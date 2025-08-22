Președintele american Donald Trump l-a primit vineri la Casa Albă pe președintele FIFA, Gianni Infantino, pentru a anunța oficial că tragerea la sorți a Cupei Mondiale FIFA 2026 se va desfășura pe 5 decembrie, la Kennedy Center din Washington.

Trump l-a primit la Casa Albă pe președintele FIFA, Gianni Infantino, pentru a anunța oficial că tragerea la sorți a Cupei Mondiale FIFA 2026 se va desfășura pe 5 decembrie, la Kennedy Center din Washington, DC. În mod tradițional, tragerea la sorți are loc în decembrie, înaintea turneului care se desfășoară o dată la patru ani, și va stabili toate meciurile din faza grupelor.

„Sunt încântat să îl primesc din nou pe președintele FIFA, Gianni Infantino, la Casa Albă, pentru un anunț major despre una dintre cele mai așteptate competiții din sport - Cupa Mondială FIFA 2026. Este cel mai mare eveniment din sport, poate chiar mai mare decât Super Bowl, pentru că fiecare meci este, practic, un Super Bowl în sine”.

Cupa Mondială din 2026 va fi prima ediție cu 48 de echipe, extinderea turneului fiind una dintre noutățile importante ale competiției. Vor fi 104 meciuri în 16 orașe din Statele Unite, Canada și Mexic, de la Seattle la Miami și Vancouver.

„Cel mai mare eveniment sportiv din lume”

Trump a subliniat amploarea competiției și impactul său economic: „FIFA estimează că 6 milioane de fani vor participa pe stadioane, iar peste 6 miliarde de telespectatori din întreaga lume vor urmări meciurile. Evenimentul va aduce peste 30 de miliarde de dolari în economia SUA și va crea 185.000 de locuri de muncă pentru americani într-o perioadă scurtă de timp”, a spus președintele.

Trump a descris fiecare meci al turneului ca fiind „practic un Super Bowl”, subliniind complexitatea și amploarea competiției. Tragerea la sorți de pe 5 decembrie la Kennedy Center va marca startul oficial al pregătirilor pentru turneul care se anunță unul dintre cele mai mari evenimente sportive din istorie.

Referiri la Washington și politică internă

În același discurs, Trump a făcut și o serie de remarci despre situația din capitala americană, susținând că Washington D.C. este „un oraș complet schimbat, extrem de sigur”. El a lăudat intervenția Gărzii Naționale și a poliției, afirmând că rata criminalității a scăzut cu 87% și chiar a glumit că „în ultima săptămână nu a fost niciun omor”.

Totodată, Trump a criticat administrația locală și presa, pe care a acuzat-o că „minte” în sondaje. „Am văzut un sondaj care arăta 19% favorabil și altul care spunea 94%. Vă spun că 94% este cel corect. Restul sunt fake news”, a spus președintele.

Întâlniri cu lideri mondiali

În weekendul trecut, Trump l-a primit la Casa Albă pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski, alături de mai mulți lideri europeni. Întâlnirea nu a dus la un acord pentru încetarea războiului, dar a deschis drumul către o posibilă întâlnire trilaterală între Trump, Zelenski și Vladimir Putin.

La scurt timp după aceste discuții, Trump s-a întâlnit cu liderul de la Kremlin la o bază militară din Alaska.

„Am rezolvat șapte războaie și am crezut că acesta va fi unul dintre cele mai ușoare, dar s-a dovedit a fi cel mai dificil”, a declarat președintele american, subliniind complexitatea conflictului din Ucraina.