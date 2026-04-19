Video Un tigru a sărit în mijlocul spectatorilor la un circ din Rusia. „Copiii țipau, adulții fugeau panicați”

Un spectacol de circ desfășurat duminică, 19 aprilie, în regiunea rusă Rostov-pe-Don s-a transformat în momente de panică generală, după ce un tigru a reușit să sară în zona destinată spectatorilor, în timpul unei reprezentații care implica doi dresori și trei feline.

Potrivit dailystar, animalele erau separate de public printr-o plasă de protecție suspendată deasupra arenei circulare. În timpul spectacolului, însă, structura de siguranță s-a prăbușit brusc, declanșând haosul: tigrii au început să se agite şi să se lupte între ei, iar unul dintre ei a sărit din arenă printre scaunele pe care stăteau spectatorii.

„Copiii țipau, adulții fugeau panicați”, a fost descris momentul.

Martorii spun că în sală s-a declanșat o reacție în lanț de panică, în special în rândul familiilor cu copii, care au început să părăsească în grabă zona din apropierea arenei, în timp ce organizatorii încercau să calmeze situația și le cereau spectatorilor să rămână pe loc, pentru a nu agita şi mai mult animalul.

Imaginile surprinse la fața locului arată momentul în care plasa de protecție cedează, iar unul dintre tigri ajunge printre spectatori, în timp ce dresorii încearcă să recâștige controlul asupra situației.

„Oamenii au intrat în panică, așa că personalul a început să îi liniștească și a evacuat locurile cele mai apropiate de tigru”, a declarat o sursă citată de presa rusă, povestind că animalul a alergat printre rânduri, în zone în care nu se aflau spectatori, iar ulterior a fost readus sub control.

În mod surprinzător, potrivit relatărilor, o parte dintre cei prezenți ar fi rămas relativ calmi în anumite momente ale incidentului, în ciuda apropierii animalului de tribune.

În cele din urmă, tigrul a fost capturat de dresori și readus în zona de siguranță.

Reacțiile nu au întârziat să apară. Un spectator a descris momentul drept extrem de periculos.

„A fost un miracol că nimeni nu a fost rănit de acest tigru scăpat. Ar fi putut fi un adevărat masacru provocat de un animal sălbatic speriat”, a spus acesta.

De cealaltă parte, directorul circului, Nikolai Dovgaluk, a insistat că nu a existat un pericol real pentru public, explicând că animalele sunt dresate.

„Nu putem spune că nu a existat absolut niciun risc pentru public, dar aceștia sunt tigri dresați, adică animale antrenate”, a susținut acesta, minimalizând incidentul şi spunând că „important este că nu s-a creat panică”.

Cu puțin timp înainte de incident, spectatorii fuseseră invitați la „un spectacol grandios în care forța și grația prădătorilor se îmbină cu magia unui adevărat circ”.