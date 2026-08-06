 Donald Trump i-ar fi cerut explicații șefului Pentagonului privind deficitul de muniții al SUA. Refacerea stocurilor ar putea dura ani | adevarul.ro
search
Vineri, 7 August 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Donald Trump i-ar fi cerut explicații șefului Pentagonului privind deficitul de muniții al SUA. Refacerea stocurilor ar putea dura ani

Război în Orientul Mijlociu
Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, i-ar fi cerut explicații secretarului de război, Pete Hegseth, cu privire la deficitul de muniții al armatei americane, în contextul conflictului cu Iranul, relatează The Washington Post, citând surse familiarizate cu discuțiile.

Donald Trum și Pete Hegseth/FOTO:Profimedia
Donald Trum și Pete Hegseth/FOTO:Profimedia

Potrivit publicației, conversația ar fi avut loc la 31 iulie, în marja unei reuniuni guvernamentale desfășurate la Camp David. Trump și-ar fi exprimat nemulțumirea după ce a aflat că stocurile unor categorii importante de armament sunt mai reduse decât credea.

Casa Albă și Pentagonul au respins însă informațiile publicate de cotidianul american.

Deficitul de muniții ar fi influențat deciziile privind Iranul

Potrivit surselor citate de The Washington Post, lipsa unor rachete cu rază lungă de acțiune și a interceptoarelor pentru apărarea antiaeriană ar fi fost unul dintre motivele pentru care administrația Trump a renunțat, în ultimele zile, la lansarea unor noi atacuri de amploare asupra Iranului.

În declarațiile publice, Donald Trump a afirmat că decizia a fost determinată de progresele înregistrate în negocierile privind redeschiderea Strâmtorii Hormuz.

Sursele publicației susțin însă că disponibilitatea limitată a unor categorii de muniții a reprezentat un factor important în evaluarea opțiunilor militare.

Refacerea stocurilor ar putea dura ani

Deși Statele Unite au anunțat noi contracte pentru producția unor sisteme de armament, inclusiv interceptoare destinate bateriilor Patriot, procesul de fabricație este unul de durată.

Potrivit surselor citate, livrarea unor astfel de sisteme poate necesita până la doi ani, ceea ce înseamnă că deficitul nu poate fi remediat rapid.

Presupuse tensiuni în conducerea Pentagonului

The Washington Post mai susține că, în cadrul discuției de la Camp David, Pete Hegseth ar fi respins criticile și ar fi atribuit responsabilitatea pentru lipsa informațiilor privind stocurile adjunctului său, Stephen Feinberg.

Publicația afirmă că episodul reflectă o deteriorare a relației dintre Donald Trump și șeful Pentagonului, despre care oficiali americani spun că a susținut ferm opțiunea unei intervenții militare împotriva Iranului la începutul conflictului.

Casa Albă și Pentagonul neagă informațiile

Administrația americană respinge însă categoric relatarea.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a calificat articolul drept „complet fals” și a declarat că președintele Trump are „încredere deplină” în Pete Hegseth.

La rândul său, purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, a afirmat că secretarul Apărării nu l-a indus în eroare pe președinte și nu l-a învinuit pe adjunctul său pentru situația stocurilor de muniții.

Războiul din Iran: SUA au cheltuit deja 37,5 miliarde de dolari, iar perspectiva încheierii conflictului rămâne incertă

Războiul cu Iranul pune presiune asupra arsenalului american

Conflictul dintre Statele Unite și Iran durează de peste cinci luni, perioadă în care, potrivit articolului, au fost înregistrate victime în rândul militarilor americani, iar operațiunile au consumat cantități importante de muniție.

În paralel, statele din regiune urmăresc cu îngrijorare efectele economice ale conflictului și impactul asupra traficului prin Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul petrolului.

Discuții în Congres privind finanțarea armatei

În timpul audierilor din Senatul SUA desfășurate în luna iulie, Pete Hegseth a fost întrebat de parlamentarii democrați dacă l-a informat complet pe președinte cu privire la riscurile pe care războiul le reprezintă pentru rezervele de armament ale Statelor Unite.

Secretarul Apărării a refuzat să discute recomandările făcute președintelui și a susținut că o parte dintre problemele actuale sunt rezultatul politicilor administrației fostului președinte Joe Biden.

Între timp, Hegseth, adjunctul său Stephen Feinberg și președintele Comitetului Întrunit al Șefilor de State Majore, generalul Dan Caine, au solicitat Congresului aprobarea unui pachet suplimentar de finanțare militară în valoare de 67 de miliarde de dolari pentru acoperirea costurilor conflictului cu Iranul.

Solicitarea nu a fost încă aprobată.

Buget record pentru apărare, dar blocaj politic

Administrația Trump a propus pentru următorul an fiscal un buget al apărării de aproximativ 1.500 de miliarde de dolari, care include investiții de zeci de miliarde pentru producția de rachete și refacerea stocurilor de armament.

Proiectul se confruntă însă cu opoziția democraților în Congres, ceea ce întârzie alocarea fondurilor necesare noilor contracte de producție.

Experții avertizează că, în lipsa aprobării bugetului și a contractelor cu industria de apărare, refacerea arsenalului american ar putea dura mai mulți ani.

Efecte și asupra sprijinului acordat Ucrainei

Reducerea stocurilor americane are implicații și pentru aliații Washingtonului.

Potrivit informațiilor publicate anterior de Financial Times, Donald Trump ar fi respins, în timpul unei întâlniri cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, solicitarea privind livrarea unui număr suplimentar de interceptoare Patriot, invocând nivelul redus al rezervelor americane și necesitatea protejării bazelor SUA din Orientul Mijlociu.

De asemenea, CNN relata anterior, citând surse, că războiul cu Iranul ar fi consumat aproximativ 80% din stocul american de interceptoare THAAD și aproape jumătate din rachetele Patriot și Tomahawk disponibile. Aceste informații nu au fost confirmate oficial de administrația americană.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Putin ar putea ataca o țară NATO încă din această toamnă. Avertismentul serviciilor secrete americane
digi24.ro
image
A început să plouă în Austria, apele Dunării ar urma să crească zilele următoare și în România
stirileprotv.ro
image
Un politician de top din Libia a dat în judecată Poliția de Frontieră din România după ce SRI l-a declarat, oficial, terorist ISIS
gandul.ro
image
Avertismentul lui Bolojan pentru România: „Crește riscul recăderii în populism și risipă”
mediafax.ro
image
Antonio Folha e out de la CFR Cluj! Reacția șoc a lui Cadu. Exclusiv
fanatik.ro
image
Nereguli grave descoperite de Curtea de Conturi la Federația de Taekwondo: terenul dat pentru sportivi, transformat în restaurant și hotel privat. Președintele și consilierul de integritate, în spatele afacerii
libertatea.ro
image
Reacția neașteptată a singurului partidul de opoziţie din Rusia după ce văduva lui Navalnîi i-a îndemnat pe ruși să-l voteze
digi24.ro
image
Fostul șef de club surprinde cu o teorie discutabilă: „Așa, n-am mai fi avut cel mai scump curent din Uniunea Europeană”
gsp.ro
image
Surpriză, la 3 săptămâni după ce Ioana și Ilie Năstase au făcut anunțul
digisport.ro
image
David Popovici face dezvăluiri despre Pan Zhanle, deținătorul recordului mondial la 100 de metri: „I-am descoperit trei secrete”
click.ro
image
Șefa ANM anunță un nou val de caniculă și furtuni pentru săptămâna viitoare: „Ploile nu vor putea compensa seceta pedologică”
antena3.ro
image
Paradox: importăm fructe de pădure de peste 25 mil. euro anual, dar sancţionăm culegătorii
zf.ro
image
Un nou lanț de magazine cu prețuri mici vine în România. Se fac angajări
observatornews.ro
image
Episodul extrem din dosarul lui Cătălin Avramescu, cercetat de DIICOT: 'A plecat în pădure cu o
cancan.ro
image
Pensionarii așteaptă azi o decizie importantă despre pensii. Vor fi înghețate sau crescute cu 200 lei?
newsweek.ro
image
Cum a apărut Alicia, fiica marelui fotbalist, într-o pereche de bikini. Internetul a explodat: „Zeiță superbă!”
prosport.ro
image
Plaja din Thassos unde o zi poate costa cât un city-break. Românii spun că prețurile au explodat: „După o oră am plecat”
playtech.ro
image
Șumudică aruncă bomba: Drăguș poate semna în SuperLiga, dar nu cu FCSB! Exclusiv
fanatik.ro
image
Urmează un nou val de furtuni violente: Ce zone sunt vizate și de ce se întâmpla mereu asta după perioadele de caniculă. Explicațiile ANM
ziare.com
image
După ce au refuzat să cânte imnul naţional şi au fugit din ţară, "trădătoarele" din Iran au primit vestea
digisport.ro
image
La Hollywood, se poartă nunțile secrete! Ce cupluri celebre au spus „Da!” pe ascuns
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Anunţul şoc al zilei! Puţini ştiau că are cancer
romaniatv.net
image
Sărbătoare în calendar, Sfânta Teodora de la Sihla. Rugăciunea specială care se spune în această zi
mediaflux.ro
image
Florin Prunea, dizgrațios pe stadion, ca delegat UEFA: „Vă arăt ceva frumos. E ce trebuie, fratello?”
gsp.ro
image
Adrian Veștea, reacție la situația deplorabilă din Spitalul Județean Brașov: „Oricât aș fi eu de președinte, nu mă bag peste fluxurile medicale. De asta a făcut școală managerul”
actualitate.net
image
REPORTAJ | Bolnavi de cancer, tratați în saloane degradate la Spitalul Județean Brașov. Mucegai, rugină și mizerie în mai multe zone: „Ne este frică să nu ne cadă tavanul în cap” FOTO/VIDEO
actualitate.net
image
Cătălin Crișan s-a despărțit de iubita sa. Anunțul făcut de artist: „Sper să nu mă întrebați de ce”
click.ro
image
Rețete rapide anticaniculă. Chef Cătălin Scărlătescu vă invită la tocăniță de linte: „Spor la proteine!”
click.ro
image
Ce lovitură a primit Mihaela Rădulescu un an de la moartea lui Felix Baumgartner: „Am fost ștearsă complet din existența lui”
click.ro
Victor Hugo (1802 1885), scriitor francez, fotografie portret de tip Woodbury de Cliché Bertall, 1860 1869, profimedia 0652818418 jpg
Era adorat de prostituate, pentru apetitul său sexual uriaș. Când a murit faimosul scriitor, toate cocotele Parisului l-au plâns
okmagazine.ro
Cleopatra VII Philopator, Profimedia (1) jpg
Regina cochetă despre care se spune c-ar fi inventat vibratorul. Ce găselniță ingenioasă cu albine folosea pentru a obține singură plăcere
okmagazine.ro
Gică Petrescu, Mara Mălineanu, Maria Tănase și Maurice Nègre (© Muzeul Olteniei)
Istoria unei fotografii: Maria Tănase, alături de Gică Petrescu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Adina Buzatu, în periplu la mănăstiri în Bucovina, împreună cu fiica Sara și logodnicul acesteia! Cu ce bunătăți s-a răsfățat: „Am venit cu două kilograme în plus”
image
Cătălin Crișan s-a despărțit de iubita sa. Anunțul făcut de artist: „Sper să nu mă întrebați de ce”

OK! Magazine

image
Regina cochetă despre care se spune c-ar fi inventat vibratorul. Ce găselniță ingenioasă cu albine folosea pentru a obține singură plăcere