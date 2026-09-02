SUA lansează moneda de 1 dolar cu chipul lui Donald Trump. Este o premieră pentru un președinte aflat în funcție

Monetăria Statelor Unite a lansat moneda de 1 dolar din 2026, care îl are pe avers pe președintele Donald Trump. Este pentru prima dată când portretul unui președinte american în exercițiu apare pe o monedă destinată circulației curente.

Moneda prezintă portretul lui Donald Trump. Foto: Profimedia

Monedele au început deja să intre în circulație, iar Monetăria SUA le comercializează și pentru colecționari, sub formă de rulouri și pungi. Un rulou conține 25 de monede și costă 61 de dolari, în timp ce o pungă cu 100 de monede este vândută cu 154,50 dolari.

Monetăria i-a îndemnat pe americani să fie atenți la mărunțișul pe care îl primesc, însă moneda ar putea fi întâlnită destul de rar în tranzacțiile obișnuite. Monedele de 1 dolar sunt folosite mult mai puțin în Statele Unite decât bancnotele de aceeași valoare, potrivit Euronews.

O ediție specială pentru 250 de ani de la independența SUA

Pentru colecționari există și o variantă specială. Pe 4 iulie au fost bătute 250.000 de monede care poartă marca „4 iulie”, dedicate aniversării a 250 de ani de la fondarea Statelor Unite.

În ciuda aspectului său auriu, moneda nu conține aur. Este realizată în proporție de 88,5% din cupru, alături de zinc, mangan și nichel. Moneda a fost bătută la Monetăria din Philadelphia și nu are o marcă de monetărie.

Aversul, realizat de gravorul-șef Joseph Menna, îl prezintă pe Donald Trump din față. Pe aceeași parte apar inscripțiile „LIBERTY” și „IN GOD WE TRUST”, precum și anii „1776–2026”.

Pe revers se află sigiliul prezidențial, iar pe scutul vulturului a fost adăugată cifra „250”, pentru a marca aniversarea a 250 de ani de la independența Statelor Unite.

Calvin Coolidge, precedentul din 1926

Există un precedent pentru apariția unui președinte american în viață pe o monedă. În 1926, președintele Calvin Coolidge a fost reprezentat alături de George Washington pe o monedă de jumătate de dolar emisă cu ocazia împlinirii a 150 de ani de la independența SUA.

Situația este însă diferită în cazul lui Donald Trump. Moneda din 1926 era una comemorativă și nu a fost destinată circulației cotidiene. Noua monedă de 1 dolar este, în schimb, o monedă destinată utilizării curente.

Legalitatea și designul monedei, contestate

Emiterea monedei a generat și controverse juridice. Legislația americană interzice, în general, reprezentarea pe monede a persoanelor aflate în viață. Administrația s-a bazat însă pe o lege adoptată în 2020, în timpul primului mandat al lui Donald Trump, care permite emiterea în 2026 a unor monede de 1 dolar cu modele dedicate aniversării a 250 de ani de la independența Statelor Unite.

Și designul a fost criticat. Comisia de Arte Plastice a SUA a recomandat ca portretul lui Trump să fie realizat din profil și a propus un alt model pentru vulturul de pe revers, însă recomandările nu au fost adoptate.

În plus, Comitetul Consultativ al Cetățenilor pentru Monetărie, organism care evaluează în mod obișnuit modelele propuse, a refuzat să analizeze designul.

În ciuda controverselor privind cadrul legal și aspectul monedei, aceasta a fost emisă și a început să circule. Astfel, Donald Trump devine primul președinte american aflat în exercițiu al cărui portret apare pe o monedă destinată utilizării cotidiene.