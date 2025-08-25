search
Luni, 25 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Întâlnire tensionată la Casa Albă: Trump acuză o „epurare” în Coreea de Sud, cu câteva ore înainte de a-l primi pe președintele țării

0
0
Publicat:

Președintele american Donald Trump a lansat critici dure la adresa Coreei de Sud, susținând că țara trece printr-o „epurare” și că nu se pot face afaceri în astfel de condiții, cu doar câteva ore înainte de a-l primi pe președintele sud-coreean Lee Jae-myung la Casa Albă. 

Trump critică politiciile Seulului și lansează un atac la adresa Coreei de Sud / Sursa foto: NBC
Trump critică politiciile Seulului și lansează un atac la adresa Coreei de Sud / Sursa foto: NBC

Atac bursc al președintelui SUA, Donald Trump, la adresa Coreei de Sud

Preşedintele american Donald Trump a atacat brusc Coreea de Sud luni, susţinând că aceasta trece printr-o "epurare", cu doar câteva ore înainte de a-l găzdui pe omologul său Lee Jae-myung la Casa Albă, relatează AFP, potrivit Agerpres. 

"CE SE ÎNTAMPLĂ ÎN COREEA DE SUD? Pare a fi o epurare sau o revoluţie. Nu putem face afaceri în această ţară în astfel de condiţii", a scris preşedintele american pe reţeaua sa Truth Social, fără a preciza la ce se referă atacul său. 

Urmează o întâlnire tensionată: Președintele sud-coreean urmează să ajungă la Casa Albă

Liderul sud-coreean urmează să fie primit luni la Casa Albă de Donald Trump, cu care va avea apoi o întâlnire în Biroul Oval, unde gazda sa i-a criticat deja public pe preşedinţii ucrainean şi sud-african. 

Rămâne de văzut dacă şi această întâlnire se va transforma într-o capcană pentru preşedintele Lee, o figură de stânga care a ajuns la putere în iunie după o incredibilă tulburare politică. 

El i-a succedat conservatorului Yoon Suk Yeol, care a fost înlăturat în aprilie după ce a încercat să impună legea marţială. 

La ce s-ar putea referi președintele SUA în reacția sa virulentă la adresa Seulului

Este posibil ca mesajul lui Donald Trump să se refere la această criză politică, al cărei punct culminant a fost atins la sfârşitul anului 2024, şi la procedurile judiciare care au urmat.   

Fostul preşedinte sud-coreean, care a încercat să răstoarne puterea civilă pe 3 decembrie 2024 trimiţând soldaţi înarmaţi în parlament, este în prezent reţinut, la fel ca şi soţia sa. 

Procurorii sud-coreeni au emis, de asemenea, duminică un mandat de arestare pentru fostul prim-ministru Han Duck-soo, suspectat că l-a ajutat pe Yoon Suk Yeol să declare legea marţială şi că apoi a minţit în instanţă. 

Ce ar urma să dicute liderii celor două țări la Washington

Noul preşedinte sud-coreean vine la Washington pentru a încerca să obţină un acord privind problemele comerciale şi strategia de adoptat împotriva Coreei de Nord, al cărei lider Kim Jong Un a supravegheat sâmbătă testele cu rachete de apărare aeriană, potrivit agenţiei oficiale de ştiri nord-coreene KCNA.

Este de aşteptat ca discuţia să se concentreze mai pe larg asupra alianţei militare dintre Statele Unite şi Coreea de Sud, unde sunt staţionaţi 28.500 de soldaţi americani.   

Preşedintele american critică adesea costurile suportate de Statele Unite pentru a asigura securitatea aliaţilor săi. 

SUA

Top articole

Partenerii noștri

image
Ce s-a întâmplat cu un avion plin cu ruși, care a aterizat de urgență în Estonia, după un atac cu drone
digi24.ro
image
Un bărbat s-a prezentat îngrijorat la RAR că nu a reușit să publice anunț în Monitorul Oficial ca să obțină duplicat la CIV
stirileprotv.ro
image
Zodia ajutată de ECLIPSELE din 7 și 21 septembrie 2025. Pur și simplu va străluci
gandul.ro
image
Ministerul Muncii, anunț despre modul în care românii pot încasa banii din pensiile private
mediafax.ro
image
Singurii șoferi care pot să-și cumpere rovinietă la prețul vechi, de dinainte de 1 septembrie 2025, și să circule cu ea în următoarele 12 luni
fanatik.ro
image
Putin va plăti scump pentru că l-a trollat ​​pe Trump: „Rusul crede că va scăpa nepedepsit”, anunță ziarul favorit al președintelui american
libertatea.ro
image
Ce spune Flavia Groșan despre teoria lansată despre sexul între vaccinați și nevaccinați, după reacția Colegiului Medicilor
digi24.ro
image
Dimineață și-a văzut fiul campion în București, iar seara a fost pe „Oblemenco” la Craiova - Petrolul
gsp.ro
image
A rupt tăcerea: reacție dură a femeii cu care Gigi Becali a fost acuzat că și-a înșelat soția timp de 20 de ani
digisport.ro
image
Noul Cod Rutier 2025 schimbă regulile: Cu cât mai poți depăși viteza legală fără să fii amendat
stiripesurse.ro
image
Anastasia a ajuns în resortul lui Kim Jong Un de la mare și spune pe ce a dat 1.800 de euro: O vacanță fără oameni
antena3.ro
image
Ultimele schimbări la Pachetul 2: "Taxa pe bogăţie" va fi de trei ori mai mare
observatornews.ro
image
Ce pensie are Valentin Ceaușescu? Greu de crezut cu ce sumă trăiește fiul fostului dictator
cancan.ro
image
FOTO. Fiica lui Ilie Năstase și a Amaliei Năstase s-a pozat la duș
prosport.ro
image
Cum este vremea în Egipt în noiembrie? Experienţele românilor care au ales să meargă toamna în vacanţă: „Plăcută şi apa”
playtech.ro
image
Bebe Mihu, soțul Mariei Dragomiroiu, șochează lumea artistică: taxă la concertele din piețe și la zilele comunelor
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
N-a stat la discuții: decizia luată de CFR Cluj în privința lui Louis Munteanu
digisport.ro
image
SONDAJ CURS Situație politică complicată în București. Cine ar putea câștiga Primăria Capitalei / Bucureștenii ar prefera amânarea alegerilor sau un interimat
stiripesurse.ro
image
Un cunoscut fotbalist a murit, la doar 26 de ani, într-un teribil accident rutier
kanald.ro
image
Telefonul patriotic lansat de Donald Trump este de fapt...
playtech.ro
image
Primele cuvinte ale tânărului care a agonizat 10 ore în râpa din munții Făgăraș lângă cei 4 prieteni morţi! Declarații sfâșietoare
wowbiz.ro
image
Concedii 2025. Angajații care pierd zile libere de odihnă. Ce modificări usturătoare se aplică de la 20 august DOCUMENT
romaniatv.net
image
Sorin Grindeanu, anunț privind un candidat comun PNL-USR la Primăria București! Șanse mari ca PSD se rupă coaliția, în acest scenariu
mediaflux.ro
image
Dimineață și-a văzut fiul campion în București, iar seara a fost pe „Oblemenco” la Craiova - Petrolul
gsp.ro
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
S-a ales praful de Teatrul de Vară de la Mamaia. A ajuns o ruină plină de nostalgii
actualitate.net
image
Țara pe care trebuie s-o eviți. Unde să nu mergi în vacanță: „Am stat o noapte și apoi am plecat”
click.ro
image
Horoscop rune săptămâna 25-31 august. Abundență pentru Berbeci, descoperire neașteptată pentru Fecioare, acțiuni decisive pentru Săgetători
click.ro
image
Dorințele lui Fuego, la 49 de ani! Ce se întâmpla cu mama artistului când a fost aniversat pe scena Festivalului Mamaia: „Vreau minte pe umeri”
click.ro
Meghan Markle, Prințul Harry sursa foto Profimedia jpg
Divorț iminent pentru Prințul Harry? Presa speculează că Meghan Markle ar avea un copil din flori
okmagazine.ro
ayo ogunseinde 1Dsvt XAclw unsplash jpg
Bărbații care au resentimente față de soțiile lor obișnuiesc să facă aceste 11 lucruri acasă
clickpentrufemei.ro
Gudersleben dagger e1755815927170 webp
O descoperire rară care îi uimește pe arheologi: un pumnal vechi de 3500 de ani, găsit în inima Germaniei
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
În ce trebuie să fierbi sarmalele pentru a le da un gust unic. Ce se face cu carnea de două ori? Rețeta lui Păstorel Teodoreanu
image
Țara pe care trebuie s-o eviți. Unde să nu mergi în vacanță: „Am stat o noapte și apoi am plecat”

OK! Magazine

image
Divorț iminent pentru Prințul Harry? Presa speculează că Meghan Markle ar avea un copil din flori

Click! Pentru femei

image
Jon Bon Jovi a devenit bunic! În mod complet neașteptat, fiul lui a adoptat o fetiță!

Click! Sănătate

image
5 semne surprinzătoare că ai putea fi la risc de demență