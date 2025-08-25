Întâlnire tensionată la Casa Albă: Trump acuză o „epurare” în Coreea de Sud, cu câteva ore înainte de a-l primi pe președintele țării

Președintele american Donald Trump a lansat critici dure la adresa Coreei de Sud, susținând că țara trece printr-o „epurare” și că nu se pot face afaceri în astfel de condiții, cu doar câteva ore înainte de a-l primi pe președintele sud-coreean Lee Jae-myung la Casa Albă.

Atac bursc al președintelui SUA, Donald Trump, la adresa Coreei de Sud

Preşedintele american Donald Trump a atacat brusc Coreea de Sud luni, susţinând că aceasta trece printr-o "epurare", cu doar câteva ore înainte de a-l găzdui pe omologul său Lee Jae-myung la Casa Albă, relatează AFP, potrivit Agerpres.

"CE SE ÎNTAMPLĂ ÎN COREEA DE SUD? Pare a fi o epurare sau o revoluţie. Nu putem face afaceri în această ţară în astfel de condiţii", a scris preşedintele american pe reţeaua sa Truth Social, fără a preciza la ce se referă atacul său.

Urmează o întâlnire tensionată: Președintele sud-coreean urmează să ajungă la Casa Albă

Liderul sud-coreean urmează să fie primit luni la Casa Albă de Donald Trump, cu care va avea apoi o întâlnire în Biroul Oval, unde gazda sa i-a criticat deja public pe preşedinţii ucrainean şi sud-african.

Rămâne de văzut dacă şi această întâlnire se va transforma într-o capcană pentru preşedintele Lee, o figură de stânga care a ajuns la putere în iunie după o incredibilă tulburare politică.

El i-a succedat conservatorului Yoon Suk Yeol, care a fost înlăturat în aprilie după ce a încercat să impună legea marţială.

La ce s-ar putea referi președintele SUA în reacția sa virulentă la adresa Seulului

Este posibil ca mesajul lui Donald Trump să se refere la această criză politică, al cărei punct culminant a fost atins la sfârşitul anului 2024, şi la procedurile judiciare care au urmat.

Fostul preşedinte sud-coreean, care a încercat să răstoarne puterea civilă pe 3 decembrie 2024 trimiţând soldaţi înarmaţi în parlament, este în prezent reţinut, la fel ca şi soţia sa.

Procurorii sud-coreeni au emis, de asemenea, duminică un mandat de arestare pentru fostul prim-ministru Han Duck-soo, suspectat că l-a ajutat pe Yoon Suk Yeol să declare legea marţială şi că apoi a minţit în instanţă.

Ce ar urma să dicute liderii celor două țări la Washington

Noul preşedinte sud-coreean vine la Washington pentru a încerca să obţină un acord privind problemele comerciale şi strategia de adoptat împotriva Coreei de Nord, al cărei lider Kim Jong Un a supravegheat sâmbătă testele cu rachete de apărare aeriană, potrivit agenţiei oficiale de ştiri nord-coreene KCNA.

Este de aşteptat ca discuţia să se concentreze mai pe larg asupra alianţei militare dintre Statele Unite şi Coreea de Sud, unde sunt staţionaţi 28.500 de soldaţi americani.

Preşedintele american critică adesea costurile suportate de Statele Unite pentru a asigura securitatea aliaţilor săi.