Noul model de mașină electrică dezvoltat de o companie rusă seamănă izbitor cu Tesla Cybertruck

Compania rusă Russo-Balt a dezvăluit detalii despre noul său model de mașină electrică, C55, inclusiv specificații tehnice, dotări și un preț estimativ. Producătorul a publicat și imagini cu designul, care au atras imediat atenția, relatează Euromaidan Press.

Noul model de mașină electrică, C55, dezvoltat de Russo-Balt FOTO via Euromaidan Press

În imaginile publicate odată cu anunțul, vehiculul are o asemănare aproape unu la unu cu modelul Tesla Cybertruck, replicând designul său unghiular, liniile ascuțite ale caroseriei și sistemele distinctive de faruri din partea frontală.

Noul C55 va fi echipat cu tracțiune integrală și două motoare electrice, iar caroseria sa din oțel inoxidabil amintește puternic de conceptul Tesla Cybertruck. Modelul ar trebui să fie capabil să accelereze de la 0 la 100 km/h în aproximativ 6 secunde și este proiectat pentru cinci pasageri.

Vehiculul are 5250 mm lungime, 2120 mm lățime și 1800 mm înălțime. Acesta are 550 de cai putere, atinge o viteză maximă de 210 km/h și are o autonomie de până la 500 km, datorită unei baterii de 110 kWh.

În configurația de bază, modelul include un ecran tactil de 15 inci, sistem de camere de 360 de grade, sistem audio cu opt difuzoare, precum și scaune din piele cu funcții de încălzire și ventilație.

Model cu patru motoare și performanțe extinse

O versiune alternativă, echipată cu patru motoare electrice, ar crește puterea totală la 1000 de cai putere.

Prezentarea oficială a modelului este programată pentru vara anului 2026, iar prețul de pornire este estimat la aproximativ 106.000 de dolari, față de Tesla Cybertruck, al cărui preț pornește de la circa 60.000 de dolari. Lansarea pe piață este planificată pentru anul 2027.

Context tehnologic mai larg

În contextul războiului din Ucraina, toate sistemele de comunicații prin satelit Starlink din și din jurul Ucrainei au fost limitate exclusiv la utilizatori înregistrați, oprind în mare măsură utilizarea acestora de către Rusia. Înainte de această măsură, Moscova s-a bazat terminale ucrainene pentru a lansa atacuri asupra orașelor din Ucraina.

SpaceX a creat o listă „albă” a terminalelor ucrainene aprobate și verificate, în timp ce sistemele rusești neautorizate au fost blocate. În prezent, Rusia nu dispune de un sistem de internet prin satelit comparabil cu Starlink în ceea ce privește viteza, acoperirea și ușurința de implementare, singura alternativă fiind rețeaua de sateliți Yamal.

„Cum să urmărești haosul politic din România ca un profesionist”. Politico: Încăpățânarea lui Bolojan a supărat PSD. Simion profită
digi24.ro
image
Mormântul unui bărbat din Slovacia a fost deschis pentru că rudele susțineau că aud zgomote. „Parcă bătea în sicriu”
stirileprotv.ro
image
IREAL cât a plătit un turist pentru 4 MICI în Mamaia, de 1 Mai 2026. Notă de plată NĂUCITOARE la final
gandul.ro
image
Motorina, mai scumpă pe drumul spre mare: șoferii plătesc mai mult pe Autostrada Soarelui decât în alte orașe din țară
mediafax.ro
image
Dacia, un brand de top al României, salvat de la dispariție de un fost om din fotbal. Decizia care a transformat fabrica într-una dintre cele mai importante de pe piața auto europeană
fanatik.ro
image
Cozi la mici de 1 mai. Cum s-a transformat rondul din Piața Alba Iulia într-un uriaș grătar în aer liber
libertatea.ro
image
Haos pe Aeroportul Otopeni la revenirea Dianei Șoșoacă în țară, după ce Parlamentul European i-a ridicat imunitatea
digi24.ro
image
Florin Prunea are de 15 ani o amantă, soția îl desființează: „Să-i fie rușine, nu e un bărbat divorțat! Ce învață copiii de la el?”
gsp.ro
image
Răsturnare spectaculoasă de situație! Donald Trump s-a răzgândit în privința Iranului: ”Știți ceva? Lăsați-i”
digisport.ro
image
SURSE Ilie Bolojan încearcă ”metoda Boc”, dar ”zidul galben” începe să aibă fisuri serioase
stiripesurse.ro
image
Mina cu unul dintre cele mai pure zăcăminte de aur din România e închisă: „Am văzut cu ochii mei aur pur de 24 de karate”
antena3.ro
image
Petrişor Peiu, arhitectul tehnic al moţiunii de cenzură AUR-PSD împotriva Guvernului Bolojan, deţinea la finalul lui 2024 un portofoliu bursier de 1,5 milioane de euro, cu poziţii majore la Banca Transilvania, Petrom şi Romgaz
zf.ro
image
Doi giganţi auto anunţă concedieri în masă. Cele mai afectate departamente
observatornews.ro
image
Întoarsă acasă de la Survivor, războinica Bianca a primit vestea cu ochii în lacrimi: 'Are cancer'
cancan.ro
image
Pensie micșorată cu 800 lei la recalculare. Cum pot pierde bani pensionarii după ce s-au pensionat?
newsweek.ro
image
FOTO. Cum arată cea mai frumoasă arbitră de fotbal din lume
prosport.ro
image
Test de perspicacitate. Poţi găsi rapid cutia cu popcorn ciudată? E ceva greşit la una dintre ele
playtech.ro
image
De la FCSB și Steaua la Asia Express? Cunoscutul fotbalist căruia i s-a propus participarea la celebrul show televizat
fanatik.ro
image
Trei scenarii economice pentru România după moțiunea de cenzură. Economist: „PSD a obținut aproape tot în această coaliție, dar face scandal în continuare”
ziare.com
image
Neverosimil: a risipit o avere de 1,2 miliarde de dolari și acum e plin de datorii! Statul amenință că-i anulează pașaportul
digisport.ro
image
Liberalul Viorel Cataramă, scrisoare pentru Ilie Bolojan: Demisia din toate funcțiile! Ai mai mulți oameni împotriva ta decât la nuntă în Bihor
stiripesurse.ro
image
Lista sponsorilor AUR în 2025. Câți bani a donat controversatul Victor Micula
cotidianul.ro
image
Surpriză! Bolojan ar putea înfiinţa o nouă formaţiune politică după moţiune
romaniatv.net
image
Ce să NU faci de 1 mai! Tradiții și obiceiuri păstrate în România înainte să devină Ziua Muncii
mediaflux.ro
image
Florin Prunea are de 15 ani o amantă, soția îl desființează: „Să-i fie rușine, nu e un bărbat divorțat! Ce învață copiii de la el?”
gsp.ro
image
EXCLUSIV Reacția Laurei Vicol după apariția numelui Nordis în cazul vilei lui Sorin Grindeanu. Ce a răspuns la întrebarea dacă a fost trădată de Ciolacu și actualul lider PSD
actualitate.net
image
Cauza morții Valentinei, femeia din Vâlcea care a decedat după după un lifting facial. Cine este medicul care a operat-o
actualitate.net
image
Coregraful Wilmark, prins în casă cu o altă femeie. Cum a reacționat Ioana, soția sa
click.ro
image
Scene de groază într-un autobuz din Capitală. O femeie a fost agresată sexual și amenințată cu un cuțit. Nimeni nu a intervenit să o ajute
click.ro
image
Disperarea unei soții a atins cote maxime. Căsătorită de 16 ani, a aflat că soțul a înșelat-o cu un bărbat
click.ro
Edward al VII lea al Regatului Unit (1841 1910), a domnit (1901 1910), portret pictat în ulei pe pânză de Tennyson Cole, 1907 profimedia 0839996264 jpg
Nu mai făcea față amantelor fără programare! Regele britanic -„playboy-ul” Europei! Născut în zodia Scorpionului, n-a contrazis astrele
okmagazine.ro
digital art style yoga illustration jpg
Luna Plină din 1 mai 2026 dă totul peste cap! Zodiile, în fața unor schimbări inevitabile
clickpentrufemei.ro
Cea mai mare frescă medievală din Transilvania (© Facebook / Consiliul Județean Sibiu)
Cea mai mare frescă medievală din Transilvania, restaurată cu studenți din șapte țări / FOTO
historia.ro
