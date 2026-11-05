 Trump, prima reacție după înfrângerea republicanilor. Președintele SUA a evitat să vorbească despre eșec și s-a refugiat în proiectul Sălii de Bal | adevarul.ro
search
Joi, 5 Noiembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Adevărul Financiar Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Jocurile Adevărul 🧠Război în UcrainaIstoria zilei

Video Trump, prima reacție după înfrângerea republicanilor. Președintele SUA a evitat să vorbească despre eșec și s-a refugiat în proiectul Sălii de Bal

Alegeri intermediare SUA 2026
Publicat:
Ultima actualizare:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover Urmărește pe Discover

Donald Trump a avut miercuri prima apariție publică după înfrângerea electorală majoră suferită de republicani la alegerile de la jumătatea mandatului. În loc să comenteze pe larg rezultatul scrutinului, care a adus democraților controlul ambelor camere ale Congresului, președintele american a preferat să le prezinte jurnaliștilor detalii despre construcția noii Săli de Bal de la Casa Albă.

Liderul de la Washington a abordat rezultatul alegerilor abia după ce a fost întrebat insistent de reporteri. Întrebat despre declarațiile vicepreședintelui J.D. Vance, care a pus victoria democraților pe seama războiului din Iran, Trump a recunoscut că acesta ar putea fi unul dintre motivele înfrângerii.

„Cred că este în mare parte adevărat, pentru că asta a făcut să crească un pic prețul benzinei pe termen scurt”, a declarat președintele american, conform AFP și News.

Cu toate acestea, Trump a apărat intervenția militară și a susținut că ar lua aceeași decizie dacă ar putea da timpul înapoi.

„Dacă ar trebui s-o fac din nou, aș face-o din nou, pentru că, pe termen lung, este singura soluție”, a afirmat acesta.

Președintele a exclus și posibilitatea demiterii secretarului Apărării, Pete Hegseth, despre care a spus că „a făcut o treabă foarte bună”. Întrebat despre riscul unei proceduri de destituire în noul context parlamentar, Trump a susținut că un asemenea demers ar „distruge” Partidul Democrat.

Democrații preiau controlul Congresului. J.D. Vance, critici la adresa războiului din Iran

Rezultatul alegerilor de la jumătatea mandatului reprezintă o lovitură majoră pentru administrația republicană. Democrații au obținut controlul ambelor camere ale Congresului, ceea ce îi va permite să blocheze inițiative legislative ale președintelui, să controleze bugetul și să relanseze anchete care îl vizează pe Donald Trump și administrația sa.

Potrivit liderului deputaților democrați, Hakeem Jeffries, partidul a obținut între 250 și 255 de mandate în Camera Reprezentanților, iar în Senat dispune de cel puțin 54 de aleși din totalul de 100. Două mandate senatoriale, în Mississippi și Alaska, erau încă în curs de atribuire.

Înfrângerea republicanilor a fost însoțită și de tensiuni în interiorul partidului. Vicepreședintele J.D. Vance a criticat public războiul din Iran, într-un mesaj publicat pe platforma X, în care a sugerat că prețul politic al conflictului ar putea fi prea mare.

„Dacă vreți să susțineți că asta a meritat efortul, că pierderea Senatului în următorii șase ani este un preț acceptabil, atunci spuneți-o”, a scris Vance, adăugând că „toată lumea știe de ce am pierdut”.

Putin nu mai are încredere în Trump și vrea să intensifice atacurile asupra infrastructurii energetice a Ucrainei

Poziția sa a fost susținută public și de Donald Trump Jr., fiul cel mare al președintelui.

Trump își promovează proiectele de la Casa Albă, în timp ce republicanii pierd teren

În prima sa apariție după scrutin, Donald Trump a preferat să vorbească despre proiectul monumental al Sălii de Bal, construit pe amplasamentul unei aripi a Casei Albe demolate la inițiativa sa. Președintele le-a prezentat jurnaliștilor viitoarele elemente arhitecturale, de la pereții de sticlă antiglonț și antidronă până la podelele de marmură și candelabrele care vor decora clădirea.

„Imaginaţi-vă lustre peste tot, imaginaţi-vă podeaua de marmură”, le-a spus Trump fotografilor şi reporterilor.

Trump a semnat chiar și o grindă masivă care urmează să fie instalată în partea superioară a edificiului, adăugând deasupra semnăturii mesajul „Love!”. De asemenea, liderul american a dat autografe pe căștile de protecție ale muncitorilor.

Construcția, care ar urma să fie finalizată înainte de încheierea mandatului său, în 2028, a fost criticată de adversarii politici, care o consideră o expresie a tendințelor megalomanice ale președintelui. Proiectul a fost contestat inclusiv din cauza modului în care a fost lansat și a structurii sale de finanțare.

În paralel, Trump a vorbit despre un alt proiect pe care și-l dorește la Washington: un Arc de Triumf inspirat de monumentul din Paris, dar pe care îl vrea „mai mare” și „mai frumos”.

Înfrângerea electorală marchează începutul unei perioade dificile pentru președintele american, care nu mai poate candida la un nou mandat în 2028, din cauza limitei constituționale. Până atunci, Donald Trump va trebui să guverneze cu un Congres controlat de opoziție, într-un context în care inclusiv voci importante din propriul partid încep să-i conteste deciziile.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
George Simion, vizită fulger în SUA. Cu cine s-a întâlnit șeful AUR: „Trump a avut dreptate în toate privințele”
digi24.ro
image
Impozit dublu pe tot apartamentul pentru un balcon închis fără autorizație. Ce prevede noul Cod al Urbanismului
stirileprotv.ro
image
Dosarul unei crime oribile, redeschis cu forța de Parchetul Curții de Apel București după ce a fost mușamalizat la Ialomița. Peste 20 de cuțitari, ridicați după 7 ani de la măcel
gandul.ro
image
Pleacă sau rămân militarii americani în România? Ce a aflat ministrul de Externe de la omul lui Trump de la Pentagon
mediafax.ro
image
Declinul lui Donald Trump, șansă pentru Răzvan Burleanu? Cum îl pot ajuta alegerile din SUA pe șeful FRF
fanatik.ro
image
Pariul de 474 de milioane de dolari al lui Elon Musk a fost un eșec total: acțiunile Tesla și SpaceX, în cădere după alegerile din SUA
libertatea.ro
image
Primele reacții venite din Rusia după înfrângerea republicanilor lui Trump în alegerile din SUA
digi24.ro
image
Drama fratelui lui Steffi Graf: e vagabond și trăiește într-un tunel de drenaj în Las Vegas! Face acuzații aiuritoare la adresa lui Andre Agassi: „I-a plăcut să lovească”
gsp.ro
image
S-a scris istorie în UEFA Champions League: 9-1 scor final! Cea mai mare victorie văzută vreodată
digisport.ro
image
Prețuri tăiate, oferte-fulger și magazine false. La ce să fii atent de Black Friday
click.ro
image
Copilul de 11 ani al unui influencer din România și-a cumpărat pistol de pe internet: „Eu nu știam. Nu l-au întrebat câți ani are”
antena3.ro
image
S-a aflat. Ce produse vor fi la preţ redus de Black Friday 2026 la eMAG
zf.ro
image
Expert în Resurse Umane: Cele mai multe angajări, prin recomandări. Cele clasice sunt blocate
observatornews.ro
image
Roxana Vașniuc, acuzații GRAVE la adresa fostului soț. Motivul pentru care vedeta nu își poate vedea fiica
cancan.ro
image
Pensie de 964 lei la 25 de ani munciți. Motivul pentru care sute de mii de pensionari cu pensii atât de mici?
newsweek.ro
image
FOTO. Cea mai frumoasă antrenoare din România, apariție spectaculoasă într-un costum special: „Ești Femeia Fantastică”
prosport.ro
image
TABEL, Te-ai născut în 1965, '66 sau '67? Când poți ieși la pensie fără penalizări, în funcție de luna nașterii
playtech.ro
image
Cosmin Olăroiu, de neoprit în Asia! Al-Jazira s-a calificat matematic în optimile Champions League Two
fanatik.ro
image
PSD a cooptat la susținerea guvernării parlamentari din partide în disoluție: „Caută să se baricadeze politic”
ziare.com
image
Adio! Soțul câștigă 30.000.000 de euro pe an, dar și-a luat copiii și a plecat din țară: "Sper să rămân aici"
digisport.ro
image
Cum arată cel mai izolat pub din Marea Britanie. Oaspeții au rămas blocați aici zile întregi din cauza zăpezii
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
Valentina Pelinel și Cristi Borcea au fost nași de cununie. Ținutele impecabile pe care le-au purtat. Au fost ca scoși din cutie. Toți invitații i-au admirat întreaga seară / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Bani în plus la pensie înainte de Crăciun. Ministrul Muncii anunță trei categorii de pensionari beneficiari
mediaflux.ro
image
Veste teribilă din Spania: coliziunea petrecută aseară pe teren i-a fost fatală, fotbalistul a murit la spital. Atenție, imagini cu puternic impact emoțional!
gsp.ro
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM
actualitate.net
image
Roxana Ilie, „protejata” lui Sorin Grindeanu, bătută în piață, după ce a încercat să fure. Trecutul zgomotos al fotomodelului care lucrează pe bani grei la ANRE
actualitate.net
image
Monica Davidescu și Aurelian Temișan au vrut să adopte o fetiță din Senegal. Ce i-a împiedicat
click.ro
image
Adrian Enache, topit după copiii săi! Ce plan are cu fiul David și cine conduce în relația cu Iuliana Marciuc
click.ro
image
Oana Lis, revoltată după ce a primit factura la curent. Cât are de plată. „Ce nervi am”
click.ro
Elisabeta Petrovna a Rusiei, profimedia 1004680020 jpg
Împărăteasa și-a luat trei amanți în paralel, doar unul nu-i făcea față! A transformat nopțile de la Palat în adevărate orgii
okmagazine.ro
Michael Douglas în Instinct primar foto Profimedia jpg
Sexul oral i-a adus cancerul? Michael Douglas a șocat Hollywood-ul cu mărturia sa despre pasiunea pentru femei
okmagazine.ro
Execuția lui Horea și Cloșca
Un portret austriac al lui Horea, unul din capii răsculaților de la 1784
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Alina Sorescu a spus adevărul despre relația cu Alexandru Ciucu, la patru ani de la divorț. „Nu e subiectul cel mai fericit din lume”
image
Monica Davidescu și Aurelian Temișan au vrut să adopte o fetiță din Senegal. Ce i-a împiedicat

OK! Magazine

image
Boala virginelor. Se punea că le îmbolnăvea pe tinerele aristocrate care nu se măritau la timp