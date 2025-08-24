Pentagonul pregătește o intervenție militară de proporții. Mii de soldați ar putea fi trimiși în Chicago la ordinul lui Trump

Pentagonul ia în considerare desfășurarea a câteva mii de membri ai Gărzii Naționale în Chicago, pe măsură ce președintele Donald Trump își propune să combată criminalitatea, prezența persoanelor fără adăpost și imigrația ilegală.

Oficialii militari conturează un plan care ar putea implica desfășurarea a câteva mii de membri ai Gărzii Naționale, au declarat oficiali. De asemenea, s-a discutat despre utilizarea trupelor active, potrivit The Washington Post.

Planul este deja pregătit la Pentagon. Se așteaptă doar decizia președintelui SUA

Pentagonul, care de săptămâni întregi plănuiește o desfășurare militară în Chicago, ia în considerare acțiuni în contextul în care președintele Donald Trump a declarat că dorește să intervină împotriva criminalității, a persoanelor fără adăpost și a imigrației ilegale, într-un model care ar putea fi ulterior aplicat și în alte mari orașe, au declarat oficiali familiarizați cu situația.

Planificarea, care nu a fost dezvăluită anterior, include mai multe opțiuni, inclusiv mobilizarea a cel puțin câteva mii de membri ai Gărzii Naționale începând cu luna septembrie în al treilea oraș ca populație din Statele Unite.

Misiunea, dacă va fi aprobată, ar avea paralele cu operațiunea polarizantă pe care Trump a ordonat-o în Los Angeles în iunie, când a desfășurat 4.000 de membri ai Gărzii Naționale din California și 700 de marinari activi, în ciuda protestelor liderilor locali și de stat. Utilizarea a mii de trupe active în Chicago a fost, de asemenea, discutată, dar este considerată mai puțin probabilă în acest moment, au declarat doi oficiali care, la fel ca și alții intervievați, au dorit să rămână anonimi din cauza sensibilității subiectului.

Planul este aproape identic cu operațiunea militară a lui Trump din Los Angeles

La începutul lunii iunie, președintele Donald Trump a dispus trimiterea a circa 4.000 de militari ai Gărzii Naționale în California pentru o perioadă de 60 de zile, invocând necesitatea de a restabili ordinea în Los Angeles, în ciuda opoziției guvernatorului democrat Gavin Newsom.

„Datorită sprijinului acordat de trupele noastre, haosul se diminuează la Los Angeles”, a declarat purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell. Acesta a adăugat că „drept urmare, secretarul a ordonat ca 2.000 de membri ai Gărzii Naționale din California să fie eliberați din misiunea lor federală de protecție”.

Pe lângă Garda Națională, Donald Trump a mai dispus trimiterea a 700 de pușcași marini pentru a sprijini trupele deja prezente, în contextul manifestațiilor care, deși în mare parte pașnice, au degenerat în unele cazuri.