Nou eșec pentru Trump în instanță. Judecătorii cer eliminarea numelui său de pe clădirea Kennedy Center, instituția cere timp suplimentar

Centrul Kennedy din Washington a cerut timp suplimentar pentru a elimina numele președintelui SUA, Donald Trump, de pe clădire, după ce a ratat termenul impus de un judecător federal.

Avocații Departamentului de Justiție, care reprezintă centrul, au declarat că lucrările sunt în desfășurare, însă furtunile din zona Washingtonului au provocat întârzieri. Potrivit acestora, echipele de muncitori se așteptau să înlăture complet numele lui Trump în primele ore ale zilei de sâmbătă, 13 iunie, scrie CNN.

O instanță de apel a menținut decizia care obligă Centrul Kennedy să elimine numele lui Donald Trump de pe clădire, respingând cererea instituției de suspendare a ordinului.

Deși litigiul continuă, centrul este obligat să respecte hotărârea, iar judecătorii au solicitat argumente juridice suplimentare în această lună.

În ultimele zile, centrul a început să anuleze schimbarea în anumite locuri, însă a păstrat pe fațadă literele care formau inscripția „Donald J. Trump și”, în timp ce încerca să evite aplicarea imediată a hotărârii.

Într-un document de 22 de pagini depus la Curtea de Apel a Districtului Columbia, avocații Departamentului de Justiție au reluat argumentele prezentate și în fața judecătorului Cooper. Ei au susținut că revenirea la denumirea originală a centrului ar putea crea confuzie în rândul publicului dacă instituția va câștiga în cele din urmă procesul privind schimbarea numelui.

Totodată, aceștia au avertizat că respectarea ordinului ar putea pune în pericol donațiile private. Departamentul a invocat regulamente interne potrivit cărora fondurile trebuie returnate donatorilor dacă numele lui Trump este eliminat din documentele oficiale, materialele de marketing, branding, de pe fațadă sau din orice alt loc asociat centrului.

„Toți acești bani, sute de milioane de dolari, vor trebui returnați imediat sau nu vor mai fi primiți de Centru”, au transmis avocații instanței de apel.

În timp ce muncitorii au început pregătirile pentru îndepărtarea numelui lui Trump de pe Centrul Kennedy, lucrările au fost întrerupte de furtuni.

La fața locului s-au adunat protestatari care au cerut eliminarea inscripției, iar parlamentara democrată Joyce Beatty, inițiatoarea acțiunii în instanță, a venit să urmărească desfășurarea operațiunii.

„Știm că suntem de partea dreptății și a legii”, a declarat Beatty, fiind aplaudată de protestatari. „Indiferent ce se va întâmpla, vom continua să luptăm pentru familia Kennedy.”

„Desigur că vor lupta împotriva noastră. La fiecare pas va exista o bătălie juridică”, a adăugat ea.

Panoul cu numele lui Trump a fost instalat în decembrie, după ce consiliul de administrație a votat includerea numelui președintelui pentru a-l onora pe acesta, în contextul schimbărilor ample pe care le-a făcut în conducerea și programarea instituției. Decizia a fost criticată de familia Kennedy și contestată în instanță.

În pofida disputei juridice, conducerea Centrului Kennedy a aprobat o rezoluție care îl laudă pe Trump și a creat un fond ce îi poartă numele, destinat atragerii de donații private suplimentare pentru instituție.

Nu se știe dacă președintele va contribui personal la acest fond.