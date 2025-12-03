Furtună de zăpadă puternică în nord-estul SUA: școli închise, drumuri blocate și sute de zboruri întârziate

O furtună puternică de zăpadă a paralizat nord-estul Statelor Unite. Drumurile au devenit impracticabile, sute de zboruri au fost întârziate, iar școlile s-au închis, pe fondul unor ninsori care au depășit pe alocuri 30 de centimetri.

În unele regiuni, stratul de zăpadă a atins chiar și 30 de centimetri, iar autoritățile au emis avertizări de furtună pe întreg parcursul zilei.

Furtuna, care s-a intensificat la apropierea de coasta Atlanticului, a afectat traficul încă de la primele ore. Sute de zboruri au fost întârziate în aeroporturile mari, iar drumurile au devenit impracticabile înainte de răsărit.

În Virginia de Vest, un șofer de camion a fost salvat după ce cabina vehiculului a rămas atârnată de pe un pod, în urma pierderii controlului pe carosabilul acoperit de zăpadă.

Meteorologii avertizează că pentru multe dintre zonele afectate aceasta este prima cădere semnificativă de zăpadă din sezon. „Va fi prima ninsoare pentru multe dintre aceste regiuni și va fi una destul de consistentă”, a explicat Andrew Orrison, specialist al Serviciului Național de Meteorologie, potrivit Associated Press.

În New Hampshire, ninsoarea a readus și o tradiție devenită populară anul trecut: concursul de numire a plugurilor de zăpadă.

„Avem pluguri portocalii care așteaptă numele perfecte”, au transmis autoritățile pe rețelele sociale, reamintind că anul trecut cel mai votat nume a fost Ctrl-Salt-Delete.

Statele Ohio, Pennsylvania, New York și Vermont au raportat numeroase accidente rutiere.

O porțiune a autostrăzii I-70 din Cleveland a fost închisă după un accident, iar trooperii din New York au semnalat mai multe ieșiri în decor ale vehiculelor pe Interstate 87. În Pennsylvania, au fost introduse restricții de circulație pentru vehiculele grele pe numeroase segmente de autostradă.

„Ne pregătim pentru zăpadă tot anul”, a spus Marissa Orbanek, purtătoarea de cuvânt a sistemului Pennsylvania Turnpike, în contextul în care zăpada cădea continuu în Lehigh Valley încă de dimineață.

Potrivit Serviciului Național de Meteorologie, furtuna a început ca un sistem slab în centrul SUA, dar a prins putere în apropierea coastei.

Specialiștii avertizează că un nou sistem ar putea aduce vreme de iarnă în Atlanticul mijlociu spre finalul săptămânii.