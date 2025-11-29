Cod roșu de furtună. MAE a emis un avertisment pentru românii care călătoresc sau tranzitează această țară

Ciclonul Ditwah afectează întreaga Sri Lanka, unde autoritățile au emis cod roșu de inundații și vânturi puternice, între 28 și 30 noiembrie 2025. MAE avertizează cetățenii români să evite zonele de risc și să respecte instrucțiunile locale.

"Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Republica Democratică Socialistă Sri Lanka asupra faptului că teritoriul acestei ţări este străbătut de ciclonul Ditwah, care afectează întreaga insulă, context în care, autorităţile locale au emis un cod roşu de fenomene hidrologice severe, cu precădere inundaţii, pentru perioada 28-30 noiembrie 2025", a transmis ministerul printr-un comunicat remis Agerpres.

Conform datelor transmise de Departamentul de Meteorologie din această ţară, se aşteaptă ploi abundente, cu cantităţi de precipitaţii de peste 200 mm în anumite zone din provinciile aflate în zonele de Nord, Nord-Centrală, Centrală, Nord-Vestică, Sabaragamuwa şi Occidental, şi de peste 150 mm în anumite districte precum Trincomalee, Badulla, Galle şi Matara.

În alte zone ale insulei sunt aşteptate cantităţi de peste 75 mm. Fenomenele meteorologice vor fi însoţite de vânt puternic, cu viteze de 60-70 km/h şi rafale de până la 80-90 km/h, care se pot manifesta pe majoritatea teritoriului insulei. În zonele de coastă sunt posibile maree şi inundaţii.

Autorităţile locale au anunţat măsuri excepţionale, inclusiv suspendarea activităţii sectorului public pentru limitarea riscurilor şi protecţia populaţiei. De asemenea, au avertizat că fenomenele pot provoca daune semnificative, în special în zonele muntoase şi în regiunile joase din bazinele râurilor.

Cetăţenii români sunt sfătuiţi să nu se deplaseze în zone de risc şi să respecte cu stricteţe recomandările/instrucţiunile autorităţilor locale.

MAE recomandă cetăţenilor români să consulte pagina de Internet https://colombo.mae.ro/.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numărul de telefon al Ambasadei României la Colombo: +94 11 2676520, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatori în regim de permanenţă.

De asemenea, cei care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie telefonul de urgenţă al misiunii diplomatice a României în Colombo: +94 777 88 2539.