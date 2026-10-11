 „L-a târât, se vedea foarte mult sânge”. Groază într-un parc ZOO, după ce un tigru a ucis un bărbat sub privirile vizitatorilor. Gestul făcut de victimă înainte de atac | adevarul.ro
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„L-a târât, se vedea foarte mult sânge”. Groază într-un parc ZOO, după ce un tigru a ucis un bărbat sub privirile vizitatorilor. Gestul făcut de victimă înainte de atac

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Un bărbat a murit după ce a intrat în țarcul unui tigru siberian, într-un parc zoologic din Marea Britanie. Atacul s-a produs sâmbătă, 10 octombrie, sub privirile îngrozite ale vizitatorilor, inclusiv ale unor familii cu copii. Martorii au încercat să distragă atenția animalului, iar îngrijitorii au tras două focuri de avertisment pentru a-l îndepărta de victimă.

Un bărbat a fost sfâșiat de un tigru într-un parc zoologic din Marea Britanie
Un bărbat a fost sfâșiat de un tigru într-un parc zoologic din Marea Britanie Foto: Yorkshire Wildlife Park

Tragedia s-a petrecut la Yorkshire Wildlife Park, în Branton, lângă Doncaster. Potrivit publicației britanice The Sun, bărbatul ar fi sărit de pe o platformă de observație în țarcul unui tigru siberian în vârstă de cinci ani, pe nume Altai.

Imaginile filmate de martori surprind momentele dramatice în care animalul se năpustește asupra bărbatului. Victima poate fi auzită strigând disperată „Nu, nu, nu!” și „Oprește-te, oprește-te!”, în timp ce încearcă să se apere.

La un moment dat, bărbatul apare așezat pe iarbă, față în față cu tigrul, încercând să îl țină la distanță prin gesturi și lovituri cu picioarele. Un vizitator a strigat în repetate rânduri pentru a distrage atenția felinei, însă animalul l-a prins pe bărbat de gât și l-a târât.

Un bărbat a fost atacat de un tigru
Un bărbat a fost atacat de un tigru Foto: X

Îngrijitorii parcului au intervenit și au tras două focuri de avertisment cu o pușcă. Tigrul s-a retras în adăpostul său, unde a fost izolat.

În ciuda intervenției echipajelor medicale, bărbatul a fost declarat mort la fața locului.

„Era foarte mult sânge. Oamenii strigau ca să distragă atenția tigrului”

Amy Wright, o femeie de 36 de ani, se afla în parcul zoologic împreună cu soțul și cei doi copii ai lor, în vârstă de trei și șase ani.

Aceasta a povestit că scenele au fost îngrozitoare, iar vizitatorii au încercat să intervină pentru a salva victima.

„Se putea vedea sângele în locul în care tigrul îl târâse pe bărbat. Cineva care a asistat la atac a spus că animalul îl prinsese de gât. Era foarte mult sânge. Oamenii strigau, încercând să distragă atenția tigrului”, a declarat femeia pentru The Sun.

Atenție! Imagini cu puternic efect emoțional!

Martora a auzit și focurile de armă trase de îngrijitori.

„Am auzit împușcăturile. Au fost două, una după alta, la interval foarte scurt. Ne-am îndreptat spre ieșire, dar, ca să ajungi acolo, trebuie să treci pe lângă țarcul tigrilor”, a mai povestit ea.

Femeia a descris și atmosfera de după atac. La intrarea în țarc se aflau trei polițiști, iar în apropiere trei îngrijitoare stăteau pe jos, vizibil afectate de cele întâmplate.

„Una dintre ele își ținea capul în mâini”, a spus martora.

O altă vizitatoare, Tia Hanson, a relatat că autoritățile au instalat prelate negre pentru a împiedica oamenii să vadă locul tragediei.

„Erau foarte mulți polițiști și membri ai echipajelor de ambulanță. În interiorul țarcului se afla și o targă. A fost îngrozitor. Foarte mulți oameni păreau extrem de afectați”, a declarat aceasta.

Bărbatul ar fi încercat să își facă curaj înainte de a intra în țarc

Potrivit unor martori, bărbatul avea asupra sa un telefon mobil și purta căști wireless. Înainte de a pătrunde în spațiul destinat tigrilor, acesta ar fi executat un fel de dans în zona de observație, gest interpretat de un martor drept o încercare de a-și face curaj.

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Deocamdată, nu se știe de ce bărbatul a decis să intre în țarcul animalului. Identitatea sa nu a fost făcută publică.

Spațiul în care se află tigrii este înconjurat de un gard înalt de cinci metri. Platforma de observație este prevăzută cu o barieră suplimentară de aproximativ un metru, peste care se presupune că victima ar fi trecut.

Poliția a deschis o anchetă. Tigrul nu va fi eutanasiat

Poliția din South Yorkshire a confirmat că a fost alertată sâmbătă, în jurul orei 13:35.

„Am primit informații potrivit cărora un bărbat a intrat în țarcul unui tigru de la Yorkshire Wildlife Park. Ulterior, tigrul l-a atacat. Serviciile de urgență au intervenit și, din păcate, în ciuda tuturor eforturilor depuse de personalul medical, bărbatul a fost declarat decedat la fața locului”, au transmis autoritățile.

La locul tragediei au intervenit două ambulanțe, un medic și un elicopter medical.

Reprezentanții poliției au precizat că tigrul nu a fost rănit și că nu a existat niciun pericol pentru ceilalți vizitatori. Animalul nu va fi eutanasiat.

Autoritățile au cerut publicului să nu distribuie imaginile șocante ale atacului, care au început să circule pe rețelele sociale.

Cine este Altai, tigrul care a provocat tragedia

Altai este un tigru siberian în vârstă de cinci ani, adus în Yorkshire din Norvegia, în februarie 2025, în cadrul unui program european de conservare a speciilor pe cale de dispariție.

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Animalul s-a născut la grădina zoologică Dyreparken și a fost transferat în Marea Britanie pentru a se reproduce cu Tschuna, o femelă de tigru siberian aflată deja în parc.

Cei doi tigri beneficiază de un spațiu de aproximativ 8.000 de metri pătrați, amenajat cu zone împădurite și un bazin cu cascadă.

La momentul sosirii sale, Altai era descris de îngrijitori drept un animal calm și receptiv.

„Altai este un tigru blând și liniștit. Îi place foarte mult să participe la antrenamente, să mănânce și, mai ales, să se joace în apă”, declara fostul său îngrijitor din Norvegia.

În urma tragediei, Yorkshire Wildlife Park a fost evacuat, iar conducerea a anunțat că a activat imediat procedurile de urgență.

„Colaborăm îndeaproape cu autoritățile pentru a stabili cu exactitate ce s-a întâmplat. Siguranța și bunăstarea vizitatorilor, angajaților și animalelor noastre rămân prioritățile noastre principale”, au transmis reprezentanții parcului.

Parcul zoologic va rămâne închis duminică, 11 octombrie, în timp ce autoritățile continuă cercetările pentru a stabili circumstanțele tragediei.

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