 „Fără volan, fără pedale”. Tesla își pregătește noul Cybercab pentru lansarea serviciului de robotaxi | adevarul.ro
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„Fără volan, fără pedale”. Tesla își pregătește noul Cybercab pentru lansarea serviciului de robotaxi

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Tesla își intensifică promovarea serviciului său de robotaxi înaintea unui eveniment programat la Austin, Texas, unde compania este așteptată să ofere noi detalii despre Cybercab, vehiculul său autonom destinat transportului de pasageri.

Tesla testează în prezent vehicule Cybercab în mai multe zone din Statele Unite
Tesla testează în prezent vehicule Cybercab în mai multe zone din Statele Unite Foto: X@XFreeze

Pe platforma X, compania a publicat mesajul „fără volan, fără pedale”, o referire directă la designul Cybercab. Într-o altă postare, Tesla i-a îndemnat pe utilizatori să „îl încerce”, în timp ce Elon Musk a scris: „O furtună de Cybercab-uri”.

Tesla a prezentat conceptul Cybercab în urmă cu aproape doi ani. Vehiculul este conceput ca un robotaxi cu două locuri, cu uși de tip „fluture”, și ar trebui să funcționeze fără volan sau pedale.

Teste pe străzile din Austin

Tesla testează în prezent vehicule Cybercab în mai multe zone din Statele Unite. Unele versiuni folosite în teste au încă volan și pedale și sunt conduse de șoferi umani.

Miercuri, analistul Pierre Ferragu de la New Street Research și mai mulți susținători ai Tesla au distribuit pe X imagini cu vehicule Cybercab care circulau pe străzile din Austin. În unele dintre aceste imagini, vehiculele par să nu aibă șofer la bord.

Investitorii optimiști speră că Tesla va putea extinde rapid serviciul de robotaxi în mai multe orașe americane și va reduce avantajul obținut deja de Waymo, compania deținută de Alphabet.

Promisiunea autonomiei complete

Elon Musk susține încă din 2016 că Tesla este aproape de a produce un automobil capabil să traverseze Statele Unite fără intervenția unui șofer. Până în prezent, această promisiune nu s-a materializat complet.

Elon Musk, cel mai bogat om din lume. Forbes a estimat averea sa la 839 de miliarde de dolari

Tesla comercializează în prezent sistemul FSD – „Full Self-Driving (Supervised)”. În ciuda denumirii, sistemul necesită în continuare un șofer uman care să rămână atent și pregătit să intervină asupra direcției sau frânei.

Potrivit unui monitor independent al serviciului Tesla Robotaxi, compania avea puțin peste 200 de vehicule în Statele Unite înregistrate ca fiind capabile să opereze „nesupravegheat”, adică fără un șofer uman la bord. Aceste vehicule pot circula fără șofer doar în anumite zone delimitate geografic și autorizate.

Serviciul a fost raportat în orașe precum Austin, Dallas, Houston, Miami, Orlando și Tampa.

Tesla operează separat și un serviciu de transport în zona San Francisco, denumit FSD (Supervised) Rideshare. Vehiculele, în principal modele Model Y mai noi, sunt conduse de angajați Tesla care utilizează o versiune a sistemului FSD (Supervised) care nu este încă disponibilă publicului larg. Pasagerii pot solicita o cursă prin aplicația Tesla Robotaxi.

Waymo are un avantaj important

Tesla încearcă să recupereze teren în fața Waymo, care operează deja un serviciu comercial de robotaxi în 14 orașe americane.

Waymo are aproximativ 4.000 de vehicule autonome pe șoselele din Statele Unite și își extinde în paralel testele în alte piețe.

Analiștii Morgan Stanley consideră că extinderea semnificativă a flotei de vehicule care operează fără șofer ar putea impulsiona din nou acțiunile Tesla.

Acțiunile companiei au scăzut cu aproximativ 21% de la începutul anului până la închiderea ședinței de miercuri.

„Creșterea continuă a flotei nesupravegheate, fie Cybercab, fie Model Y, este esențială pentru ca acțiunile să depășească performanța pieței până la sfârșitul anului”, au scris analiștii Morgan Stanley.

Banca are un preț-țintă de 400 de dolari pentru acțiunile Tesla și recomandarea echivalentă cu „menținere”.

Tesla, monitorizată de autoritățile americane

Potrivit unor date publice ale Departamentului pentru Vehicule Motorizate din Texas, Tesla avea miercuri seară 45 de vehicule Cybercab autorizate pentru operare autonomă în acest stat, dintr-un total de 420 de vehicule înregistrate pentru operațiuni fără șofer.

Extinderea tehnologiei are loc însă în timp ce Tesla se confruntă cu investigații privind siguranța sistemelor sale de conducere asistată.

Administrația Națională pentru Siguranța Traficului Rutier din SUA (NHTSA) desfășoară cel puțin două investigații referitoare la posibile probleme de siguranță asociate sistemelor parțial automatizate ale Tesla.

Compania a fost, de asemenea, criticată pentru că a solicitat NHTSA să elimine din rapoartele privind accidentele un volum mai mare de informații decât alte companii din domeniul vehiculelor autonome. Criticii susțin că această practică limitează accesul publicului la date privind siguranța.

Pentru Tesla, evenimentul de la Austin reprezintă astfel un moment important: investitorii așteaptă dovezi că promisiunea robotaxi-urilor complet autonome poate fi transformată într-un serviciu comercial extins.

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