Marți, 14 Octombrie 2025
Adevărul
Schimbul de prizonieri dintre Israel și Hamas s-a încheiat, dar problemele reale din Orientul Mijlociu abia încep

Război în Israel
Publicat:

Schimbul de prizonieri dintre Israel și Hamas a adus un moment de respiro, dar nu și o soluție. Problemele importante, precum dezarmarea Hamas, viitorul Gazei și statutul Palestinei, rămân nerezolvate, menținând fragilitatea păcii în Orientul Mijlociu.

Bucurie în Israel, după eliberarea ostaticilor. FOTO: EPA
Bucurie în Israel, după eliberarea ostaticilor. FOTO: EPA

Israel și Hamas au încheiat luni, 13 octombrie, un acord parțial de încetare a focului în Gaza, ce a inclus un schimb de prizonieri și ostatici. Deşi momentul, perceput ca un pas semnificativ spre detensionarea unui conflict de doi ani, a fost primit cu speranță atât în Israel, cât și în teritoriile palestiniene, problemele de fond care au alimentat violențele, precum dezarmarea Hamas, viitorul guvernării în Gaza și perspectiva unui stat palestinian, rămân în continuare nerezolvate.

Bucurie şi incertitudini 

Eliberarea celor 20 de ostatici israelieni rămași în viață a declanșat un val de emoție la nivel mondial și un sentiment de încheiere pentru mulți israelieni. Mii de oameni s-au adunat în piețe pentru a urmări, în transmisiuni directe, reîntâlnirea dintre ostatici și familiile lor.

În același timp, conform termenilor înțelegerii, Israelul s-a angajat să permită accesul unui volum semnificativ de alimente și ajutoare umanitare în Gaza. Cu toate acestea, odată ce ostaticii în viață au fost aduși acasă, presiunea publică asupra premierului Benjamin Netanyahu de a avansa în procesul de pace ar putea să scadă și incertitudinile să se prelungească mult timp de acum încolo.

În teritoriile palestiniene, în special în Gaza, atmosfera rămâne una de disperare. După ani de conflict și săptămâni intense de bombardamente, regiunea este aproape complet distrusă: infrastructura esențială este în colaps, economia este paralizată, sute de mii de locuințe au fost transformate moloz şi, cel mai important, populaţia suferă de foame.

În acest context, reconstrucția se anunță dificilă și de durată, în condițiile în care niciun actor internațional nu și-a asumat încă responsabilitatea pentru procesul de refacere.

Donald Trump a sărbătorit acordul în Orientul Mijlociu

Președintele Donald Trump, artizanul negocierilor pentru încetarea focului, a mers în regiune pentru a sărbători momentul. Într-un discurs susținut în fața parlamentului israelian (Knesset), el a transmis un mesaj optimist, încurajând liderii israelieni să profite acest moment și să se mobilizeze pentru o pace de durată.

„Israelul, cu ajutorul nostru, a câștigat tot ce se putea câștiga pe câmpul de luptă. Acum este momentul să transformăm aceste victorii în pace și prosperitate pentru întregul Orient Mijlociu”, a spus Donald Trump.

Hamas rămâne ferm

De cealaltă parte, Hamas nu a organizat ceremonii oficiale pentru eliberarea prizonierilor, așa cum a făcut în trecut, în schimb, militanții au contactat familiile prizonierilor prin apeluri video pentru a le oferi o primă revedere cu cei dragi, notează AP.

În Beitunia (Cisiordania) și Khan Younis (Gaza), prizonierii palestinieni au fost întâmpinați cu entuziasm de populație,  unii dintre ei putând fi văzuți făcând semnul „V” al victoriei în timp ce coborau din autobuzele care i-au transportat înapoi în teritoriile palestiniene sau în exil.

Printre cei eliberați se numără 250 de persoane condamnate la închisoare pe viață pentru atacuri asupra israelienilor și peste 1.700 de palestinieni capturați în timpul conflictului recent, mulți dintre ei fără acuzații oficiale.

Pentru palestinieni, soarta prizonierilor reprezintă o temă centrală a identității naționale, mai ales că aproape fiecare familie are un membru sau un cunoscut care a trecut prin închisorile israeliene.

Problemele cele mai grele abia încep

Chiar dacă acordul de luni, 13 octombrie, a reușit să oprească temporar focul, provocările esențiale rămân nerezolvate. Astfel, în timp ce Israelul insistă pentru dezarmarea Hamas, gruparea respinge ferm o astfel de acţiune şi, la rândul său, solicită retragerea completă a trupelor israeliene din Gaza.

Vă reamintim că, până în prezent, armata israeliană s-a retras parțial din mai multe orașe din sudul și centrul Gazei, dar continuă să mențină prezența în Rafah și în alte zone strategice de la graniță.

Planul de pace propus de Statele Unite prevede ca Gaza să fie administrată temporar de un organism internațional, care să supravegheze activitatea unor tehnocrați palestinieni. De asemenea, o forță internațională de securitate, condusă de state arabe și sprijinită de poliția palestiniană, ar urma să înlocuiască trupele israeliene, care s-ar retrage treptat.

În toată această tranziție, rolul Autorității Palestiniene este încă incert. Mahmoud Abbas ar putea primi atribuții extinse, dar Israelul s-a opus de-a lungul timpului unei implicări directe a acestei instituții în guvernarea Gazei.

Un alt punct sensibil este referirea din acord la posibilitatea înființării unui stat palestinian, idee considerată inacceptabilă de premierul israelian Benjamin Netanyahu, astfel că, în acest context, viitorul acordului de pace rămâne incert.

Deși schimbul de prizonieri a reprezentat un pas important, pacea reală, de lungă durată în regiune va depinde de rezolvarea unor chestiuni profunde, care au alimentat decenii de conflict.

În lume

