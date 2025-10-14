Donald Trump, furios după apariția pe coperta revistei Time: „Această fotografie ar putea fi cea mai proastă din toate timpurile”

Donald Trump a reacționat vehement după apariția pe coperta revistei Time, acuzând publicația că i-a modificat fotografia într-un mod nepotrivit. Deși articolul care îl însoțește este elogios, președintele american s-a declarat deranjat de imaginea aleasă.

„Time a scris un articol relativ bun despre mine, dar această fotografie ar putea fi cea mai proastă din toate timpurile. Mi-au «șters» părul și mi-au pus pe cap ceva care plutește și care arată ca o coroană, dar extrem de mică. Foarte ciudat!”, a scris Trump pe rețeaua sa de socializare Truth Social.

Liderul republican a spus că nu i-a plăcut niciodată să fie fotografiat „de jos în sus” și a criticat unghiul ales de fotograf. „Această imagine este foarte rea. Ce fac și de ce?”, a adăugat el.

O copertă dedicată „triumfului” lui Trump

Coperta Time, intitulată „His Triumph” („Triumful său”), marchează recunoașterea de către publicație a ceea ce numește „o realizare definitorie a celui de-al doilea mandat al lui Trump” și „un punct de cotitură strategic pentru Orientul Mijlociu”. Revista subliniază că este vorba despre prima fază a unui acord de pace între Israel și Hamas, care a dus la eliberarea tuturor ostaticilor israelieni ținuți în Gaza și la eliberarea a aproape 2.000 de prizonieri palestinieni din Israel.

Pe copertă, Trump este fotografiat de jos și din lateral, privind în depărtare, îmbrăcat în culorile drapelului american: un sacou albastru, o cămașă albă și o cravată roșie. Lumina face ca partea din față a părului său să pară neclară, detaliu care a stârnit reacția liderului republican.

În același număr, fostul premier israelian Ehud Barak a semnat un articol intitulat „Liderul de care Israelul avea nevoie”, în care laudă implicarea lui Trump în procesul de pace.

Acordul de pace din Gaza, „un moment definitoriu”

Comentariile lui Trump au venit la câteva ore după ce și-a încheiat vizitele de luni la Tel Aviv, Ierusalim și Sharm el-Sheikh, unde a supervizat semnarea acordului de pace pentru Gaza. Acest plan a pus oficial capăt conflictului de doi ani între Israel și Hamas, considerat de Time „un moment definitoriu pentru politica externă a administrației Trump”.

„Am realizat multe în Israel și Egipt. Multă muncă, dar nici nu aș vrea să fie altfel. A fost o experiență unică! Acum, toate aceste țări mari care au luptat atât de mult și din greu pentru regiune trebuie să se unească și să TREACĂ LA TREABĂ! Gaza este doar o parte. Cea mai importantă parte este: PACEA ÎN ORIENTUL MIJLOCIU!”, a scris Trump pe Truth Social.

O relație complicată între Trump și revista Time

Revista Time l-a prezentat de mai multe ori pe Trump pe copertă, uneori într-un mod critic, alteori laudativ. În trecut, publicația l-a desemnat de două ori „Personalitatea Anului”, însă președintele a acuzat în repetate rânduri că este tratat incorect de redacție.

De data aceasta, deși Time îi recunoaște succesul diplomatic, fotografia aleasă pare să fi eclipsat mesajul pozitiv al articolului, cel puțin în ochii lui Donald Trump.