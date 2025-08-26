Donald Trump neagă acuzațiile de autoritarism: „Eu nu sunt un dictator. Mie nu-mi plac dictatorii”

Președintele american Donald Trump a respins acuzațiile opoziției potrivit cărora ar avea o deriva autoritaristă. Liderul de la Washington a declarat că nu este un dictator, deși „multor americani le-ar plăcea să aibă unul”.

Donald Trump a reacționat la criticile primite pentru politicile sale privind imigrația, securitatea și pentru decizia de a trimite Garda Națională în capitală pentru menținerea ordinii.

„Mulți oameni spun că «poate că ne-ar plăcea să avem un dictator». Mie nu-mi plac dictatorii. Eu nu sunt un dictator. Sunt un om dotat cu mult bun simț și inteligent”, a afirmat Trump.

Referindu-se la desfășurarea forțelor de ordine, președintele a adăugat: „Tu trimiți armata, iar în loc să te felicite, ei te acuză că iei cu asalt republica”.

Lege împotriva arderii steagului

În fața jurnaliștilor, Trump a semnat un decret prin care pedepsește persoanele care ard steagul american. Această decizie contrazice o hotărâre a Curții Supreme din 1989, care a stabilit că arderea steagului reprezintă o formă de libertate de exprimare, protejată de Constituție.

„Dacă arzi un steag, vei face un an de închisoare, fără eliberare anticipată”, a declarat liderul american, citat de News.ro.

Atacuri la adversarii politici

Președintele republican, în vârstă de 79 de ani, a vorbit timp de aproximativ 80 de minute, abordând subiecte variate și presărate cu digresiuni. El a anunțat că vrea să redenumească Departamentul Apărării în „Departamentul Războiului”.

Trump a lansat atacuri la adresa adversarilor politici, în special asupra unor guvernatori democrați. Guvernatorul statului Illinois, J. B. Pritzker, a fost catalogat drept „nătâng”, iar președintele a adăugat că acesta „ar trebui să facă mai mult sport”, ironizându-i corpolența.

Nici Gavin Newsom, guvernatorul Californiei, sau Wes Moore, guvernatorul statului Maryland, nu au scăpat de criticile sale. În plus, Trump și-a atacat predecesorul, pe Joe Biden, pe care l-a numit „abrutizat”. „Toți potențialii lor candidați fac o treabă proastă”, a spus Trump despre Partidul Democrat.

Planuri pentru Chicago și Campionatul Mondial de Fotbal

După ce a trimis Garda Națională la Washington, Trump a avertizat că orașul Chicago ar putea fi următorul vizat de operațiuni militare de menținere a ordinii.

În același timp, liderul american a declarat că Washingtonul va fi „impecabil” pentru a găzdui Campionatul Mondial de Fotbal de anul viitor. El a prezentat trofeul competiției, adus de președintele FIFA Gianni Infantino, și a remarcat: „Este un trofeu din aur masiv. Ei știu cum să fie văzuți bine!”.

„Crapul asiatic”, noua problemă

Într-o altă divagație, Trump a vorbit despre problema invaziei de „crap asiatic” în Marile Lacuri, o specie de pește venită din China.

„Este un pește destul de violent (...). Ei sar în vapoare, sar peste tot”, a spus președintele, subliniind că soluțiile pentru combaterea acestui fenomen vor fi „teribil de costisitoare”.

El a precizat însă că nu va lua măsuri în nord-estul statului Illinois, unde se află Chicago și Lacul Michigan, „atât timp cât nu voi primi cereri de la acești tipi (guvernatorul Illinoisului)”.