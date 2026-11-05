Donald Trump a avut miercuri prima apariție publică după înfrângerea electorală majoră suferită de republicani la alegerile de la jumătatea mandatului. În loc să comenteze pe larg rezultatul scrutinului, care a adus democraților controlul ambelor camere ale Congresului, președintele american a preferat să le prezinte jurnaliștilor detalii despre construcția noii Săli de Bal de la Casa Albă.

Liderul de la Washington a abordat rezultatul alegerilor abia după ce a fost întrebat insistent de reporteri. Întrebat despre declarațiile vicepreședintelui J.D. Vance, care a pus victoria democraților pe seama războiului din Iran, Trump a recunoscut că acesta ar putea fi unul dintre motivele înfrângerii.

„Cred că este în mare parte adevărat, pentru că asta a făcut să crească un pic prețul benzinei pe termen scurt”, a declarat președintele american, conform AFP și News.

Cu toate acestea, Trump a apărat intervenția militară și a susținut că ar lua aceeași decizie dacă ar putea da timpul înapoi.

„Dacă ar trebui s-o fac din nou, aș face-o din nou, pentru că, pe termen lung, este singura soluție”, a afirmat acesta.

Președintele a exclus și posibilitatea demiterii secretarului Apărării, Pete Hegseth, despre care a spus că „a făcut o treabă foarte bună”. Întrebat despre riscul unei proceduri de destituire în noul context parlamentar, Trump a susținut că un asemenea demers ar „distruge” Partidul Democrat.

Democrații preiau controlul Congresului. J.D. Vance, critici la adresa războiului din Iran

Rezultatul alegerilor de la jumătatea mandatului reprezintă o lovitură majoră pentru administrația republicană. Democrații au obținut controlul ambelor camere ale Congresului, ceea ce îi va permite să blocheze inițiative legislative ale președintelui, să controleze bugetul și să relanseze anchete care îl vizează pe Donald Trump și administrația sa.

Potrivit liderului deputaților democrați, Hakeem Jeffries, partidul a obținut între 250 și 255 de mandate în Camera Reprezentanților, iar în Senat dispune de cel puțin 54 de aleși din totalul de 100. Două mandate senatoriale, în Mississippi și Alaska, erau încă în curs de atribuire.

Înfrângerea republicanilor a fost însoțită și de tensiuni în interiorul partidului. Vicepreședintele J.D. Vance a criticat public războiul din Iran, într-un mesaj publicat pe platforma X, în care a sugerat că prețul politic al conflictului ar putea fi prea mare.

„Dacă vreți să susțineți că asta a meritat efortul, că pierderea Senatului în următorii șase ani este un preț acceptabil, atunci spuneți-o”, a scris Vance, adăugând că „toată lumea știe de ce am pierdut”.

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Poziția sa a fost susținută public și de Donald Trump Jr., fiul cel mare al președintelui.

Trump își promovează proiectele de la Casa Albă, în timp ce republicanii pierd teren

În prima sa apariție după scrutin, Donald Trump a preferat să vorbească despre proiectul monumental al Sălii de Bal, construit pe amplasamentul unei aripi a Casei Albe demolate la inițiativa sa. Președintele le-a prezentat jurnaliștilor viitoarele elemente arhitecturale, de la pereții de sticlă antiglonț și antidronă până la podelele de marmură și candelabrele care vor decora clădirea.

„Imaginaţi-vă lustre peste tot, imaginaţi-vă podeaua de marmură”, le-a spus Trump fotografilor şi reporterilor.

Trump a semnat chiar și o grindă masivă care urmează să fie instalată în partea superioară a edificiului, adăugând deasupra semnăturii mesajul „Love!”. De asemenea, liderul american a dat autografe pe căștile de protecție ale muncitorilor.

Construcția, care ar urma să fie finalizată înainte de încheierea mandatului său, în 2028, a fost criticată de adversarii politici, care o consideră o expresie a tendințelor megalomanice ale președintelui. Proiectul a fost contestat inclusiv din cauza modului în care a fost lansat și a structurii sale de finanțare.

În paralel, Trump a vorbit despre un alt proiect pe care și-l dorește la Washington: un Arc de Triumf inspirat de monumentul din Paris, dar pe care îl vrea „mai mare” și „mai frumos”.

Înfrângerea electorală marchează începutul unei perioade dificile pentru președintele american, care nu mai poate candida la un nou mandat în 2028, din cauza limitei constituționale. Până atunci, Donald Trump va trebui să guverneze cu un Congres controlat de opoziție, într-un context în care inclusiv voci importante din propriul partid încep să-i conteste deciziile.