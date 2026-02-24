Video „Dezgustător”. Trump, criticat dur după ce a distribuit un videoclip creat cu AI, în care apare lovind jucătorii canadieni de hochei

Un videoclip generat cu inteligență artificială și distribuit de președintele american Donald Trump a provocat reacții puternice în presa internațională și pe rețelele sociale. Materialul, postat pe platforma Truth Social la câteva ore după victoria echipei masculine de hochei a SUA împotriva selecționatei Canadei, îl prezintă pe liderul american într-un meci fictiv, în care lovește și doboară jucători canadieni înainte de a marca golul decisiv.

Clipul a fost inițial distribuit de un consilier media al Casei Albe, fiind ulterior redistribuit de Trump. Presa canadiană a catalogat videoclipul drept infantil, iar publicații britanice l-au numit „stânjenitor”, relatează IBTimes UK

În imaginile generate digital, Trump apare într-o versiune întinerită, purtând costumul său obișnuit, în timp ce se ciocnește violent de adversari, își aruncă mănușile pentru a-i lovi și este surprins zâmbind în zona de penalizare,

Secvențele sunt montate pe coloana sonoră a piesei „Eye of the Tiger”.

Videoclipul s-a viralizat, acumulând milioane de vizualizări atât pe Truth Social, cât și pe platforma X. Primele reacții au vizat erorile vizibile ale animației, precum detalii grafice incoerente, însă criticile s-au intensificat ulterior, mulți comentatori descriind materialul drept nepotrivit pentru un șef de stat.

Pe rețelele sociale, numeroși utilizatori au afirmat că imaginile depășesc limitele acceptabile, având în vedere că prezintă un președinte în exercițiu într-o scenă de violență simulată împotriva sportivilor unei țări aliate.

Pe X, utilizatorii canadieni au catalogat gestul drept „dezechilibrat" și „dezgustător".

Până în prezent, Casa Albă nu a oferit clarificări suplimentare.

Context politic și diplomatic

Momentul publicării nu a fost unul întâmplător. Mai mulți utilizatori de pe rețelele sociale au remarcat că videoclipul pare să fie o replică indirectă la un mesaj mai vechi al fostului premier canadian Justin Trudeau, care celebrase o victorie a Canadei în termeni competitivi.

Materialul este doar unul dintr-o serie mai amplă de imagini create cu AI și mesaje pe care Trump le-a folosit în al doilea mandat, inclusiv reprezentări simbolice cu tentă naționalistă.

Relațiile dintre Washington și Ottawa sunt tensionate din cauza discuțiilor privind tarife comerciale și a declarațiilor controversate despre statutul Canadei.

După finala olimpică, Donald Trump a discutat prin videoconferință cu echipa masculină de hochei și a anunțat intenția de a-i invita la discursul despre Starea Națiunii, menționând în glumă că ar trebui să invite și echipa feminină pentru a evita critici. Ulterior, echipa feminină a refuzat invitația, invocând angajamente profesionale și academice.