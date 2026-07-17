 Secret Service, suprasolicitat de deplasările inopinate ale familiei numeroase a vicepreședintelui JD Vance | adevarul.ro
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Secret Service, suprasolicitat de deplasările inopinate ale familiei numeroase a vicepreședintelui JD Vance

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Agenții din cadrul serviciului de protecție al vicepreședintelui american JD Vance își exprimă tot mai des nemulțumirea față de solicitările frecvente și intempestive de călătorie ale familiei acestuia. Printre cererile luate în vizor s-a numărat inclusiv transportul unuia dintre copiii cuplului la o lecție de golf cu un elicopter militar.

Familia lui JD Vance pune la încercare Secret Service/FOTO:AFP
Familia lui JD Vance pune la încercare Secret Service/FOTO:AFP

Conform unor surse din cadrul Secret Service, moralul echipei de securitate repartizate la reședința oficială de la Naval Observatory a scăzut semnificativ în ultimele luni, pe fondul a ceea ce unii agenți consideră a fi o utilizare inadecvată a resurselor publice.

O lecție de golf de mii de dolari, anulată de furtună

Săptămâna trecută, agenții guvernamentali s-au văzut puși în situația de a pregăti o deplasare neobișnuită: transportul fiului cel mare al vicepreședintelui la o lecție de golf la baza militară Joint Base Andrews, la bordul aparatului Marine Two — elicopterul oficial al Corpului de Infanterie Marină utilizat pentru deplasările vicepreședintelui.

Zborul a fost anulat în ultimul moment din cauza unor furtuni violente în zona Washington D.C., însă planificarea acestuia a stârnit revoltă în rândul personalului de securitate. Operarea unui astfel de elicopter militar costă contribuabilii americani între 16.000 și 24.600 de dolari pe oră, conform estimărilor bugetare ale Departamentului Apărării, potrivit ms.now.

„Este ridicol”, a declarat sub protecția anonimatului o sursă familiară cu acest caz. „Foștii vicepreședinți Mike Pence sau Kamala Harris nu au solicitat niciodată așa ceva.”

Deși regulamentele oficiale nu interzic în mod expres folosirea elicopterelor guvernamentale de către membrii familiei unui demnitar, foști și actuali supervizori din cadrul Secret Service au confirmat pentru presă că o asemenea solicitare este „fără precedent”. În mod tradițional, copiii vicepreședinților sunt transportați la activitățile locale cu vehicule SUV securizate, nu pe cale aeriană.

Schimbări de program de ultim moment și presiune pe buget

Nemulțumirile agenților vizează în mod special deplasările inopinate, cunoscute intern ca mișcări „off the record” (în afara agendei oficiale). Acestea îi obligă pe agenți să își anuleze zilele libere și să improvizeze planuri de securitate în condiții de presiune extremă.

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Printre solicitările recente s-au numărat mai multe zboruri neprevăzute cu elicopterul în regiunea Middleburg, Virginia, unde soții Vance — care au trei copii mici și îl așteaptă pe al patrulea la sfârșitul acestei luni — au căutat locuință de cumpărat sau de închiriat.

Biroul vicepreședintelui a transmis o declarație oficială în care își exprimă recunoștința față de personalul Secret Service, subliniind provocările logistice unice pe care le presupune protejarea unei familii tinere și numeroase:

„Protejarea unui vicepreședinte cu un portofoliu extins și o familie tânără aflată în creștere reprezintă o provocare unică, însă agenții își îndeplinesc misiunea cu excelență în fiecare zi.”

Un oficial din cadrul administrației a adăugat că modificările de program sunt inevitabile în dinamica funcției și că echipa de protecție nu s-a mai confruntat de un sfert de veac cu copii de vârstă școlară la reședința oficială, ultimul precedent fiind familia lui Al Gore.

Ironii pe ascuns

Tensiunile acumulate au determinat unii agenți să recurgă la o formă neortodoxă de a-și vărsa frustrarea. Aceștia au creat fise metalice și stickere personalizate cu numele de cod dat de Secret Service lui JD Vance: „Bobcat” (Râsul).

Obiectele promoționale neoficiale poartă inscripția: „Bobcat OTR Survivors Club” (Clubul Supraviețuitorilor deplasărilor inopinate ale lui Bobcat). Pe acestea este gravat sloganul: „Planifică. Schimbă inopinat. Repetă.”, o aluzie la faptul că munca depusă în avans pentru securizarea traseelor oficiale este frecvent irosită de modificările de ultim moment.

În ciuda caracterului lor informal, astfel de jetoane reprezintă o veche tradiție în rândul agențiilor de aplicare a legii și al armatei americane pentru a destinde atmosfera în timpul misiunilor solicitante.

Probleme sistemice de personal

Frustrările legate de familia Vance suprapun o criză mai veche și mai profundă în cadrul Secret Service. Agenția se confruntă de ani de zile cu un deficit cronic de personal, ceea ce își obligă angajații la ore suplimentare istovitoare.

Această suprasolicitare și lipsa de personal experimentat au fost deja indicate drept factori favorizanți în breșele majore de securitate din trecutul recent, inclusiv în tentativa de asasinat care l-a vizat pe Donald Trump în iulie 2024, la mitingul din Butler, Pennsylvania.

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