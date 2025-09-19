Trump spune că televiziunile care îl critică ar trebui să-și piardă licența de emisie: „Îmi fac doar publicitate proastă”

Președintele american Donald Trump a sugerat că unor rețele de televiziune ar trebui să li se „ia licențele”, susținând autoritatea americană de reglementare a audiovizualului în disputa privind suspendarea prezentatorului ABC Jimmy Kimmel.

ABC l-a scos din emisie pe Jimmy Kimmel Live! după ce Comisia Federală pentru Comunicații (FCC) a amenințat că va lua măsuri din cauza remarcilor sale. pe fondul unei reacții negative la comentariile sale cu privire la uciderea influențatorului conservator Charlie Kirk săptămâna trecută, potrivit BBC.

Trump a vorbit despre această problemă reporterilor joi, la bordul Air Force One, în timp ce se întorcea dintr-o vizită de stat în Marea Britanie.

„Am citit undeva că rețelele au fost 97% împotriva mea, din nou, 97% negativ, și totuși am câștigat și cu ușurință, toate cele șapte state în alegerile de anul trecut”, a spus președintele.

„Îmi fac doar publicitate proastă. Adică, ei primesc o licență. M-aș gândi că poate ar trebui să le fie retrasă licența".

În monologul său de luni, Kimmel, în vârstă de 57 de ani, a spus că „banda Maga” „încearcă cu disperare să îl caracterizeze pe acest copil care l-a ucis pe Charlie Kirk ca fiind altceva decât unul dintre ei” și încearcă să „obțină puncte politice din asta”.

Vorbind joi pentru Fox, președintele FCC, Brendan Carr, a declarat că suspendarea lui Kimmel nu a fost „ultima șansă”.

„Vom continua să îi tragem la răspundere pe acești radiodifuzori față de interesul public”, a spus el.

„Și dacă radiodifuzorilor nu le place această soluție simplă, își pot preda licența la FCC.”

FCC are putere de reglementare asupra rețelelor majore, cum ar fi ABC, și asupra afiliaților lor deținuți independent.

Agenția are însă o autoritate limitată asupra canalelor prin cablu, precum Fox sau MSNBC, și nu are nicio autoritate asupra podcasturilor sau a majorității conținutului de streaming.

Specialiștii în drept susțin că Primul Amendament al Constituției SUA, care protejează libertatea de exprimare, ar împiedica FCC să revoce în mod legal licențele pe baza dezacordului politic.

Joe Strazullo, un scenarist de late-night care a lucrat la Jimmy Kimmel Live! în perioada 2015-21, a declarat pentru BBC în Los Angeles că a existat o atmosferă de teamă în camera scenariștilor.

„Este sfâșietor să vezi amenințarea de a rămâne fără loc de muncă”, a spus el. „Am contactat baza și nimeni nu știe exact ce se întâmplă încă și ei lucrează lucrurile în spatele scenei.”

Suspendarea lui Kimmel a fost anunțată miercuri seara, la scurt timp după ce Nexstar Media, unul dintre cei mai mari proprietari de posturi TV din SUA, a declarat că nu va difuza emisiunea sa „în viitorul apropiat”.

Nexstar a numit comentariile sale despre Kirk „ofensatoare și insensibile într-un moment critic al discursului nostru politic național”.

Carr a lăudat Nexstar - care solicită în prezent aprobarea FCC pentru o fuziune de 6,2 miliarde de dolari (4,5 miliarde de lire sterline) cu Tegna - și a declarat că speră ca și alți radiodifuzori să-i urmeze exemplul.

Sinclair, cel mai mare grup afiliat ABC din SUA, a declarat că va difuza un program special de comemorare dedicat lui Kirk în timpul intervalului orar inițial al emisiunii lui Kimmel de vineri.

Kirk, un activist conservator de profil înalt și tată a doi copii, a murit după ce a fost împușcat în gât în timp ce ținea un discurs la Universitatea Utah Valley din Orem, la 10 septembrie.

Văduva sa, Erika Kirk, a fost numită joi la conducerea organizației co-fondate de soțul său, Turning Point USA.