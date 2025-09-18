Scandal în SUA după ce emisiunea lui Jimmy Kimmel a fost suspendată de la ABC, din cauza unor comentarii privind moartea lui Kirk. „Ruşine celor din guvern!”

Decizia postului ABC de a suspenda emisiunea „Jimmy Kimmel Live!” după comentarii considerate controversate ale prezentatorului privind moartea activistului Charlie Kirk a stârnit un val de reacții din partea actorilor și scenariștilor americani.

Suspendarea emisiunii „Jimmy Kimmel Live!” de către rețeaua ABC a declanșat o reacție puternică din partea sindicatelor Writers Guild of America West (WGA) și Screen Actors Guild‐American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA), care consideră decizia un atac direct asupra libertății de exprimare.

Conform publicației Variety, ABC a luat hotărârea de a elimina toate episoadele viitoare ale emisiunii după o declarație făcută de Jimmy Kimmel în timpul show-ului său, în care a sugerat că presupusul ucigaș al activistului conservator Charlie Kirk face parte din tabăra MAGA (Make America Great Again).

Comentariile controversate

Suspendarea emisiunii lui Jimmy Kimmel vine după ce, în episodul difuzat luni, prezentatorul a afirmat că asasinul activistului american Charlie Kirk face parte din „banda MAGA”.

„Am atins noi minime în weekend, când banda MAGA a încercat să-l caracterizeze pe acest puști care l-a ucis pe Charlie Kirk ca fiind altceva decât unul dintre ei”, a spus comediantul.

În aceeași emisiune, Jimmy Kimmel s-a întrebat și cât de reală este durerea președintelui în legătură cu moartea lui Charlie Kirk, în condițiile în care, întrebat despre tragedie, Donald Trump a deturnat discuția către planurile de construire a unei noi săli de bal la Casa Albă.

Declarațiile lui Kimmel au atras imediat reacții dure din partea liderilor conservatori. Brendan Carr, președintele FCC, a sugerat într-un podcast că există modalități prin care companiile media ar putea „să ia măsuri împotriva lui Kimmel”, astfel că s-a luat decizia suspendării emisiunii sale pe timp nelimitat.

De partea cealaltă, însă, în același ton cu sindicatele artiștilor americani, actrița și comediana Wanda Sykes, care urma să fie invitată în ediția anulată a emisiunii, a postat un mesaj de solidaritate pe Instagram, criticând voalat administrația Trump.

„Să vedem. Nu a pus capăt războiului din Ucraina și nu a rezolvat problema din Gaza în prima săptămână. Dar a pus capăt libertății de exprimare în primul său an. Hei, pentru cei dintre voi care se roagă, acum este momentul să o faceți. Te iubesc, Jimmy”, a scris ea pe rețeaua de socializare.

Ei i s-au adăugat şi alte voci cu autoritate, precum actorul Ben Stiller şi comentatorul politic Chris Hayes, scenaristul David Sirota sau guvernatorul statului California, Gavin Newsom, care au transmis mesaje de susţinere pe Jimmy Kimmel şi au criticat decizia prin care emisiunea sa a fost suspendată.

„Ruşine celor din guvern”

Sindicatul Writers Guild of America West (WGA) a emis o declarație fermă în sprijinul prezentatorului.

„Dreptul de a ne exprima opiniile şi de a fi în dezacord unii cu alţii – chiar şi de a deranja – este esenţa a ceea ce înseamnă să fii un popor liber. Acesta nu poate fi negat. Nici prin violenţă, nici prin abuzul puterii guvernamentale, nici prin acte de lașitate corporativă”, a transmis WGA miercuri, 17 septembrie

În aceeași declarație, sindicatul a subliniat importanța diversității de opinii în societate și a lansat un avertisment dur: „Ca sindicat, suntem uniți în opoziția față de oricine își folosește puterea şi influența pentru a reduce la tăcere vocile scriitorilor sau ale oricui exprimă opinii contrare. Dacă libertatea de exprimare s-ar aplica doar ideilor care ne plac, nu ar fi fost nevoie să o includem în Constituție.”

Mesajul se încheie cu un apel adresat autorităților și corporațiilor media: „Rușine celor din guvern care uită acest adevăr fundamental. În ceea ce privește angajatorii noștri, cuvintele noastre v-au făcut bogați. Reducerea noastră la tăcere sărăcește întreaga lume. WGA este alături de Jimmy Kimmel şi de scenariștii săi”.

Suprimarea libertăţii de exprimare

Și SAG-AFTRA s-a raliat în sprijinul lui Kimmel, criticând aspru măsura luată de ABC.

„Societatea noastră depinde de libertatea de exprimare. Suprimarea libertății de exprimare și represaliile pentru exprimarea opiniilor cu privire la probleme importante de interes public contravin drepturilor fundamentale pe care ne bazăm cu toții”, a transmis sindicatul, adăugând: „Decizia de a suspenda difuzarea emisiunii Jimmy Kimmel Live! este un tip de suprimare şi represalii care pune în pericol libertățile tuturor”.

Măsura luată de ABC vine la scurt timp după ce Nexstar Media - una dintre cele mai mari rețele de posturi TV din SUA - a anunțat că nu va mai difuza emisiunea, ca reacție la comentariile lui Kimmel.