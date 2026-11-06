În tabăra lui Trump se discută despre reorganizarea conducerii Departamentului de Stat. Cine l-ar putea înlocui pe Marco Rubio?

La Washington au început discuțiile privind posibile schimbări în conducerea administrației președintelui Donald Trump, după înfrângerea categorică a republicanilor la alegerile de la jumătatea mandatului. Unul dintre numele tot mai des menționate în aceste discuții este cel al lui Sergio Gor, ambasadorul Statelor Unite în India, relatează The Washington Sun.

Secretarul de stat Marco Rubio Foto: Profimedia

Potrivit surselor publicației, Gor, fost oficial de rang înalt la Casa Albă și un apropiat al lui Donald Trump, și-ar fi pregătit terenul pentru o promovare importantă după alegeri.

Relațiile sale extinse și accesul direct la președinte i-au permis să participe tot mai frecvent la reuniuni la nivel înalt. Influența sa depășește astfel atribuțiile obișnuite ale unui ambasador. Gor este considerat un intermediar important între Washington și mai multe state din Asia și are, totodată, o relație apropiată cu secretarul de stat Marco Rubio.

Înainte de numirea sa ca ambasador, Gor a condus biroul de personal al Casei Albe, unde a avut un rol important în selectarea și verificarea candidaților pentru mii de funcții din administrația federală. Această experiență i-a permis să-și construiască relații în mai multe structuri ale guvernului american.

Mai multe funcții luate în calcul

În cercurile apropiate președintelui, Gor este discutat ca posibil candidat pentru una dintre funcțiile importante din administrație în a doua parte a mandatului lui Trump. Potrivit unor oficiali ai Departamentului de Stat, acesta ar fi interesat de o asemenea promovare.

„Își dorește un rol mai important”, a declarat un oficial american citat de The Washington Sun.

Sursele publicației spun că numele lui Gor a fost menționat în repetate rânduri pentru mai multe poziții influente, inclusiv cea de șef de cabinet al Casei Albe și, eventual, cea de secretar de stat, în locul lui Marco Rubio.

Nici Rubio, nici șefa de cabinet a Casei Albe, Susie Wiles, nu au anunțat public că intenționează să părăsească administrația. Cu toate acestea, unii oficiali din Departamentul de Stat și reprezentanți ai mediului politic republican consideră că Rubio ar putea pleca pentru a se pregăti de o eventuală candidatură la președinție în 2028 sau 2032.

Și viitorul lui Wiles în funcție este pus sub semnul întrebării, potrivit acelorași surse.

O altă posibilitate discutată ar fi ca Gor să ocupe o funcție de conducere în cadrul Departamentului de Stat, înlocuindu-l, de exemplu, pe adjunctul secretarului de stat Chris Landau.

Potrivit presei americane, Landau le-ar fi spus unor colegi că va demisiona după alegerile de la jumătatea mandatului dacă republicanii pierd controlul asupra Congresului, anticipând anchete parlamentare de amploare.

„Nu am spus niciodată nimănui că intenționez să părăsesc funcția pe care o dețin în Departamentul de Stat. Acest lucru nu este absolut deloc adevărat”, a declarat Landau pentru The Washington Sun.

Gor neagă că ar urmări o promovare

Sergio Gor a respins informațiile potrivit cărora ar fi interesat de o altă funcție în administrație.

„Această poveste este o absurditate totală. Secretarul de stat Marco Rubio a demonstrat că este cel mai calificat, mai experimentat și mai remarcabil secretar de stat din istorie. Este de neînlocuit și este un prieten apropiat, alături de care mă bucur să lucrez în fiecare zi, în calitate de ambasador al SUA în India. Nu sunt interesat de nicio altă funcție”, a declarat Gor.

Și adjunctul secretarului de stat, Dylan Johnson, a negat că ambasadorul ar căuta un nou post.

„Secretarul de stat Rubio și ambasadorul Gor au o relație profesională excelentă și sunt prieteni apropiați”, a spus Johnson.

Un reprezentant al Casei Albe a descris informațiile despre o posibilă promovare a lui Gor drept „false”.

Accesul direct la Trump îi consolidează influența

Rolul diplomatic al lui Gor s-a extins dincolo de India, iar accesul său direct la președintele american i-a sporit influența în administrație.

„Președintele îl place foarte mult. În acei ani dificili, a fost singurul care venea la el cu acorduri, nu cu solicitări”, a declarat pentru The Sun un consilier al lui Trump.

În calitate de ambasador, Gor a contribuit la organizarea mai multor vizite în India ale unor oficiali americani de rang înalt, printre care Marco Rubio, secretarul Comerțului, Howard Lutnick, și fostul secretar al Armatei, Dan Driscoll.

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De asemenea, folosindu-și atât funcția de ambasador, cât și mandatul de reprezentant special al SUA pentru Asia de Sud și Centrală, Gor a participat la întâlniri cu oficiali străini de rang înalt în afara Indiei, inclusiv cu ministrul de externe al Chinei.

„Uneori, ai impresia că ambasadorul Gor îndeplinește atribuțiile unui adjunct al secretarului de stat. Acest lucru este benefic pentru India. A contribuit semnificativ la îmbunătățirea relațiilor, deoarece are o legătură directă cu Casa Albă”, a declarat Samir Lalwani, de la Carnegie Endowment for International Peace.

Un angajat al Departamentului de Stat l-a descris pe Gor drept o persoană care „își dorește să fie în centrul atenției” la marile evenimente internaționale.

Ambasadorul a avut un rol important și în vizita lui Rubio în Uzbekistan, luna trecută. Deplasarea a făcut parte din eforturile administrației Trump de a consolida relațiile cu statele din Asia Centrală, regiune bogată în resurse naturale.

Gor s-a născut în Uzbekistan, pe vremea când țara făcea parte din Uniunea Sovietică — un detaliu pe care, potrivit publicației, a refuzat să-l recunoască. El ocupă și funcția de reprezentant special al Statelor Unite pentru Asia de Sud și Centrală.

Legături cu familia Trump și controverse la Casa Albă

Potrivit surselor citate de The Sun, Gor întruchipează abordarea lui Trump în materie de politică externă: pune accentul pe încheierea de acorduri și se implică activ în promovarea intereselor companiilor americane.

În 2024, Gor a făcut parte din echipa de campanie a lui Trump. Anterior, a avut legături cu interesele de afaceri ale familiei președintelui. Compania sa publică volume semnate de Donald Trump, iar Gor menține relații apropiate cu Donald Trump Jr.

După numirea sa ca ambasador, în noiembrie 2025, Gor a preluat conducerea ambasadei americane de la New Delhi exercitând, potrivit relatărilor din presă, un control neobișnuit de extins asupra activității acesteia.

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El ar fi înlăturat unii diplomați de carieră și angajați locali și s-ar fi implicat în decizii de personal la toate nivelurile — o practică neobișnuită pentru un ambasador care conduce o reprezentanță diplomatică de asemenea dimensiuni.

În acest an, Rubio a declarat pentru The New York Times că accesul lui Gor la președintele american îl transformă într-un „activ extrem de valoros”, atât pentru țara în care este acreditat, cât și pentru Departamentul de Stat.

Ar putea obține sprijinul Senatului?

Nu este clar dacă relațiile politice ale lui Gor îi vor fi suficiente pentru a obține o funcție guvernamentală care necesită confirmarea Senatului.

Democrații au votat în bloc împotriva numirii sale ca ambasador, în cadrul unui vot mai amplu privind confirmarea unor oficiali ai administrației.

Gregory Meeks, congresman democrat și principalul reprezentant al partidului său în Comisia pentru afaceri externe a Camerei Reprezentanților, a declarat că unele dintre deciziile lui Gor au provocat nemulțumiri în rândul parlamentarilor și ar trebui analizate cu atenție.

Gor a lucrat aproximativ zece ani pe Capitol Hill, în principal pentru senatorul republican Rand Paul. Ulterior, la conducerea biroului de personal al Casei Albe, a coordonat selecția și verificarea candidaților pentru mii de funcții politice din administrația federală.

În perioada petrecută la Casa Albă, Gor a intrat în conflict cu Elon Musk, care era atunci consilier al președintelui Trump.

Deocamdată, nu există indicii publice că administrația ar pregăti oficial o schimbare la conducerea Departamentului de Stat. Numele lui Gor apare însă tot mai des în discuțiile despre viitoarea configurație a echipei prezidențiale.