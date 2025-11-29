Video Tablou dezolant pe o insulă grecească îndrăgită de români. Ciclonul Adel a provocat pagube materiale semnificative, haos pe drumuri. Mai multe mașini luate de ape

Furtuna Adel a lovit puternic insula Thassos, provocând pagube materiale semnificative și haos pe mai multe drumuri. Destinația preferată de turiști, inclusiv de foarte mulți români, a fost afectată de ploi torențiale. Numeroase gospodării au fost inundate și porțiuni întregi de carosabil au fost smulse.

Cele mai mari probleme au fost raportate în localitățile Panagia și Potamia, potrivit publicației ProtoThema.gr.

Drumurile au cedat sub presiunea viiturilor, mașini au fost târâte de apă, iar parterele mai multor case au fost inundate. În Potamia, acumularea rapidă a apei pe timpul nopții a dus la tasarea șoselei și la smulgerea unor segmente de drum.

Presa locală notează că torentul „a măturat resturi, pietre și chiar mașini parcate”. Un șofer a fost surprins de viitură în mașină, însă a fost salvat rapid. Pentru o perioadă scurtă, circulația pe principalele artere a fost oprită din motive de siguranță.

Efectele furtunii s-au resimțit și în regiunea Atenei. Pompierii au anunțat că au primit aproximativ 30 de apeluri pentru îndepărtarea arborilor doborâți în zonele nordice ale capitalei. În total, în Attica au fost înregistrate 127 de solicitări în intervalul vineri–sâmbătă, inclusiv pentru evacuări de apă și copaci căzuți, potrivit efsyn.gr.

Ministerul pentru Protecția Civilă a instituit stare de pregătire cod roșu pentru mai multe regiuni, printre care Insulele Ionice, Epir, Grecia de Vest, Peloponez, Macedonia Centrală, Macedonia de Est și Tracia, dar și pentru nordul și sudul Mării Egee.

Precipitațiile ar putea continua în orele următoare, spun autoritățile din Thassos.