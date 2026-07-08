Tesla semnează un acord de până la 3 miliarde de dolari cu partenerul emiratez al Electrica

Tesla și Esyasoft, subsidiară a International Holding Company din Abu Dhabi, au anunțat pe 7 iulie un parteneriat global pentru dezvoltarea și implementarea unui portofoliu inițial de peste 15 GWh de sisteme de stocare a energiei în baterii (BESS), într-un acord evaluat la până la 3 miliarde de dolari.

Esyasoft este compania care, din noiembrie 2024, deține 75% din societatea mixtă Electrica Esyasoft Smart Solutions S.A., înființată împreună cu Electrica pentru dezvoltarea tehnologiilor de stocare a energiei și fabricarea de acumulatori și baterii. Acordul anunțat marți presupune că sistemele BESS care vor fi produse prin compania mixtă din România vor integra tehnologie și componente Tesla.

Tesla și Esyasoft au anunțat la Austin un parteneriat pentru dezvoltarea, implementarea, operarea și administrarea pe întreg ciclul de viață a unui portofoliu inițial de peste 15 GWh de sisteme de stocare a energiei la scară de utilitate publică (Battery Energy Storage Systems – BESS), unul dintre cele mai mari proiecte de acest tip anunțate la nivel global.

Colaborarea vizează Regatul Unit, Europa de Vest, statele Consiliului de Cooperare al Golfului (GCC) și India. Soluțiile vor fi livrate sub denumirea „Esyasoft Energy Storage powered by Tesla”.

Potrivit unei postări publicate pe platforma X de Sawyer Merritt, valoarea acordului poate ajunge la 3 miliarde de dolari.

„Această colaborare reprezintă un efort de a extinde soluțiile inteligente de rețea acolo unde este cea mai mare nevoie de ele. Integrarea verticală a Tesla ne permite să simplificăm întreg ciclul de viață al proiectelor, de la proiectare până la operare. Prin expertiza combinată cu Esyasoft putem accelera implementarea și putem asigura integrarea și fiabilitatea necesare unei rețele moderne și reziliente”, a declarat Mike Snyder, vicepreședinte Tesla Energy & Charging.

Bipin Chandra, fondatorul și CEO-ul Esyasoft, a afirmat că parteneriatul urmărește să reducă timpul necesar punerii în funcțiune a noilor capacități energetice într-o perioadă în care cererea de electricitate crește accelerat, pe fondul extinderii producției din surse regenerabile, al dezvoltării centrelor de date pentru inteligență artificială și al electrificării economiei.

Compania arată că soluțiile dezvoltate împreună cu Tesla sunt destinate utilităților, autorităților și marilor dezvoltatori industriali și urmăresc creșterea flexibilității rețelelor electrice, integrarea energiei regenerabile și consolidarea securității energetice.

În mod oficial, acordul Tesla–Esyasoft nu nominalizează România printre piețele vizate, iar niciuna dintre companii nu a confirmat public, până la această oră, o legătură între parteneriatul global și operațiunile de la București.

Însă, conform unor surse, acordul de luni, 7 iulie, înseamnă exact acest lucru: sistemele BESS care urmează să fie produse în România, prin societatea mixtă cu Electrica, vor folosi tehnologie și componente Tesla. Logica industrială susține scenariul - Europa de Vest figurează explicit între piețele-țintă ale parteneriatului, iar Esyasoft dispune deja, prin JV-ul românesc, de un vehicul cu mandat de producție pe teritoriul Uniunii Europene.

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Distincția este una de fond: una este ca România să importe baterii pentru proiectele sale energetice, alta este să participe la producția și integrarea unor sisteme folosite în proiecte locale și, potențial, regionale - într-un moment în care Uniunea Europeană încearcă să-și reducă dependența de lanțurile de aprovizionare externe.

Esyasoft este partenerul Electrica într-o companie înființată în 2024

Unul dintre vehiculele operaționale ale Esyasoft în Uniunea Europeană este Electrica Esyasoft Smart Solutions S.A., societatea mixtă înființată la București împreună cu Electrica în noiembrie 2024.

Compania este deținută în proporție de 25% de Electrica și 75% de Esyasoft Enterprise Holding RSC LTD și se concentrează pe tehnologii pentru rețele inteligente, soluții de stocare a energiei în baterii și digitalizarea rețelelor electrice.

La semnarea documentelor de constituire, desfășurată în prezența ministrului Energiei de atunci, Sebastian Burduja, Electrica anunța că noua companie își propune să dezvolte soluții pentru infrastructura energetică și să producă echipamente destinate tranziției energetice.

„Rezultatele excepționale pe care România le are în ultima perioadă în sectorul energetic au deschis drumul către parteneriate foarte importante pentru ceea ce se va întâmpla în viitor. Parteneriatele între companii românești și mari jucători de pe piața globală vor aduce atât rezultate concrete pentru țara noastră, cât și o creștere a reputației României”, declara atunci Sebastian Burduja.

Alexandru Chiriță, directorul general al Electrica, afirma că noua companie va dezvolta soluții inovatoare pentru sectorul energetic, iar Bipin Chandra declara că parteneriatul reprezintă un pas important pentru implementarea tehnologiilor de ultimă generație în domeniul rețelelor inteligente în regiunea europeană.

Potrivit comunicatului transmis atunci de Electrica, compania mixtă are ca obiect principal de activitate fabricarea de acumulatori și baterii.

Divizia Tesla Energy devine unul dintre principalele motoare de creștere ale companiei

Pe de altă parte, Yahoo Finance scrie că investitorii continuă să urmărească în principal livrările de automobile și dezvoltarea serviciului Robotaxi, însă divizia Tesla Energy câștigă tot mai multă importanță în evoluția companiei.

Potrivit publicației, scăderea cu 15% a implementărilor de sisteme de stocare din primul trimestru nu a fost determinată de reducerea cererii, ci de calendarul proiectelor de infrastructură, care depind de autorizații, lucrări de construcție și conectarea la rețea.

În acest context, acordul cu Esyasoft este prezentat ca un nou contract major pentru divizia Megapack.

Potrivit Agenției Internaționale pentru Energie, dezvoltarea sistemelor de stocare și modernizarea rețelelor electrice reprezintă condiții esențiale pentru atingerea obiectivului de triplare a capacității globale de producție din surse regenerabile până în 2030, în contextul creșterii consumului de energie și al extinderii centrelor de date dedicate inteligenței artificiale.