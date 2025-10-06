Video Aproape 1.000 de turiști blocați pe Everest și sute de salvatori mobilizați, din cauza unei furtuni de zăpadă

O furtună de zăpadă puternică a surprins aproape 1.000 de turiști pe Muntele Everest, în partea estică a masivului, forțând autoritățile să mobilizeze sute de localnici și echipe de salvare. Până duminică, cel puțin 350 de persoane au fost evacuate în siguranță, potrivit presei de stat chineze.

Ninsorile abundente au început vineri seara, la peste 4.200 de metri altitudine, în valea izolată Karma, care duce spre versantul Kangshung al Everestului, și au continuat pe tot parcursul zilei de sâmbătă. Zăpada și ploile neobișnuit de intense pentru această perioadă au blocat drumuri și au lăsat turiștii izolați, notează The Guardian.

Operațiunile de salvare au vizat până acum aducerea oamenilor în orașul Qudang. Echipele au reușit să ia legătura cu alți 200 de turiști rămași blocați, care urmează să fie aduși în siguranță în etape.

„Era atât de umed și rece în munți, iar hipotermia era un risc real”, a povestit un membru al unui grup de 18 alpiniști evacuați. „Vremea din acest an nu este normală. Ghidul a spus că nu a mai întâlnit așa ceva în octombrie.”

Incidentul s-a produs în timpul vacanței naționale de opt zile din China, când sute de turiști au ales să viziteze zona montană. Autoritățile au suspendat vânzarea biletelor și accesul în regiunea pitorească a Everestului.

Între timp, în sudul Tibetului și Nepal, ploile torențiale au provocat alunecări de teren și inundații fulgerătoare, soldate cu cel puțin 47 de victime și distrugerea mai multor poduri și drumuri.