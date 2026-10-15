Sursa: Truth / Donald J Trump

Președintele american Donald Trump a publicat un videoclip generat cu AI în care apare în timp ce urmărește, doboară, iar apoi se îmbrățișează cu un tigru siberian, la câteva ore după ce distribuise imagini cu atacul mortal asupra unui tânăr de 23 de ani, la un parc zoologic din Anglia.

În imaginile modificate, Trump, îmbrăcat într-un costum albastru și cu o cravată roșie, se ridică din poziția în care se afla victima pe sol, urmărește felina, apoi se joacă alături de aceasta și o îmbrățișează. Pe fundal se aude piesa „The Lion Sleeps Tonight”, interpretată de The Tokens.

Președintele nu a adăugat niciun mesaj la videoclip, publicat după ce încheiase un miting electoral în Alaska, înaintea alegerilor intermediare din Statele Unite, notează New York Post.

Anterior, el distribuise imagini cu atacul mortal asupra unui tânăr de 23 de ani, la un parc zoologic din Anglia, însoțite de mesajul: „Să nu vă puneți niciodată cu natura!”.

La câteva ore după publicarea videoclipului în care apare alături de tigru, Trump a distribuit pe Truth Social o altă înregistrare generată cu inteligența artificială, în care este comparat cu un leu și prezentat drept „regele junglei”.

„Din când în când, leul trebuie să le arate șacalilor cine este”, spune naratorul în timp ce pe ecran apar imagini cu fostul președinte american Barack Obama, cu Nancy Pelosi, fostă președintă a Camerei Reprezentanților, și cu guvernatorul democrat al Californiei, Gavin Newsom.

Liderul de la Casa Albă a publicat în mod repetat conținut realizat cu inteligența artificială pe contul său de Truth Social, pe parcursul celui de-al doilea mandat. De-a lungul timpului, Trump a vorbit și despre fascinația sa pentru animalele sălbatice, în special pentru rechini, afirmând uneori că ar prefera să moară electrocutat decât să fie devorat de aceste animale marine.

La scurt timp după imaginile postate de președintele american, familia tânărului decedat a făcut un apel către internauți: „Publicarea și difuzarea de conținut mediatic profund ofensator provoacă o suferință intensă într-o perioadă de o vulnerabilitate extremă. Îi rugăm pe oameni să înceteze acest lucru. William era un tânăr inteligent, cald și plin de viață, care suferise de o afecțiune psihică severă timp de mai mulți ani”, au transmis rudele sale.

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Cine era tânărul ucis de tigru în Anglia

William Chapman Foto: X

William Chapman, în vârstă de 23 de ani, a murit sâmbătă, după ce a intrat în țarcul unui tigru siberian pe nume Altai, la Yorkshire Wildlife Park, în apropiere de Doncaster. Familia sa a transmis marți un mesaj în care l-a descris drept „un tânăr cald și sociabil”, precizând că acesta se confrunta cu probleme semnificative de sănătate mintală.

Chapman ar fi publicat pe contul său de Instagram imagini cu apropierea de tigru cu doar câteva minute înainte de moarte. Martorii au relatat că l-au văzut pozând alături de animal înainte de a intra în țarc.

Serviciile de urgență au fost alertate după ora 13.30, iar bărbatul a fost declarat mort la fața locului, a anunțat poliția din South Yorkshire, potrivit The Independent.

Unii martori au declarat că o femeie a încercat să-l împiedice pe tânăr să intre în țarc, însă acesta ar fi reușit să treacă de ea și să sară în incintă. Potrivit relatărilor citate de The Independent, vizitatorii au fost evacuați, iar focuri de armă ar fi fost trase pentru a distrage atenția animalului și a permite intervenția echipelor de urgență.

Rudele au precizat, de asemenea, că tânărul suferea de mai mulți ani de probleme semnificative de sănătate mintală și că îi fusese prescris un tratament medicamentos puternic. Familia a subliniat că îi revine medicului legist să stabilească dacă tratamentul a avut vreun rol în deces.

Ancheta continuă, iar parcul rămâne închis

Consiliul Local Doncaster, autoritatea responsabilă de autorizarea parcului, a deschis o anchetă privind sănătatea și siguranța în urma incidentului. Poliția a anunțat că verificările sunt în desfășurare și a făcut apel la public să nu distribuie imaginile cu atacul.

Yorkshire Wildlife Park a anunțat că tigrul Altai este în siguranță și că nu va fi eutanasiat în urma incidentului. Reprezentanții parcului au transmis că angajații afectați de cele întâmplate vor beneficia de sprijin specializat, iar unitatea va rămâne închisă pe durata investigațiilor.