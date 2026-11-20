Fiona, hipopotamul care a cucerit inimile a milioane de oameni încă de la nașterea sa prematură din 2017, a murit după ce a înghițit o căciulă tricotată ajunsă accidental în țarcul ei de la Grădina Zoologică din Cincinnati.

Fiona când avea 1 an Foto: Profimedia

„Suntem în stare de șoc în acest moment. Nu ne așteptam la acest deznodământ. A luptat până când nu a mai putut”, a declarat directorul grădinii zoologice, Dave Jenike, într-un comunicat.

Totul a început cu mai bine de o săptămână în urmă, când cineva a aruncat o căciulă tricotată în fața țarcului.

De ce medicii nu au putut recurge la operație

Fiona cântărea peste 900 de kilograme, iar grădina zoologică a precizat că intervenția chirurgicală nu reprezenta o opțiune. Echipa ceruse sfatul unor „specialiști în medicină veterinară și umană”. Medicii îi făcuseră o colonoscopie, iar ecografia arătase că intestinele se strângeau, semn că un obiect îi traversa intestinul subțire.

„În ciuda încercărilor repetate de a elimina căciula din organism, în cele din urmă problema a fost prea gravă pentru a o putea depăși. Echipa i-a acordat astăzi îngrijirile de susținere necesare, în încercarea de a o salva, dar acestea nu au avut succes și ea nu și-a revenit”, a transmis grădina zoologică.

Dr. Gabriella Flacke, medic veterinar la Zoo Miami și specialistă în hipopotami, care a participat la consultările privind cazul Fionei, a explicat că înghițirea unor corpuri străine poate provoca ocluzii intestinale. Căciula ar fi putut produce un asemenea blocaj.

„Intestinul din jurul acelui obiect începe, practic, să moară și să-și piardă viabilitatea, deoarece presiunea obiectului care provoacă blocajul întinde intestinul până când alimentarea cu sânge se oprește”, a spus Flacke. „Intestinul este foarte dinamic, iar dacă se blochează astfel, nu durează mult până când lucrurile se agravează.”

Potrivit specialistei, greutatea și dimensiunile hipopotamilor comuni îngreunează vindecarea inciziilor și ar fi putut cântări în decizia de a nu o opera. Acești hipopotami au și o piele neobișnuit de groasă, care le asigură izolarea termică și protecția.

„Au particularități foarte specializate, ceea ce este minunat pentru ei în mediul lor, unde au nevoie de toate aceste adaptări ca să prospere și să supraviețuiască, dar nu sunt cu adevărat făcuți să suporte o operație majoră”, a explicat Flacke.

Cu o zi înainte de anunțul morții, imaginile publicate de grădina zoologică le dăduseră speranțe admiratorilor: Fiona mormăia, se plimba prin țarc, își apropia botul de cameră și își mișca urechile. Părea o îmbunătățire față de înregistrarea de marți, în care apărea sedată, cu un tub introdus în nas și un prosop peste ochi.

Totuși, „recuperarea nu urmează întotdeauna o linie dreaptă”, a declarat pentru CNN dr. Jennifer Quammen, președinta American Veterinary Medical Association. Animalele pot da semne încurajatoare chiar dacă încă se confruntă cu complicații, a explicat ea: „Chiar și cu monitorizare atentă, tratament adecvat și eforturile dedicate ale echipelor veterinare, unele animale dezvoltă complicații pe care nu le pot depăși”.

Născută prematur, Fiona a adunat în jurul ei o lume întreagă

Fiona devenise cunoscută internațional în 2017, când venise pe lume cu șase săptămâni înainte de termen. Cântărea doar aproximativ 13 kilograme, o greutate record de mică, în condițiile în care un pui de hipopotam are de obicei în jur de 45 de kilograme la naștere. În ciuda șanselor reduse, a supraviețuit.

Era atât de mică încât abia mergea și nu putea rămâne în picioare suficient cât să sugă de la mama ei, Bibi. Mai mulți angajați ai grădinii zoologice au început să o îngrijească și și-au numit grupul „Team Fiona”. Li s-au alăturat asistente de la spitalul de copii Cincinnati Children’s Hospital din apropiere, obișnuite să găsească venele și să îngrijească pacienți foarte mici.

Copil de doi ani, înghițit de viu de un hipopotam. Animalul l-a regurgitat, după ce s-a speriat

Pe măsură ce Fiona lua în greutate și starea ei se îmbunătățea, echipa de comunicare publica fotografii și filmări prin care oamenii îi puteau urmări evoluția. Numele echipei a devenit hashtagul #TeamFiona, sub care se adunau informațiile oficiale, întrebările și urările admiratorilor din întreaga lume. Postările, inițial sporadice, au ajuns zilnice. Filmările în care îngrijitorii îi citeau scrisori de la admiratori sau în care adormea la duș au devenit virale.

#TeamFiona s-a transformat apoi într-un brand al grădinii zoologice, care vindea de la magneți până la tricouri cu imaginea ei. O berărie locală i-a dedicat o bere, iar firma Cincy Shirts a creat un tricou special, ale cărui încasări mergeau către grădina zoologică. Noua mascotă a orașului atrăgea mii de vizitatori din toată lumea, inclusiv din Australia, Germania, Brazilia și Japonia, veniți la Cincinnati, în statul Ohio, să o vadă.

Moartea la nouă ani este prematură pentru un hipopotam comun: potrivit dr. Flacke, în captivitate, aceste animale trăiesc de regulă între 40 și 50 de ani.

Flori, mesaje și amintiri la Cincinnati

Echipe sportive din Cincinnati, aleși locali și reprezentanți ai statului Ohio au transmis mesaje de regret pe rețelele sociale. „Fiona a fost un simbol al perseverenței și al bucuriei” în oraș, a scris primarul Aftab Pureval joi după-amiază, pe X. Guvernatorul Mike DeWine și Amy Acton, aleasă să-i succeadă, au exprimat sentimente asemănătoare. Acton a numit-o „unul dintre cele mai îndrăgite simboluri ale orașului Cincinnati”.

Oameni care aduc un omagiu la un memorial improvizat în urma morții hipopotamului Fiona Foto: Profimedia

La statuia Fionei și a mamei sale, din fața grădinii zoologice, oamenii au lăsat buchete de flori roz și albe și felicitări, potrivit imaginilor difuzate de WKRC, post afiliat CNN. Pe una dintre ele, alături de un desen cu Fiona și o inimă, cineva scrisese cu litere de copil: „Sper să te faci bine curând, prietena mea”. Statuia apărea și în fotografiile din 18 noiembrie, când membrii grădinii zoologice și botanice vizitau în avanpremieră festivalul de lumini al instituției.

Un bărbat îmbrăcat într-un hanorac gri, pe care Fiona apărea cu o coroană și o mantie mov, a povestit pentru WKRC că se plimba prin grădina zoologică în perioada de recuperare după o operație de înlocuire a genunchiului și o intervenție pe inimă.

„Fiona era întotdeauna destinația mea în acele plimbări. Dârzenia ei, felul în care venea și se lăsa văzută de admiratori, felul în care își mișca urechile… Pur și simplu felul ei de a fi. Era imaginea grădinii zoologice din Cincinnati”, a spus el.

„Fiona a fost un asemenea dar. În toată viața mea nu am cunoscut un animal atât de iubit. Din ziua în care s-a născut, a fost ca un fulger prins într-o sticlă. Iar oamenii își vor aminti de ea și o vor iubi mulți ani de acum înainte”, a declarat Thane Maynard, președintele executiv al consiliului de administrație al grădinii zoologice.

Instituția a mai pierdut un animal celebru în 2016, când personalul l-a ucis pe Harambe, o gorilă vestică de câmpie în vârstă de 17 ani, în încercarea de a salva un băiat care ajunsese în incinta lui. Atunci, incidentul a stârnit indignare pe internet și apeluri la „dreptate pentru Harambe”.

Descoperire uluitoare făcută de oamenii de știință britanici: Hipopotamii zboară. „Este năucitor!”

În cazul Fionei, moartea pare să fi urmat unui accident, însă dr. Jennifer Quammen spune că întâmplarea le amintește vizitatorilor cât de important este să-și țină în siguranță obiectele personale, să respecte barierele de protecție și spațiile animalelor.

„Ceva ce nouă ni se pare inofensiv poate avea consecințe devastatoare pentru un animal”, a avertizat ea.