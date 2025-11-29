search
Sâmbătă, 29 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Cod roșu de furtună. MAE a emis un avertisment pentru românii care călătoresc sau tranzitează această țară

0
0
Publicat:

Ciclonul Ditwah afectează întreaga Sri Lanka, unde autoritățile au emis cod roșu de inundații și vânturi puternice, între 28 și 30 noiembrie 2025. MAE avertizează cetățenii români să evite zonele de risc și să respecte instrucțiunile locale.

Ministerul Afacerilor Externe FOTO Inquam Photos/Octav Ganea
Ministerul Afacerilor Externe FOTO Inquam Photos/Octav Ganea

"Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Republica Democratică Socialistă Sri Lanka asupra faptului că teritoriul acestei ţări este străbătut de ciclonul Ditwah, care afectează întreaga insulă, context în care, autorităţile locale au emis un cod roşu de fenomene hidrologice severe, cu precădere inundaţii, pentru perioada 28-30 noiembrie 2025", a transmis ministerul printr-un comunicat remis Agerpres.

Conform datelor transmise de Departamentul de Meteorologie din această ţară, se aşteaptă ploi abundente, cu cantităţi de precipitaţii de peste 200 mm în anumite zone din provinciile aflate în zonele de Nord, Nord-Centrală, Centrală, Nord-Vestică, Sabaragamuwa şi Occidental, şi de peste 150 mm în anumite districte precum Trincomalee, Badulla, Galle şi Matara.

În alte zone ale insulei sunt aşteptate cantităţi de peste 75 mm. Fenomenele meteorologice vor fi însoţite de vânt puternic, cu viteze de 60-70 km/h şi rafale de până la 80-90 km/h, care se pot manifesta pe majoritatea teritoriului insulei. În zonele de coastă sunt posibile maree şi inundaţii.

Autorităţile locale au anunţat măsuri excepţionale, inclusiv suspendarea activităţii sectorului public pentru limitarea riscurilor şi protecţia populaţiei. De asemenea, au avertizat că fenomenele pot provoca daune semnificative, în special în zonele muntoase şi în regiunile joase din bazinele râurilor.

Cetăţenii români sunt sfătuiţi să nu se deplaseze în zone de risc şi să respecte cu stricteţe recomandările/instrucţiunile autorităţilor locale.

MAE recomandă cetăţenilor români să consulte pagina de Internet https://colombo.mae.ro/.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numărul de telefon al Ambasadei României la Colombo: +94 11 2676520, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatori în regim de permanenţă.

De asemenea, cei care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie telefonul de urgenţă al misiunii diplomatice a României în Colombo: +94 777 88 2539.

Evenimente

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Dezvăluiri din culisele demisiei ministrului Apărării. Ludovic Orban: A existat o comunicare între Nicușor Dan și Ionuț Moșteanu
digi24.ro
image
România implementează cu mare greutate colectarea separată a textilelor, iar tone de haine vechi ajung în continuare la gunoi, în loc să fie reciclate.
stirileprotv.ro
image
TOP 20 – Cele mai bogate cântărețe din România. Ce averi au Andra Maruță, Delia și cine este pe primul loc, de fapt
gandul.ro
image
Avertizare ANM: Ploi, lapoviță și ninsoare în aproape toată țara. Județele aflate sub Cod galben - HARTĂ
mediafax.ro
image
Țara unde se află cea mai periculoasă pârtie de ski. Turiștii au parte de experiențe ieșite din comun
fanatik.ro
image
Școala de poliție din Câmpina cheltuie un milion de euro pentru a scăpa de ploșnițe. Insecta „cucerește” pe rând instituții de stat, iar funcționarii trăiesc un coșmar acasă
libertatea.ro
image
Mii de avioane au nevoie urgentă de soft nou! O companie folosită de foarte des români e afectată
digi24.ro
image
„Delije”, temuții ultrași ai Stelei Roșii, bagă frica-n rivali: „Românul are trei frați, Dunărea, pădurea și pe sârbi!”
gsp.ro
image
A ”pierdut” 25.000.000€! Circulă cu metrolul prin București și a spus de ce n-a renunțat la clubul de fotbal
digisport.ro
image
Stelian Tănase, ipoteză explozivă după demisia lui Ionuț Moșteanu: 'A fost lucrat de o branșă a serviciilor. Sunt bani mulți' în joc / Ce avertisment are pentru Guvernul Bolojan
stiripesurse.ro
image
Doi soți au crezut că și-au cumpărat o casă cu 25.000 de dolari, dar de fapt au luat doar aleea de lângă ea. Ce greșeală au făcut
antena3.ro
image
Salariul unui soldat la început de carieră. 600 de tineri au depus jurământul
observatornews.ro
image
Meteorologii Accuweather au făcut anunțul: Ce se întâmplă începând cu 11 decembrie, în București și în toată România
cancan.ro
image
FOTO. Diana Munteanu, apariție hot. Cum arată fosta soție a lui Claudiu Niculescu la 46 de ani
prosport.ro
image
Urgia albă ajunge în România! Zăpada va avea 15 cm, Bucureştiul este şi el afectat de vremea rea
playtech.ro
image
Ce s-a ales de Gina Gogean, gimnasta de aur care a bucurat milioane de români. Ce face acum, a ajuns de nerecunoscut și a trăit o dramă uriașă
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Avere uriașă pentru Emma Răducanu, la 23 de ani
digisport.ro
image
MApN, reacție după ce am scris că mii de militari îndeplinesc condițiile de pensionare EXCLUSIV
stiripesurse.ro
image
România s-a cutremurat în această seară! Zona în care s-a produs seismul
kanald.ro
image
Ford spune adio și oprește producția uneia dintre cele mai...
playtech.ro
image
Președintele Nicușor Dan a promulgat legea! A intrat în vigoare o nouă regulă pentru comercianți, iar cei care nu o respectă riscă amenzi usturătoare
wowbiz.ro
image
Asta da BOMBĂ! Un fost concurent de la ”Vara ispitelor”, favorit la Ministerul Apărării, după demisia lui Moșteanu! Toate femeile suspinau după el în urmă cu mai bine de 20 de ani
romaniatv.net
image
Modificări importante făcute de Hidroelectrica. Toți clienții din România care au contract trebuie să știe
mediaflux.ro
image
Cristiano Ronaldo își deschide un club exclusivist în Madrid » Reguli fără precedent! Obiectul strict INTERZIS la intrare
gsp.ro
image
Loviți de cancer, Meme și Teodora Stoica au găsit o metodă prin care celule canceroase sunt mâncate
actualitate.net
image
Ursuleți de pluș „spânzurați” pe blocuri, decoruri murdare. Scandal la Târgurile de Crăciun din Constanța și Focșani
actualitate.net
image
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
click.ro
image
Marile schimbări astrale ale anului 2026: cine va avea noroc, cine trebuie să fie atent și de ce
click.ro
image
Horoscop 28 noiembrie - 4 decembrie. Berbecii sunt forțați să facă o schimbare, noi oportunități pentru Lei
click.ro
Jane Fonda foto GettyImages 169056496 jpg
„Am făcut atâta sex, încât m-am săturat!” Ce actriță faimoasă a ajuns să refuze întâlnirile intime
okmagazine.ro
Chifle cu gem de caise, Sursa foto shutterstock 2390464819 jpg
Chifle cu gem de caise. Mai pufoase nu există!
clickpentrufemei.ro
Monedele au fost îngropate în trei amfore, care cântăresc în jur de 50 de kilograme fiecare (© Simon Ritz / INRAP)
Zeci de mii de monede antice, descoperite în Franța / VIDEO
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mesajul Marianei Moculescu pentru fiica Nidia, după decesul lui Horia Moculescu: „Sper să iasă din vraja neagră”. Sunt șanse ca ele să mai locuiască împreună?
image
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni

OK! Magazine

image
Ce alternativă naturală și regală de Botox folosește Prințesa Kate. Arma sa secretă împotriva îmbătrânirii pentru un ten de divă

Click! Pentru femei

image
Ce spun visele din noaptea de Sfântul Andrei. Pune sub pernă un fir de busuioc sfinţit sau boabe de grâu

Click! Sănătate

image
Ai o datorie karmică dacă eşti născut în aceste zile!