Marți, 10 Martie 2026
Adevărul
Elon Musk, cel mai bogat om din lume. Forbes a estimat averea sa la 839 de miliarde de dolari

Omul de afaceri Elon Musk, acţionarul majoritar de la producătorul auto Tesla, compania spaţială SpaceX, reţeaua socială X şi firma de inteligenţă artificială xAI, este în fruntea listei celor mai bogaţi oameni din lume, publicată marţi de revista Forbes.

Elon Musk/FOTO: Colaj foto/Getty Images și Pixabay
Elon Musk/FOTO: Colaj foto/Getty Images și Pixabay

Forbes a publicat marți cea de-a 40-a ediție anuală a listei miliardarilor lumii, clasamentul definitiv al celor mai bogați oameni ai planetei. În ultimul an, averea a crescut vertiginos, pe măsură ce bogații continuă să se îmbogățească într-un ritm uimitor. Lista din acest an prezintă 3.428 de miliardari, în creștere cu 400 față de numărul record de anul trecut și, de departe, cea mai mare cantitate de la crearea listei în 1987. Cei mai bogați oameni ai lumii au o avere combinată record de 20,1 trilioane de dolari, în creștere față de 16,1 trilioane de dolari în 2025. La nivel global, un număr record de 20 de persoane au acum averi de 12 cifre, potrivit Forbes.

Elon Musk se află în fruntea listei miliardarilor pentru al doilea an consecutiv și este cea mai bogată persoană înregistrată vreodată, cu o avere estimată la 839 de miliarde de dolari. Averea sa netă a crescut vertiginos cu o jumătate de trilion de dolari față de anul trecut, datorită creșterii valorii Tesla și a SpaceX, care își propune să se listeze la bursă în 2026. Musk este prima persoană înregistrată vreodată care atinge pragul de 800 de miliarde de dolari, pe măsură ce se îndreaptă spre a deveni primul trilionar din lume.

„Este anul miliardarului”, a declarat Chase Peterson-Withorn , redactor senior al departamentului Wealth din cadrul Forbes. „Planeta a adăugat mai mult de un miliardar pe zi în ultimele douăsprezece luni, deoarece boom-ul pieței bursiere bazat pe inteligență artificială a dus averile la cote de neimaginat anterior.”

Larry Page , cofondatorul Google, îl urmează pe Musk, pe locul 2, cu o avere netă estimată la 257 de miliarde de dolari, urmat de cofondatorul său, Sergey Brin, pe locul 3 (237 de miliarde de dolari).

Între timp, Jeff Bezos de la Amazon ocupă locul 4 (224 de miliarde de dolari), iar Mark Zuckerberg de la Meta (222 de miliarde de dolari) completează topul 5.

Averea președintelui Donald Trump a crescut cu 27%, ajungând la aproximativ 6,5 miliarde de dolari, în mare parte datorită tranzacțiilor cu criptomonede și anulării pedepsei pentru fraudă impuse la New York. El ocupă locul 645 la nivel mondial.

La nivel global, Statele Unite au mai mulți miliardari decât orice altă țară, având acum un număr record de 989 pe listă, cu o avere totală de 8,4 trilioane de dolari. China continentală urmează cu 539 de miliardari, în timp ce India se află pe locul trei, cu 229.

