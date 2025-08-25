Trump ameninţă China cu taxe vamale de 200%: „Nu vreau să joc aceste cărţi, pentru că dacă aş face-o aş distruge China”

Într-o întâlnire cu președintele sud-coreean Lee Jae Myung la Casa Albă, președintele american Donald Trump a amenințat China cu taxe vamale de 200% asupra exporturilor de magneți și pământuri rare, avertizând că, dacă ar aplica aceste măsuri, ar „distruge China”.

Președintele Trump amenință China cu taxe vamale record

Preşedintele american Donald Trump ameninţă luni China să impună taxe vamale de 200% produselor chineze care intră în Statele Unite, dacă Beijingul nu accelerează exportul de magneţi şi pământuri rare, relatează AFP, potrivit News.ro.

”Ei trebuie să ne dea magneţi. Dacă nu ne dau, atunci le vom impune drepturi vamale în jur de 200%. Însă eu cred că nu vom avea o problemă cu asta”, a declarat preşedintele american în prezenţa omologului său sud-coreean Lee Jae Myung, într-o discuţie cu presa, în Biroul Oval.

China este primul producător mondial de pământuri rare care permit fabricarea magneţilor

Magneții sunt esenţiali în industriile automobilistică, electromică şi armamentului.

Statul-partid chinez a impus, la începutul lui aprilie, o licenţă în vederea exportului acestor materii strategice, o decizie percepută ca o măsură de retorsiune faţă de taxele vamale americane.

Beijingul şi Washingtonul s-au lansat atunci într-un adevărat război comercial, răspunzând fiecare cu creşteri ale taxelor vamale care au atins 125 şi 145%.

Însă negocieri între primele două puteri mondiale au permis apoi o scădere a tensiunilor, iar Guvernul chinez s-a angajat să accelereze emiterea de licenţe unui anumit număr de întreprinderi americane.

”Cred că avem o relaţie genială cu China. Am vorbit destul de recent cu preşedintele Xi (Jinping) şi, la un moment dat în acest an, trebuie să ne ducem în China”, a adăugat Donald Trump.

El a recunoacut că Beijingul are nişte ”attuuri în mânecă”, însă a subliniat că ”şi noi avem unele incredibile. Dar eu nu vreau să joc aceste cărţi, pentru că dacă aş face-o aş distruge China”, a ameninţat el.

Oficiali americani şi chinezi s-au întâlnit în trei rânduri în ultimele luni, pentru a aplana un anumit număr de subiecte legate de relaţiile lor comerciale.

În urma acestor întâlniri, cele două ţări au convenit să menţină taxele vamale de 30 şi, respectiv 10% pe care şi le impun reciproc, pe o perioadă de 90 de zile, care a fost prelungită a doua oară până în noiembrie.

Însă Washingtoul şi-a exprimat deja o anumită nemulţumire, acuzând China de o încetinire voită a procesului emiterii de licenţe în vederea exportului de pământuri rare.

Caracterul strategic al acestor minerale a determinat Departamentul american al Apărării să intre în capitalul unei întreprinderi americane de exploatare - MP Materials -, al cărei principal acţionar va deveni.

Beijingul a obţinut, la rândul său, o relaxare a exporturilor de semiconductori de înaltă precizie provenind din Statele Unite, a căror vânzare către întreprinderi chinezeşti a fost înăsprită treptat, mai ales în timpul predecesorului democrat al lui Donald Trump, Joe Biden.