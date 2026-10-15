 Drama tânărului sfâșiat de tigru: dezvăluirile familiei. Postarea controversată a lui Trump după tragedia de la zoo | adevarul.ro
search
Joi, 15 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Video Drama tânărului sfâșiat de tigru: dezvăluirile familiei. Postarea controversată a lui Trump după tragedia de la zoo

Publicat:
Ultima actualizare:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Sursa: Truth / Donald J Trump

Președintele american Donald Trump a publicat un videoclip generat cu AI în care apare în timp ce urmărește, doboară, iar apoi se îmbrățișează cu un tigru siberian, la câteva ore după ce distribuise imagini cu atacul mortal asupra unui tânăr de 23 de ani, la un parc zoologic din Anglia.

În imaginile modificate, Trump, îmbrăcat într-un costum albastru și cu o cravată roșie, se ridică din poziția în care se afla victima pe sol, urmărește felina, apoi se joacă alături de aceasta și o îmbrățișează. Pe fundal se aude piesa „The Lion Sleeps Tonight”, interpretată de The Tokens.

Președintele nu a adăugat niciun mesaj la videoclip, publicat după ce încheiase un miting electoral în Alaska, înaintea alegerilor intermediare din Statele Unite, notează New York Post.

Anterior, el distribuise imagini cu atacul mortal asupra unui tânăr de 23 de ani, la un parc zoologic din Anglia, însoțite de mesajul: „Să nu vă puneți niciodată cu natura!”.

La câteva ore după publicarea videoclipului în care apare alături de tigru, Trump a distribuit pe Truth Social o altă înregistrare generată cu inteligența artificială, în care este comparat cu un leu și prezentat drept „regele junglei”.

„Din când în când, leul trebuie să le arate șacalilor cine este”, spune naratorul în timp ce pe ecran apar imagini cu fostul președinte american Barack Obama, cu Nancy Pelosi, fostă președintă a Camerei Reprezentanților, și cu guvernatorul democrat al Californiei, Gavin Newsom.

Liderul de la Casa Albă a publicat în mod repetat conținut realizat cu inteligența artificială pe contul său de Truth Social, pe parcursul celui de-al doilea mandat. De-a lungul timpului, Trump a vorbit și despre fascinația sa pentru animalele sălbatice, în special pentru rechini, afirmând uneori că ar prefera să moară electrocutat decât să fie devorat de aceste animale marine.

La scurt timp după imaginile postate de președintele american, familia tânărului decedat a făcut un apel către internauți: „Publicarea și difuzarea de conținut mediatic profund ofensator provoacă o suferință intensă într-o perioadă de o vulnerabilitate extremă. Îi rugăm pe oameni să înceteze acest lucru. William era un tânăr inteligent, cald și plin de viață, care suferise de o afecțiune psihică severă timp de mai mulți ani”, au transmis rudele sale.

„Dezgustător”. Trump, criticat dur după ce a distribuit un videoclip creat cu AI, în care lovește jucători canadieni de hochei

Cine era tânărul ucis de tigru în Anglia

William Chapman
William Chapman Foto: X

William Chapman, în vârstă de 23 de ani, a murit sâmbătă, după ce a intrat în țarcul unui tigru siberian pe nume Altai, la Yorkshire Wildlife Park, în apropiere de Doncaster. Familia sa a transmis marți un mesaj în care l-a descris drept „un tânăr cald și sociabil”, precizând că acesta se confrunta cu probleme semnificative de sănătate mintală.

Chapman ar fi publicat pe contul său de Instagram imagini cu apropierea de tigru cu doar câteva minute înainte de moarte. Martorii au relatat că l-au văzut pozând alături de animal înainte de a intra în țarc.

Serviciile de urgență au fost alertate după ora 13.30, iar bărbatul a fost declarat mort la fața locului, a anunțat poliția din South Yorkshire, potrivit The Independent.

Unii martori au declarat că o femeie a încercat să-l împiedice pe tânăr să intre în țarc, însă acesta ar fi reușit să treacă de ea și să sară în incintă. Potrivit relatărilor citate de The Independent, vizitatorii au fost evacuați, iar focuri de armă ar fi fost trase pentru a distrage atenția animalului și a permite intervenția echipelor de urgență.

Rudele au precizat, de asemenea, că tânărul suferea de mai mulți ani de probleme semnificative de sănătate mintală și că îi fusese prescris un tratament medicamentos puternic. Familia a subliniat că îi revine medicului legist să stabilească dacă tratamentul a avut vreun rol în deces.

Ancheta continuă, iar parcul rămâne închis

Consiliul Local Doncaster, autoritatea responsabilă de autorizarea parcului, a deschis o anchetă privind sănătatea și siguranța în urma incidentului. Poliția a anunțat că verificările sunt în desfășurare și a făcut apel la public să nu distribuie imaginile cu atacul.

Yorkshire Wildlife Park a anunțat că tigrul Altai este în siguranță și că nu va fi eutanasiat în urma incidentului. Reprezentanții parcului au transmis că angajații afectați de cele întâmplate vor beneficia de sprijin specializat, iar unitatea va rămâne închisă pe durata investigațiilor.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Discursul lui Meloni care a stârnit aplauze în Senat: „Nu-mi lipsesc tancurile rusești din Europa. Capitularea nu înseamnă pace”
digi24.ro
image
Țara care a redus săptămâna de lucru de la șase la cinci zile. „Cea mai importantă victorie a muncitorilor”
stirileprotv.ro
image
Luca Niculescu depune azi la Parlament programul de guvernare și lista de miniștri. Când vor avea loc audierile și votul
gandul.ro
image
Scandalul de la Romsilva! Ce măsuri anunță Diana Buzoianu. Directorii participau la partide de vânătoare
mediafax.ro
image
România a mai pierdut un loc în clasamentul coeficienților UEFA. Cum mai poate salva Universitatea Craiova situația
fanatik.ro
image
Cazul tinerei cu autism sechestrată și bătută de iubitul găsit pe o rețea de socializare. Polițiștii au expediat-o acasă cu Bolt-ul: „avea o durere de măsea”
libertatea.ro
image
Motivul pentru care Trump „a sărit la gâtul” lui Zelenski
digi24.ro
image
„Mai bine îmi iau viața decât să semnez!” » Drama fostului stelist obligat să joace pentru echipa lui Ceaușescu: „M-au torturat într-o anticameră!”
gsp.ro
image
Cine este jurnalista pe care antrenorul nu a îndrăznit să o privească în timpul interviului: "Nu aveam experiență"
digisport.ro
image
Sean „Diddy” Combs, de urgență la spital după o bătaie în închisoare cu unul dintre cei mai periculoși deținuți. Care este starea lui
click.ro
image
Există o lume ascunsă în spatele Marelui Bazar din Istanbul, care a rămas neschimbată de secole
antena3.ro
image
Pentru prima dată, un executiv recunoaşte: Calitatea produselor din magazinele din Germania e superioară celei din România şi Europa de Est
zf.ro
image
A dat lovitura cu ciuperca ce se vinde cu 100.000 de dolari kilogramul: "Am reuşit"
observatornews.ro
image
Cum arată bărbatul pe care Maurice Munteanu îl iubește. Concurentul de la Asia Express i-a făcut o declarație romantică
cancan.ro
image
Intotero, pusă la Ministerul Mediului după ce a mai fost de 4 ori ministru. A trecut pe la „Spiru Haret”
newsweek.ro
image
Cum arată acum manechinul argentinian de 73 de ani care anul trecut s-a filmat goală la duș și toată lumea a crezut că Ronaldinho e „regizorul”
prosport.ro
image
Cine este Natalia Intotero, propusă la Ministerul Mediului. Detaliul din declaraţia de avere care iese în evidenţă, nu se potriveşte
playtech.ro
image
Gică Popescu a tras un semnal dur de alarmă în Guvern: „Dacă nu rezolvăm această problemă, sportul românesc va dispărea!”. Exclusiv
fanatik.ro
image
De ce amenință Nicușor Dan cu anticipatele. „Minte. Nu vrea alegeri cum nu vrea pisica la apă”
ziare.com
image
Unde a fost surprins Gerard Pique, la o săptămână de la întâlnirea cu Shakira
digisport.ro
image
„Nu sunt bine!” Selma Blair, declarații îngrijorătoare înainte de incidentul din avion
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cleopatra și Edward Sanda și-au luat casă. Primele imagini cu vila din București. E luminoasă, cu geamuri lungi și foarte aerisită: Urmeze să ne mutăm curând / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Horoscop 15 octombrie 2026. Nu vă grăbiți să spuneți „da”! O ofertă poate ascunde o capcană, iar câteva zodii au de câștigat dacă așteaptă
mediaflux.ro
image
Arhivele Securității: imagini rare și detalii explozive din culisele europene ale lui Dinamo - mese de lux, bani, fete și vacanțe pentru arbitri + „A apreciat-o pe informatoarea «Brândușa»”
gsp.ro
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Indicatorul rutier care derută șoferii. Amenzi de până la 1.730 de lei și permis suspendat pentru 60 de zile
actualitate.net
image
O elevă și-a dat părinții în judecată pentru că îi verificau telefonul. „Au început să se uite și în conversații și la ce dau aprecieri pe Instagram”
click.ro
image
Tragedie cumplită într-o școală din Pakistan! 28 de elevi și o profesoară au murit după ce acoperișul s-a prăbușit peste ei
click.ro
image
Demi Moore, fără strop de machiaj la 63 de ani. Fanii au reacționat imediat: „Ce vrăjitorie este asta?!”
click.ro
Andrea Sunshine, Instagram (7) jpg
S-a culcat cu 800 de bărbați, adoră relațiile intime, dar spune că a decis să renunțe la sex, după ce a găsit o ”variantă mai bună”. Care e aceasta?
okmagazine.ro
Regele Edward al VII lea și Regina Alexandra profimedia 0166621141 jpg
Cada plină cu șampanie era neîncăpătoare pentru orgiile Majestății Sale! „Regele Playboy” își începea seara la operă și-o termina la bordel
okmagazine.ro
„Omul de fier” al Regimentul 61 Infanterie „Ritter von Frank” din Timișoara
O poveste din Primul Război Mondial: „Omul de fier” al Regimentul 61 Infanterie „Ritter von Frank” din Timișoara
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Hilary Swank este însărcinată la 52 de ani! Anunțul făcut de actriță: „Proiectul va fi gata în decembrie”
image
O elevă și-a dat părinții în judecată pentru că îi verificau telefonul. „Au început să se uite și în conversații și la ce dau aprecieri pe Instagram”

OK! Magazine

image
”Nici nu se mai chinuie să ascundă extratereștrii de la Casa Albă!” Femeile din cercul lui Trump au îngrozit rețelele de socializare