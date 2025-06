Donald Trump, criză de orgoliu. Cui îi reproșează că nu i-a spus „ești minunat”

Donald Trump i-a atacat dur pe guvernatorul Californiei și pe primarul orașului, reproșându-le că nu i-au mulțumit pentru intervenție, după ce a trimis Garda Națională în Los Angeles.

Președintele american, Donald Trump, a publicat un mesaj acid pe platforma sa, Truth Social, în care l-a numit „incompetent” pe guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, și a ironizat-o pe primărița orașului Los Angeles, Karen Bass. Trump s-a arătat deranjat de faptul că autoritățile locale nu i-au mulțumit pentru decizia de a trimite Garda Națională în oraș.

„Am luat o decizie excelentă trimițând Garda Națională pentru a face față revoltelor violente din California. Dacă nu am fi făcut acest lucru, Los Angeles ar fi fost complet distrus”, a scris Trump. „Foarte incompetentul «guvernator» Gavin Newscum și «primarul» Karen Bass ar trebui să spună: «Îți mulțumesc, președinte Trump, ești minunat. Nu am fi nimic fără dumneavoastră, domnule». În schimb, au ales să îi mintă pe oamenii din California și din America, spunând că nu era nevoie de noi și că acestea sunt «proteste pașnice».”

Trump a criticat și modul în care autoritățile au descris protestele și a susținut că imaginile vorbesc de la sine: „Doar o privire la imaginile și înregistrările video ale violenței și distrugerii vă spune tot ce trebuie să știți. Vom face întotdeauna ceea ce este necesar pentru a ne menține cetățenii în siguranță, astfel încât să putem, împreună, să facem America măreață din nou.”

Proteste și intervenție militară

Declarațiile lui Trump vin după ce protestatarii au blocat o autostradă importantă din Los Angeles și au incendiat mai multe mașini. Forțele de ordine au intervenit cu gaze lacrimogene și gloanțe de cauciuc pentru a dispersa mulțimea.

Membrii Comandamentului Nordic al Gărzii Naționale au fost trimiși în oraș, la ordinul lui Trump, ca reacție la manifestațiile izbucnite vineri împotriva acțiunilor poliției de imigrație.

Guvernatorul amenință cu un proces

Guvernatorul Gavin Newsom a reacționat dur la decizia lui Trump de a mobiliza Garda Națională fără acordul său și a anunțat că intenționează să îl dea în judecată:

„Vom contesta legal această acțiune, pentru că Garda Națională trebuie să răspundă în primul rând guvernatorilor statelor”, a transmis Newsom.

Garda Națională este o componentă militară a armatei Statelor Unite, care poate fi activată atât de guvernatorii statelor, cât și de președintele federal. Aceasta intervine de regulă în situații de urgență, precum dezastre naturale sau conflicte sociale majore.