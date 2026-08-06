Donald Trump i-ar fi cerut explicații șefului Pentagonului privind deficitul de muniții al SUA. Refacerea stocurilor ar putea dura ani

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, i-ar fi cerut explicații secretarului de război, Pete Hegseth, cu privire la deficitul de muniții al armatei americane, în contextul conflictului cu Iranul, relatează The Washington Post, citând surse familiarizate cu discuțiile.

Potrivit publicației, conversația ar fi avut loc la 31 iulie, în marja unei reuniuni guvernamentale desfășurate la Camp David. Trump și-ar fi exprimat nemulțumirea după ce a aflat că stocurile unor categorii importante de armament sunt mai reduse decât credea.

Casa Albă și Pentagonul au respins însă informațiile publicate de cotidianul american.

Deficitul de muniții ar fi influențat deciziile privind Iranul

Potrivit surselor citate de The Washington Post, lipsa unor rachete cu rază lungă de acțiune și a interceptoarelor pentru apărarea antiaeriană ar fi fost unul dintre motivele pentru care administrația Trump a renunțat, în ultimele zile, la lansarea unor noi atacuri de amploare asupra Iranului.

În declarațiile publice, Donald Trump a afirmat că decizia a fost determinată de progresele înregistrate în negocierile privind redeschiderea Strâmtorii Hormuz.

Sursele publicației susțin însă că disponibilitatea limitată a unor categorii de muniții a reprezentat un factor important în evaluarea opțiunilor militare.

Refacerea stocurilor ar putea dura ani

Deși Statele Unite au anunțat noi contracte pentru producția unor sisteme de armament, inclusiv interceptoare destinate bateriilor Patriot, procesul de fabricație este unul de durată.

Potrivit surselor citate, livrarea unor astfel de sisteme poate necesita până la doi ani, ceea ce înseamnă că deficitul nu poate fi remediat rapid.

Presupuse tensiuni în conducerea Pentagonului

The Washington Post mai susține că, în cadrul discuției de la Camp David, Pete Hegseth ar fi respins criticile și ar fi atribuit responsabilitatea pentru lipsa informațiilor privind stocurile adjunctului său, Stephen Feinberg.

Publicația afirmă că episodul reflectă o deteriorare a relației dintre Donald Trump și șeful Pentagonului, despre care oficiali americani spun că a susținut ferm opțiunea unei intervenții militare împotriva Iranului la începutul conflictului.

Casa Albă și Pentagonul neagă informațiile

Administrația americană respinge însă categoric relatarea.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a calificat articolul drept „complet fals” și a declarat că președintele Trump are „încredere deplină” în Pete Hegseth.

La rândul său, purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, a afirmat că secretarul Apărării nu l-a indus în eroare pe președinte și nu l-a învinuit pe adjunctul său pentru situația stocurilor de muniții.

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Războiul cu Iranul pune presiune asupra arsenalului american

Conflictul dintre Statele Unite și Iran durează de peste cinci luni, perioadă în care, potrivit articolului, au fost înregistrate victime în rândul militarilor americani, iar operațiunile au consumat cantități importante de muniție.

În paralel, statele din regiune urmăresc cu îngrijorare efectele economice ale conflictului și impactul asupra traficului prin Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul petrolului.

Discuții în Congres privind finanțarea armatei

În timpul audierilor din Senatul SUA desfășurate în luna iulie, Pete Hegseth a fost întrebat de parlamentarii democrați dacă l-a informat complet pe președinte cu privire la riscurile pe care războiul le reprezintă pentru rezervele de armament ale Statelor Unite.

Secretarul Apărării a refuzat să discute recomandările făcute președintelui și a susținut că o parte dintre problemele actuale sunt rezultatul politicilor administrației fostului președinte Joe Biden.

Între timp, Hegseth, adjunctul său Stephen Feinberg și președintele Comitetului Întrunit al Șefilor de State Majore, generalul Dan Caine, au solicitat Congresului aprobarea unui pachet suplimentar de finanțare militară în valoare de 67 de miliarde de dolari pentru acoperirea costurilor conflictului cu Iranul.

Solicitarea nu a fost încă aprobată.

Buget record pentru apărare, dar blocaj politic

Administrația Trump a propus pentru următorul an fiscal un buget al apărării de aproximativ 1.500 de miliarde de dolari, care include investiții de zeci de miliarde pentru producția de rachete și refacerea stocurilor de armament.

Proiectul se confruntă însă cu opoziția democraților în Congres, ceea ce întârzie alocarea fondurilor necesare noilor contracte de producție.

Experții avertizează că, în lipsa aprobării bugetului și a contractelor cu industria de apărare, refacerea arsenalului american ar putea dura mai mulți ani.

Efecte și asupra sprijinului acordat Ucrainei

Reducerea stocurilor americane are implicații și pentru aliații Washingtonului.

Potrivit informațiilor publicate anterior de Financial Times, Donald Trump ar fi respins, în timpul unei întâlniri cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, solicitarea privind livrarea unui număr suplimentar de interceptoare Patriot, invocând nivelul redus al rezervelor americane și necesitatea protejării bazelor SUA din Orientul Mijlociu.

De asemenea, CNN relata anterior, citând surse, că războiul cu Iranul ar fi consumat aproximativ 80% din stocul american de interceptoare THAAD și aproape jumătate din rachetele Patriot și Tomahawk disponibile. Aceste informații nu au fost confirmate oficial de administrația americană.