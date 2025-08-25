search
„Mi se spune președintele Europei”. Trump se laudă că i-a convins pe liderii UE să crească cheltuielile NATO la 5% din PIB

Publicat:

Donald Trump a stârnit din nou controverse după ce a declarat luni că i se spune „președintele Europei”, motivându-și afirmația prin rolul său în eforturile de a opri războiul din Ucraina și prin presiunile exercitate asupra liderilor NATO pentru a crește cheltuielile militare la 5% din PIB 

Trump se laudă că i-a convins pe liderii NATO să crească cheltuielile militare / Sursa foto: Arhiva
Trump se laudă că i-a convins pe liderii NATO să crească cheltuielile militare / Sursa foto: Arhiva

Trump se mândrește că i se spune, mai nou, „președintele Europei”

Preşedintele american Donald Trump a declarat luni că i se spune "preşedintele Europei", pentru eforturile sale de a opri războiul dintre Rusia şi Ucraina şi pentru că i-a convins pe liderii statelor NATO să crească cheltuielile militare la 5% din PIB, relatează agenţia EFE, potrivit Agerpres. 

"Au atât de mult respect faţă de preşedinte încât îmi spun, în glumă, preşedintele Europei, ceea ce este o onoare", a afirmat Trump în faţa jurnaliştilor în Biroul Oval la o ceremonie de semnare a unor ordine executive.   

El s-a lăudat de asemenea că, sub conducerea sa, Statele Unite au devenit "ţara cea mai respectată" din lume. Acest respect, a susţinut republicanul Trump în continuare, nu a existat pe vremea predecesorului său democrat Joe Biden şi se datorează leadership-ului dovedit de el în faţa unor parteneri europeni. 

"Aţi văzut asta cu liderii europeni" veniţi lunea trecută la Casa Albă, a argumentat Trump, vorbind despre liderii europeni veniţi acolo să-l sprijine pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski la întâlnirea cu el ce a urmat summitului său cu preşedintele rus Vladimir Putin, respectiv preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, preşedintele francez, Emmanuel Macron, cancelarul german, Friedrich Merz, premierul britanic, Keir Starmer, premierul italian, Giorgia Meloni, preşedintele finlandez Alexander Stubb şi secretarul general al NATO, Mark Rutte. 

Președintele SUA se laudă și cu faptul că i-a convins pe liderii NATO să crească cheltuielile militare 

"Îmi plac aceşti oameni. Sunt oameni buni. Sunt mari lideri", a mai susţinut Trump, adăugând că întâlnirea cu aceştia "a fost o reuniune grozavă, iar ţara noastră (SUA) este din nou respectată". 

El s-a lăudat şi cu angajamentul pe care l-a obţinut din partea liderilor statelor membre ale NATO de a creşte bugetele militare.

"Aţi văzut asta cu NATO, unde au convenit să treacă de la 2% la 5%" din PIB pentru apărare, a indicat Trump, referindu-se la acordul de la summitul NATO, unde statele membre, cu excepţia Spaniei, au acceptat această creştere a cheltuielilor pentru înarmare, dar etapizat şi cu menţiunea că un procent de 1,5% din totalul de 5% poate fi cheltuit pentru acţiuni "legate de apărare", cum ar fi securitatea cibernetică sau infrastructura.   

Trump a negociat „la sânge” cu Europa: mai mulți bani pentru înarmare cu destinația SUA 

Donald Trump a repurtat o dublă victorie la summitul NATO de la Haga: a obținut creșterea cheltuielilor europenilor pentru apărare la 5% din PIB și s-a asigurat și că o mare parte din sumele investite să vor îndrepta către companiile americane, explică experta Iulia Joja. 

  Proiectul ReArm Europe care prevede investiții de 800 de miliarde în apărarea UE, cu o mare componentă centrată pe dezvoltarea industriei europene de armament, înseamnă mai puține arme cumpărate din SUA.   

SUA

