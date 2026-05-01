Noul model de mașină electrică dezvoltat de o companie rusă seamănă izbitor cu Tesla Cybertruck

Compania rusă Russo-Balt a dezvăluit detalii despre noul său model de mașină electrică, C55, inclusiv specificații tehnice, dotări și un preț estimativ. Producătorul a publicat și imagini cu designul, care au atras imediat atenția, relatează Euromaidan Press.

În imaginile publicate odată cu anunțul, vehiculul are o asemănare aproape unu la unu cu modelul Tesla Cybertruck, replicând designul său unghiular, liniile ascuțite ale caroseriei și sistemele distinctive de faruri din partea frontală.

Noul C55 va fi echipat cu tracțiune integrală și două motoare electrice, iar caroseria sa din oțel inoxidabil amintește puternic de conceptul Tesla Cybertruck. Modelul ar trebui să fie capabil să accelereze de la 0 la 100 km/h în aproximativ 6 secunde și este proiectat pentru cinci pasageri.

Vehiculul are 5250 mm lungime, 2120 mm lățime și 1800 mm înălțime. Acesta are 550 de cai putere, atinge o viteză maximă de 210 km/h și are o autonomie de până la 500 km, datorită unei baterii de 110 kWh.

În configurația de bază, modelul include un ecran tactil de 15 inci, sistem de camere de 360 de grade, sistem audio cu opt difuzoare, precum și scaune din piele cu funcții de încălzire și ventilație.

Model cu patru motoare și performanțe extinse

O versiune alternativă, echipată cu patru motoare electrice, ar crește puterea totală la 1000 de cai putere.

Prezentarea oficială a modelului este programată pentru vara anului 2026, iar prețul de pornire este estimat la aproximativ 106.000 de dolari, față de Tesla Cybertruck, al cărui preț pornește de la circa 60.000 de dolari. Lansarea pe piață este planificată pentru anul 2027.

Context tehnologic mai larg

În contextul războiului din Ucraina, toate sistemele de comunicații prin satelit Starlink din și din jurul Ucrainei au fost limitate exclusiv la utilizatori înregistrați, oprind în mare măsură utilizarea acestora de către Rusia. Înainte de această măsură, Moscova s-a bazat terminale ucrainene pentru a lansa atacuri asupra orașelor din Ucraina.

SpaceX a creat o listă „albă” a terminalelor ucrainene aprobate și verificate, în timp ce sistemele rusești neautorizate au fost blocate. În prezent, Rusia nu dispune de un sistem de internet prin satelit comparabil cu Starlink în ceea ce privește viteza, acoperirea și ușurința de implementare, singura alternativă fiind rețeaua de sateliți Yamal.