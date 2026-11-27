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Scriitorul rus Feodor Dostoievski a fost „readus la viață” marți, 24 noiembrie, cu ajutorul inteligenței artificiale, în cadrul unei emisiuni difuzate de postul de televiziune Russia Today (RT), cunoscut pentru pozițiile sale pro-Kremlin.

„Am promis asta. Dostoievski va fi de acum înainte expert politic permanent la RT”, a anunţat Margarita Simonian, redactorul-şef al postului de televiziune, potrivit News.ro.

Avatarul lui Dostoievski preia discursul autorităților ruse, criticând sprijinul european pentru Ucraina și prezentându-l drept o dovadă a ostilității Occidentului față de Rusia.

„Vedem mii de ruşi fugind de acasă, abandonându-şi copiii, bătrânii, pământurile natale, totul pentru a se refugia sub o aripă străină, dincolo de graniţe, acolo unde li se promit pâine şi libertate. Nu, asta nu este libertate, ci sclavia omului în faţa unui zeu străin şi a unor idei străine.

Ideile noastre ruseşti sunt necunoscute în Occident. Acest lucru i-a determinat în cele din urmă să ne numească în mod deschis duşmani şi viitori distrugători ai civilizaţiei europene”, declară, printre altele, această hologramă a figurii literaturii ruse.

Russia Today (RT) nu mai poate emite în mai multe țări europene, inclusiv în Franța, din martie 2022, în urma unei interdicții impuse de Consiliul Uniunii Europene după invazia rusă în Ucraina.

Născut pe 11 noiembrie 1821, la Moscova, Dostoievski a fost unul dintre cei mai importanți scriitori ruși și o figură majoră a literaturii universale.

Printre cele mai cunoscute opere ale sale se numără „Crimă și pedeapsă”, „Idiotul”, „Demonii” și „Frații Karamazov”.

Dostoievski a studiat ingineria militară la Sankt Petersburg, dar a renunțat la cariera de inginer pentru a se dedica literaturii. A debutat în 1846 cu romanul „Oameni sărmani”, care i-a adus recunoașterea criticilor. În 1849, a fost condamnat la muncă silnică în Siberia pentru implicarea într-un grup de liberali, petrecând acolo zece ani, înainte de a fi eliberat.

Experiența detenției i-a influențat profund viziunea asupra religiei, societății și condiției umane.

De-a lungul vieții, a lucrat și ca jurnalist, a călătorit în Europa și s-a confruntat cu dificultăți financiare, inclusiv din cauza dependenței de jocurile de noroc.

Opera sa explorează teme precum suferința, vinovăția, credința, libertatea, nihilismul și psihologia umană. Scrierile sale au influențat numeroși gânditori și scriitori, printre care Friedrich Nietzsche, Franz Kafka, Sigmund Freud, Jean-Paul Sartre și Albert Camus.

În ultimii ani de viață, Dostoievski a avut o orientare conservatoare, naționalistă, ortodoxă și favorabilă monarhiei țariste. A murit la Sankt Petersburg, la 9 februarie 1881, potrivit calendarului gregorian.