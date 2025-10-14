Video Încleștarea mâinilor dintre Trump şi Macron timp de 26 de secunde a uimit internetul. „S-au angajat într-o luptă de skandenberg”

Salutul celor doi şefi de stat a durat 26 de secunde şi a părut că devine o încleştare. Nu a fost pentru prima dată când liderul de la Casa Albă şi preşedintele Franţei au oferit un cadru uşor tensionat.

La summit-ul global din Egipt privind viitorul Fâșiei Gaza, liderii francez și american au avut ceea ce părea a fi o strângere de mână inconfortabilă de 26 de secunde, care a inclus cadre pentru fotografii, tragerea reciprocă de brațe și schimbarea strângerilor de mână, scrie The Independent.

Un utilizator de pe X chiar a remarcat, potrivit sursei amintite, că Trump şi Putin s-au angajat într-o luptă de skandenberg: „Trump și Macron astăzi, cu lupta de brațe la Summit pentru Pace din Gaza”.

Istoric al saluturilor ciudate

Durata strângerii de mână de luni nu poate fi depășită decât de salutul celor doi din 2017, când Macron l-a strâns pe Trump de mână, și în ciuda faptului că președintele american a încercat să se elibereze din strânsoarea lui Macron, liderul francez a ținut mâna timp de 29 de secunde.

În iunie 2018, președinții s-au întâlnit din nou la summit-ul G7 și au dat mâna de mai multe ori, inclusiv o strângere deosebit de fermă, care a lăsat forma degetului mare al lui Macron imprimată pe mâna lui Trump.

În decembrie 2024, când cei doi lideri mondiali s-au reunit pentru redeschiderea Catedralei Notre Dame din Paris, au avut o strângere de mână fermă, de 10 secunde, transformată într-o îmbrățișare. Ca răspuns la un clip al strângerii de mână, realizatorul TV Piers Morgan a glumit într-o postare pe X: „Mi-au fost dor de luptele de brațe Trump-Macron”.

Luni, Trump a avut, de asemenea, o strângere de mână agresivă și lungă cu șeicul Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepreședintele și viceprim-ministrul Emiratelor Arabe Unite.