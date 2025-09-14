search
Duminică, 14 Septembrie 2025
Donald Trump preia rolul de „mesager-șef” după moartea lui Charlie Kirk. Președintele SUA se implică personal în comunicarea informațiilor

Publicat:

După ce activistul conservator Charlie Kirk a fost împuşcat pe campusul unei universităţi din Utah, preşedintele Donald Trump a preluat un rol neobişnuit de purtător de cuvânt, oferind informaţii despre deces, suspecţi şi înmormântare, atribuţii care în mod normal revin autorităţilor locale. 

Președintele Trump este cel care comunică detalii după moartea lui Charlie Kirk / Sursa foto: Arhivă
Președintele Trump este cel care comunică detalii după moartea lui Charlie Kirk / Sursa foto: Arhivă

Trump a preluat un rol central în transmiterea mesajelor după moartea publică și macabră a aliatului său politic Charlie Kirk

După ce activistul conservator american Charlie Kirk a fost împușcat într-un act brutal de violență, președintele Donald Trump a adoptat într-un mod extraordinar rolul de purtător de cuvânt, potrivit Reuters

Trump a fost primul care a confirmat știrea unei țări în stare de șoc că Kirk a murit și primul care a anunțat că ultimul suspect a fost reținut. El a făcut publică data înmormântării lui Kirk și a spus că va participa. Înainte ca un suspect să fie arestat, Trump a acuzat, fără a prezenta dovezi, „stânga radicală” pentru asasinarea lui Kirk, iar mulți dintre susținătorii săi au preluat acuzația și au cerut răzbunare, în contextul unui val de furie în rândul dreaptei.

Kirk, un popular, dar controversat gazdă de podcast și autor a jumătate de duzină de cărți, a lăsat în urmă o soție, prieteni influenți și o armată de susținători, după ce a fost împușcat miercuri pe campusul unei universități din Utah, unde susținea un discurs. 

Totuși, Trump este cel care a preluat un rol central în transmiterea mesajelor după moartea publică și macabră a aliatului său politic, oferind informații care în mod normal ar fi fost transmise de autoritățile locale sau de forțele de ordine, nu de cel mai important lider al țării.

Acțiunile sale contrastează cu abordarea mai precaută a președinților anteriori

Acțiunile sale contrastează cu abordarea mai precaută a președinților anteriori, dar se aliniază cu obiceiul său de a comunica direct, sfidând convențiile și implicându-se personal în probleme interne și internaționale.

„Un lucru despre Donald Trump este că este o persoană foarte atentă la detalii,” a declarat Mercedes Schlapp, consilier principal al lui Trump în primul său mandat. „Fie că construiește Rose Garden Club, fie că avem această tragedie îngrozitoare, el vrea să fie cel care dă vestea.”

Trump a ordonat ca steagurile să fie coborâte în bernă, a spus că îi va acorda lui Kirk Medalia Prezidențială a Libertății și a aranjat ca vicepreședintele să însoțească sicriul lui Kirk înapoi în statul său natal cu Air Force Two — toate acestea fiind modalități destul de neobișnuite pentru guvernul SUA de a onora un activist politic care nu a ocupat nicio funcție publică sau militară.

Trump avea o relație personală și politică cu activistul Charlie Kirk

Trump avea o relație personală și politică cu Kirk, co-fondator și președinte al grupului conservator de studenți Turning Point USA, pe care Trump îl credită pentru mobilizarea tinerilor alegători. „Charlie avea un farmec asupra tinerilor,” a spus Trump vineri la Fox News, amintindu-și cum fiul său adolescent, Barron, era fascinat de carismaticul activist în vârstă de 31 de ani.

Kirk era, de asemenea, o figură extrem de partizană, a cărei stil combativ și retorică anti-LGBTQ și anti-imigrație l-au adus frecvent în conflict cu alții, atât online, cât și în public. Opiniile sale de extremă dreaptă despre avort, drepturile civile și controlul armelor au stârnit reacții puternice din partea grupurilor vizate de comentariile sale.

Trump le-a cerut susținătorilor săi să răspundă fără violență, dar a evitat să facă un apel la unitate

Trump a cerut susținătorilor săi să răspundă fără violență, dar a evitat întrebările jurnaliștilor despre modul de a uni țara în mijlocul celui mai susținut val de violență politică de la anii 1970 încoace. Trump însuși a fost subiectul a două tentative de asasinat anul trecut.

Trump a minimalizat extremismul din partea dreaptă, spunând jurnaliștilor joi că „trebuie doar să-i batem rău”, încurajând astfel apelurile susținătorilor săi pentru răzbunare politică împotriva „stângii radicale”.

Tyler Robinson, în vârstă de 22 de ani, din Utah, a fost arestat joi seara pentru împușcare. Motivele rămân neclare, anchetatorii examinând cu atenție mesajele gravate pe patru gloanțe. Experții spun că acestea ar putea face referire la grupuri cu orientare politică de stânga sau dreapta.

SUA

