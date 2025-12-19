Numele celebrului centrul cultural „John F. Kennedy”, schimbat în „Trump-Kennedy Center”, cu toate că familia fostului președinte s-a opus

Consiliul de administrație al Kennedy Center (celebra sală de spectacole), format aproape în totalitate din aliați ai președintelui Donald Trump, a votat joi, 18 decembrie, pentru schimbarea numelui centrului în „Trump-Kennedy Center”.

Nu este clar ce efect va avea votul, însă acesta nu ar schimba oficial numele centrului, care, prin lege, este desemnat „John F. Kennedy Center for the Performing Arts”, scrie New York Times.

Karoline Leavitt, secretarul de presă al Casei Albe, a afirmat că votul consiliului a fost unanim, însă reprezentanta Joyce Beatty din Ohio, o democrată care este una dintre persoanele desemnate de congres în consiliu, a spus pe rețelele de socializare că „i s-a oprit microfonul în timpul apelului și nu i s-a permis să vorbească sau să-și exprime opoziția”.

Se cunoaște faptul că puterea de a schimba numele centrului aparține Congresului. Tot anul acesta, republicanii din Camera Reprezentanților au lansat o propunere de redenumire a Operei centrului după Melania Trump, prima doamnă.

Un alt proiect de lege inițiat de un republican din Cameră propunea redenumirea întregului centru în „Donald J. Trump Center for the Performing Arts”.

Votul de joi reprezintă cel mai recent efort al lui Trump de a remodela Kennedy Center după propria imagine. În acest an, el a revocat membrii numiți de Biden și s-a instalat ca președinte al consiliului.

De atunci, zeci de angajați au plecat, persoane externe au fost numite în funcții de top, iar personalul a scăzut cu 30%. Vânzările de bilete au scăzut cu circa 50% într-o săptămână obișnuită din octombrie.

Apropiați ai lui Trump ocupă poziții cheie în consiliu. Nu este clar dacă Trump a participat la votul pentru redenumirea centrului, pe care el a declarat că a fost o surpriză.

„Am fost onorat de aceasta”, a spus Trump reporterilor de la Casa Albă. „Consiliul este unul foarte distins, cei mai distinși oameni din țară, și am fost surprins de vot. Am fost onorat.”