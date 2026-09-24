Corupție high‑tech: venituri din mită, ascunse în criptomonede de un funcționar ucrainean. La mijloc, o licitație cu drone

Autoritățile anticorupție din Ucraina investighează un amplu dosar de corupție legat de livrarea de drone către Poliția de Frontieră. Biroul Național Anticorupție (NABU) și Parchetul Specializat Anticorupție (SAP) cercetează un oficial al instituției și un antreprenor din domeniul tehnologiei pentru dare de mită și spălare de bani.

Avearea ilegală a fost ascunsă în criptomonede Foto: Profimedia

Funcționarul ar fi primit „50.000 de unități Tether (USDT)”, echivalentul a aproximativ 50.000 de dolari, sumă care depășea „2,1 milioane de hrivne” la cursul oficial, potrivit anchetatorilor, potrivit Mediafax.

Procurorii susțin că acesta a convertit ulterior peste 15,4 milioane de hrivne (aproximativ 367.000 de dolari) în aceeași criptomonedă, ascunzând astfel venituri ilegale.

Mită de un milion de dolari pentru finalizarea contractului

Ancheta arată că, în august 2025, un producător de drone a câștigat o licitație organizată de Poliția de Frontieră, oferind un preț mai mic decât competitorul său. Concurentul, care se baza pe relațiile din instituție, ar fi încercat ulterior să obțină bani de la firma câștigătoare.

Potrivit NABU, companiei i-ar fi fost cerut „1 milion de dolari” pentru ca oficialii implicați să nu blocheze semnarea contractului și recepția dronelor.

Criptomonede, numerar și un Mercedes

Investigația a scos la iveală și alte tranzacții suspecte. Procurorii afirmă că funcționarul a primit în mod repetat mită, pe care a ascuns-o sub forma unor active digitale. O parte dintre acestea ar fi fost convertite în numerar, folosit pentru achiziția unui Mercedes-Benz GLC 300, înregistrat pe numele soției.

Unul dintre portofelele de criptomonede utilizate de oficial a fost descoperit în timpul unei percheziții la domiciliul acestuia.

Dosar în desfășurare

Ancheta continuă, iar faptele cercetate includ oferirea de foloase necuvenite și legalizarea veniturilor obținute ilegal, infracțiuni prevăzute de Codul penal al Ucrainei..