 Vicepreședintele SUA, JD Vance, se distanțează de Trump după înfrângerea republicanilor. Își pregătește candidatura pentru Casa Albă în 2028 | adevarul.ro
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Vicepreședintele SUA, JD Vance, se distanțează de Trump după înfrângerea republicanilor. Își pregătește candidatura pentru Casa Albă în 2028

Alegeri intermediare SUA 2026
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Vicepreședintele american JD Vance a publicat pe rețelele sociale un mesaj neobișnuit de critic la adresa celui de-al doilea mandat al lui Donald Trump, după înfrângerea republicanilor la alegerile intermediare. Gestul este interpretat de CNN drept startul neoficial al campaniei prezidențiale din 2028.

JD Vance se pregatește pentru prezidențialele din 2028
Vicepreședintele SUA, JD Vance Foto: EPA/EFE

Pe fondul pierderii controlului asupra Camerei Reprezentanților și Senatului, Vance a încercat să stabilească direcția în care ar trebui să meargă partidul. Președintele Donald Trump, în schimb, vorbea despre proiectul unei săli de bal la Casa Albă, notează CNN.

Trump nu părea afectat de înfrângerea partidului său. Dimpotrivă, scrie CNN, avea aerul unui om ușurat, care se poate concentra acum pe moștenirea sa materială. „Imaginați-vă candelabrele de aici, imaginați-vă podeaua de marmură. Va fi frumos. Va fi cea mai frumoasă clădire“, a spus președintele.

Mesajul lui Vance

Mesajul vicepreședintelui a fost citit drept o încercare timpurie de a se poziționa printre posibilii viitori lideri ai Partidului Republican. Vance a fost de acord că mesajul economic al republicanilor „nu a fost suficient de clar în linie dreaptă“, în vreme ce Trump vorbea despre o „epocă de aur“, iar prețurile la benzină și motorină creșteau puternic.

El s-a distanțat de președinte și în privința a două teme definitorii ale mandatului: războiul cu Iranul și politica agresivă față de migranții ilegali. „Motivul pentru care am pierdut este războiul“, a scris Vance. Tot el a spus că este deschis ideii unei schimbări de abordare în aplicarea legii, de exemplu cu accent mai mare pe firmele care angajează muncitori ilegali.

Vance a relatat că l-a întrebat pe un sociolog pe care nu l-a numit, „unul dintre cei mai deștepți oameni din politică“, ce i-ar convinge pe alegătorii dezamăgiți să revină la republicani. Lista primită ar cuprinde:

-încheierea războiului;

-concentrarea pe costul vieții și pe inflație;

-„America pe primul loc“;

-schimbarea relației cu Israelul.

Vicepreședintele a susținut și apelul prezentatoarei Fox News Rachel Campos-Duffy pentru încheierea diplomatică a războiului cu Iranul. Gestul vine pe fondul relatărilor din presă că Trump ia în calcul noi lovituri.

Vance nu l-a criticat public pe Trump pentru război. El a condus echipa care a pregătit vara trecută un memorandum de înțelegere cu Teheranul privind încetarea focului. Acordul provizoriu s-a prăbușit ulterior.

Poziții greu de împăcat

Cei doi par totuși să aibă viziuni diferite. Trump a vorbit aproape cu nostalgie despre efectul războiului asupra alegerilor, spunând că a făcut un sacrificiu politic pentru ceea ce era necesar. „Nu aș fi procedat altfel“, a declarat el miercuri, 4 noiembrie.

Mesajul lui Vance lasă loc interpretării că războiul a fost de la început o greșeală costisitoare. „Dacă vreți să susțineți că a meritat, că pierderea Senatului pentru următorii șase ani a meritat, susțineți. Demonstrați că prețul a fost acceptabil“, a scris el. „Toată lumea știe de ce am pierdut“, a adăugat vicepreședintele.

Trump a evitat să arate vreo neînțelegere. El a spus jurnaliștilor că Vance ar putea avea dreptate în privința efectelor războiului, care ar fi crescut „puțin“ prețurile la benzină pe termen scurt. Ulterior, Vance a postat un videoclip în care Trump, în timp ce inspecta viitoarea sală de bal, spune că mesajul vicepreședintelui este „bun“, pentru a risipi impresia unei rupturi.

Poziția lui Vance față de războiul cu Iranul a stârnit interes și pentru că vine în contradicție cu scepticismul său de lungă durată față de intervențiile militare americane în străinătate. El a încercat să se apropie și de aripa izolaționistă, din care face parte prezentatorul conservator Tucker Carlson.

CNN notează că, după înfrângere, rămâne neclar dacă cineva asociat cu un război nepopular, inclusiv secretarul de stat Marco Rubio, va putea să îl justifice în campania din 2028.

Vance nu e singurul care se poziționează

Guvernatorul Floridei, Ron DeSantis, care a pierdut în fața lui Trump primarele republicane din 2024, a făcut și el o declarație tăioasă. Orice spune DeSantis, al cărui mandat de guvernator se apropie de sfârșit, este acum privit prin prisma anului 2028, ca în cazul lui Vance și al lui Rubio.

„Este foarte puțin probabil ca republicanii să recâștige Congresul în 2028. Controlul asupra Senatului ar putea să nu fie posibil până în 2032“, a scris DeSantis pe X. El a spus jurnaliștilor că partidul ar putea resimți urmările înfrângerii „în următorul deceniu sau mai mult“. „Dacă Partidul Republican nu are Texasul ca bază, nu vom putea rămâne viabili la nivel național“, a adăugat el.

Declarațiile guvernatorului urmăresc, probabil, același scop ca ale lui Vance: o poziție de lider în partid. Comentatori glumeau în ultimele zile că prezidențialele din 2028 încep imediat după alegerile intermediare, iar mesajul lui Vance pare să confirme acest lucru.

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