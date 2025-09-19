search
Vineri, 19 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Trump spune că televiziunile care îl critică ar trebui să-și piardă licența de emisie: „Îmi fac doar publicitate proastă”

0
0
Publicat:

Președintele american Donald Trump a sugerat că unor rețele de televiziune ar trebui să li se „ia licențele”, susținând autoritatea americană de reglementare a audiovizualului în disputa privind suspendarea prezentatorului ABC Jimmy Kimmel.

Donald Trump, președinte SUA FOTO: AFP
Donald Trump, președinte SUA FOTO: AFP

ABC l-a scos din emisie pe Jimmy Kimmel Live! după ce Comisia Federală pentru Comunicații (FCC) a amenințat că va lua măsuri din cauza remarcilor sale. pe fondul unei reacții negative la comentariile sale cu privire la uciderea influențatorului conservator Charlie Kirk săptămâna trecută, potrivit BBC.

Trump a vorbit despre această problemă reporterilor joi, la bordul Air Force One, în timp ce se întorcea dintr-o vizită de stat în Marea Britanie. 

„Am citit undeva că rețelele au fost 97% împotriva mea, din nou, 97% negativ, și totuși am câștigat și cu ușurință, toate cele șapte state în alegerile de anul trecut”, a spus președintele. 

„Îmi fac doar publicitate proastă. Adică, ei primesc o licență. M-aș gândi că poate ar trebui să le fie retrasă licența". 

În monologul său de luni, Kimmel, în vârstă de 57 de ani, a spus că „banda Maga”încearcă cu disperare să îl caracterizeze pe acest copil care l-a ucis pe Charlie Kirk ca fiind altceva decât unul dintre ei” și încearcă să „obțină puncte politice din asta”. 

Vorbind joi pentru Fox, președintele FCC, Brendan Carr, a declarat că suspendarea lui Kimmel nu a fost „ultima șansă”.

„Vom continua să îi tragem la răspundere pe acești radiodifuzori față de interesul public”, a spus el. 

„Și dacă radiodifuzorilor nu le place această soluție simplă, își pot preda licența la FCC.” 

FCC are putere de reglementare asupra rețelelor majore, cum ar fi ABC, și asupra afiliaților lor deținuți independent. 

Agenția are însă o autoritate limitată asupra canalelor prin cablu, precum Fox sau MSNBC, și nu are nicio autoritate asupra podcasturilor sau a majorității conținutului de streaming. 

Specialiștii în drept susțin că Primul Amendament al Constituției SUA, care protejează libertatea de exprimare, ar împiedica FCC să revoce în mod legal licențele pe baza dezacordului politic. 

Joe Strazullo, un scenarist de late-night care a lucrat la Jimmy Kimmel Live! în perioada 2015-21, a declarat pentru BBC în Los Angeles că a existat o atmosferă de teamă în camera scenariștilor. 

„Este sfâșietor să vezi amenințarea de a rămâne fără loc de muncă”, a spus el. „Am contactat baza și nimeni nu știe exact ce se întâmplă încă și ei lucrează lucrurile în spatele scenei.” 

Suspendarea lui Kimmel a fost anunțată miercuri seara, la scurt timp după ce Nexstar Media, unul dintre cei mai mari proprietari de posturi TV din SUA, a declarat că nu va difuza emisiunea sa „în viitorul apropiat”. 

Nexstar a numit comentariile sale despre Kirk „ofensatoare și insensibile într-un moment critic al discursului nostru politic național”. 

Carr a lăudat Nexstar - care solicită în prezent aprobarea FCC pentru o fuziune de 6,2 miliarde de dolari (4,5 miliarde de lire sterline) cu Tegna - și a declarat că speră ca și alți radiodifuzori să-i urmeze exemplul. 

Sinclair, cel mai mare grup afiliat ABC din SUA, a declarat că va difuza un program special de comemorare dedicat lui Kirk în timpul intervalului orar inițial al emisiunii lui Kimmel de vineri. 

Kirk, un activist conservator de profil înalt și tată a doi copii, a murit după ce a fost împușcat în gât în timp ce ținea un discurs la Universitatea Utah Valley din Orem, la 10 septembrie. 

Văduva sa, Erika Kirk, a fost numită joi la conducerea organizației co-fondate de soțul său, Turning Point USA. 

SUA

Top articole

Partenerii noștri

image
FOTO Mașini, cocaină și răpiri. Saga unui scandal extravagant care ține de decenii, în familia unuia dintre cei mai bogați italieni
digi24.ro
image
„M-am trezit intubată, legată și pierdută”. Mărturia cumplită a victimei anestezistului care a otrăvit 30 de pacienți
stirileprotv.ro
image
Categoria de pensionari care riscă să rămână fără PENSIE din octombrie 2025. Ce document trebuie să prezinte până la 30 septembrie
gandul.ro
image
Vama intră în era reformei. Cine sunt noii șefi numiți de Ilie Bolojan
mediafax.ro
image
Călin Georgescu, surprize noi de la DIICOT. Cine e fostul ofițer DIPI devenit preot: o poveste cu Donald Trump, milioane de euro și offshore-uri rusești
fanatik.ro
image
Doi piloți Turkish Airlines au rămas fără „orientare spațială” la decolarea de pe Aeroportul Otopeni. Avionul a aterizat la Istanbul cu pneurile din față sparte
libertatea.ro
image
Ce se întâmplă în PSD: supraveghere, presiuni, intimidări și amenințări. „Nu este încă un moment de asumare publică”
digi24.ro
image
Mama lui Toto Dumitrescu, „Monica Bellucci de România”. Cum arată Letiția Badea la 50 de ani, fost fotomodel de top în anii ’90
gsp.ro
image
”Nu a vrut să mai trăiască”. Dezvăluirea făcută după moartea lui Florin Marin
digisport.ro
image
KIRK - DECLICUL DICTATURII SUVERANISTE
stiripesurse.ro
image
Descoperire arheologică de tezaur, în România: Un inel de aur din epoca romană, găsit într-o pădure, este expus în premieră națională
antena3.ro
image
Tactica prin care bugetarii din administraţia locală vor să scape de concedieri
observatornews.ro
image
Gafă grosolană a lui Donald Trump la întâlnirea cu Prințul William și Kate Middleton. Ce i-a făcut Melaniei, în fața tuturor
cancan.ro
image
FOTO. Blonda râvnită de bogătașii din toată lumea: „Cea mai drăguță”
prosport.ro
image
Tabel cu prețurile RCA pe categorii de vârstă și tipuri de mașini
playtech.ro
image
Singurele zodii care primesc noroc din plin de pe 19 septembrie. Schimbări majore, protecție divină și surprize mari pentru ele
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
”Spuneți că sunt banală”. O jurnalistă l-a ”certat” pe Chivu, iar antrenorul lui Inter a reacționat VIDEO
digisport.ro
image
SURSE Guvernul pregătește o decizie cu mare impact pentru toți salariații din România
stiripesurse.ro
image
A murit actorul din „Anatomia lui Grey”! Brad Everett Young și-a pierdut viața în urma unui accident cumplit
kanald.ro
image
Urmează o iarnă cu ger năpraznic și ninsori abundente. Un nou vortex polar se formează
playtech.ro
image
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
wowbiz.ro
image
Jador și-a botezat băiețelul! Cine au fost nașii! Manelistul și soția lui și-au dorit enorm ca ei să fie cei care le creștinează băiețelul! Avraam este ADORABIL! GALERIE FOTO!
romaniatv.net
image
Cum se vor folosi cardurile de energie. Detaliul important de pe facturi, explicat de ministrul Energiei
mediaflux.ro
image
„V-ați stabilit în Austria?”. În dialogul cu GSP, legendarul Octavian Bellu a dezvăluit cu ce ocupă în acest moment
gsp.ro
image
Transformarea soției lui Lucian Viziru, după ce a fost criticată că arată ca o femeie de 60 de ani. Apariția îndrăzneață a Emei l-a eclipsat pe actor
actualitate.net
image
Descinderi DIICOT la Motru: tânăr de 30 de ani, prins cu saci de cannabis și plantație în serele părinților din Samarinești
actualitate.net
image
Județul din România cu cea mai mică medie de vârstă a locuitorilor. Care sunt cele mai „vârstnice” județe din țara noastră
click.ro
image
Cum vede un tânăr profesor de religie școala de azi? Diferențe uriașe între oraș și sat: „Generațiile se schimbă..."
click.ro
image
Amintirile lui Gheorghe Turda despre Petrică Mîțu Stoian, care și-a atras moartea după ce și-a pus numele pe cruce: „Nu era invidios, ca alți olteni”
click.ro
Prințul William și Prințesa Kate la dineul de stat pentru soții Trump FOTO Casa Regală britanică jpg
Viitorul arată strălucitor! Prințul William și Prințesa Kate, imaginea sublimă a regalității la dineul de stat pentru soții Trump
okmagazine.ro
Robbie Margot foto Profimedia jpg
„Renunță la stilist!” Robbie Margot, atacată de fani după ce s-a prezentat pe covorul roșu aproape goală!
clickpentrufemei.ro
Vila lui Barbu Stirbey alături de edificiile regale din Mamaia, imagine pe o carte poștală în colecția Andrei Ștomff (© cIMeC)
Istoria vilei cu turn în formă de minaret din Mamaia
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Se lansează cel mai lung zbor direct din lume. Ce rută va avea, cât va dura călătoria și de la cât pornesc prețurile
image
Județul din România cu cea mai mică medie de vârstă a locuitorilor. Care sunt cele mai „vârstnice” județe din țara noastră

OK! Magazine

image
Prințesa Charlene de Monaco, zâna diafană! Mai suplă ca oricând, e mereu alături de copii și animăluțe

Click! Pentru femei

image
„Renunță la stilist!” Robbie Margot, atacată de fani după ce s-a prezentat pe covorul roșu aproape goală!

Click! Sănătate

image
Care este greutatea ideală în funcţie de înălţime