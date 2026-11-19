Miliardarul american spune că se simte „destul de prost” pentru că a investit aproape 500 de milioane de dolari în alegerile de la jumătatea mandatului, în care numeroși candidați republicani susținuți de el au pierdut. Musk a fost unul dintre cei mai importanți aliați ai lui Donald Trump în campania electorală din 2024.

Elon Musk regretă banii investiți în alegerile americane Foto: Gatty Images

Elon Musk a declarat miercuri că nu se consideră adept al mișcării MAGA („Make America Great Again”), deși, începând din 2024, s-a aliniat în mod vizibil politicii promovate de președintele american Donald Trump.

„Nu sunt MAGA”, a spus cel mai bogat om din lume într-un interviu acordat reuniunii DealBook al publicației The New York Times. Musk a participat prin videoconferință din China, unde se află alături de mai mulți lideri ai companiilor americane care îl însoțesc pe Trump în turneul său asiatic.

„Nu sunt sigur ce înseamnă MAGA, dar dacă se referă la adeziunea oarbă față de un set de politici ale Partidului Republican, atunci cu siguranță nu mă încadrez în această categorie”, a adăugat directorul executiv al companiilor SpaceX și Tesla.

Declarația contrastează cu poziția exprimată de Musk la un miting electoral din 2024, organizat la Madison Square Garden, în New York. Atunci, el a spus: „Nu sunt doar MAGA. Sunt MAGA întunecat, gotic”.

În interviul de aproximativ 45 de minute cu Andrew Ross Sorkin, editorialist al The New York Times, Musk a afirmat și că Washingtonul ar beneficia de pe urma unui control împărțit între cele două partide politice. În opinia sa, atât republicanii, cât și democrații au „aspecte pozitive și negative”.

Musk regretă banii investiți în alegerile americane

Miliardarul a recunoscut că investițiile sale în alegerile de la jumătatea mandatului au eșuat și că se simte „destul de prost” pentru că a cheltuit o sumă atât de mare.

Musk a investit aproape 500 de milioane de dolari pentru a susține candidați republicani, dintre care mulți au pierdut. Este cea mai mare sumă cheltuită de o persoană într-un ciclu electoral american fără ca aceasta să candideze pentru o funcție publică.

„Dacă aș putea da timpul înapoi, aș fi cheltuit mai puțini bani”, a spus el. „Alegerile americane nu țin doar de bani”, a adăugat Musk.

În 2024, miliardarul a donat cel puțin 250 de milioane de dolari pentru a-l ajuta pe Donald Trump să câștige alegerile prezidențiale.

Critici la adresa lui Zelenski și aprecieri pentru conducerea Anthropic

În timpul interviului, Musk l-a acuzat pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski că „minte” în legătură cu restricțiile privind accesul la sistemul de comunicații prin satelit Starshield, dezvoltat de compania sa.

Musk a vorbit și despre Jensen Huang, directorul executiv al Nvidia, pe care l-a lăudat, precum și despre compania de inteligență artificială Anthropic.

Întrebat despre criticile pe care le formulase anterior la adresa Anthropic, Musk a spus că a discutat cu mai mulți reprezentanți ai companiei înainte de a accepta să îi închirieze capacitate de calcul.

„Nu am încheiat pur și simplu acordul fără să mă întâlnesc cu oamenii de acolo”, a explicat el.

Musk a afirmat că, în urma interacțiunilor cu echipa Anthropic, a ajuns la concluzia că membrii acesteia sunt „oameni de calitate” și au principii. El a adăugat că aceștia par preocupați de viitor și își tratează activitatea cu seriozitate.

„Nimeni dintre cei pe care i-am întâlnit la Anthropic nu mi-a declanșat detectorul de oameni rău intenționați”, a spus miliardarul.

Relația dintre Musk și Trump, marcată de o ruptură publică

După ce Donald Trump a revenit la Casa Albă, în 2025, Elon Musk a condus timp de 180 de zile așa-numitul Departament pentru Eficiența Guvernamentală (DOGE), o structură creată în cadrul administrației pentru reducerea cheltuielilor și restructurarea aparatului federal.

Musk a părăsit funcția după un conflict public cu președintele american. Tensiunile au culminat în iunie 2025, când miliardarul a publicat pe platforma sa de socializare un mesaj în care susținea că Donald Trump apare în documentele legate de Jeffrey Epstein și sugera că acesta ar fi motivul pentru care dosarele nu au fost făcute publice.

Ulterior, cei doi și-au refăcut relația.

În perioada în care a condus DOGE, Musk a fost o prezență frecventă în Biroul Oval și la ședințele de cabinet ale președintelui. De multe ori, el purta șepci cu mesaje precum „Make America Great Again” sau „Trump a avut dreptate în toate privințele”.