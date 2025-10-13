Donald Trump, propus pentru cea mai înaltă distincție civilă a Israelului. Președintele Herzog: „A pus bazele unei noi ere în Orientul Mijlociu”

Președintele israelian Isaac Herzog intenționează să-i acorde președintelui american Donald Trump cea mai înaltă distincție civilă a Israelului, în semn de recunoștință pentru rolul său în eliberarea ostaticilor din Gaza și pentru sprijinul constant oferit statului evreu.

Donald Trump urmează să sosească luni dimineață la Tel Aviv, unde va susține un discurs în fața parlamentului israelian, Knessetul, la Ierusalim. Vizita sa coincide cu întoarcerea așteptată a tuturor ostaticilor încă în viață, deținuți în Gaza, în cadrul armistițiului dintre Israel și Hamas.

Potrivit unui comunicat al președinției israeliene, Isaac Herzog îl va informa pe Trump despre „decizia sa de a-i acorda medalia președintelui israelian în semn de recunoaștere a eforturilor sale de a-i aduce pe ostatici acasă”. Distincția urmează să fie înmânată „în lunile următoare, la o dată și într-un loc care urmează să fie stabilite”.

„O nouă eră în Orientul Mijlociu”

Herzog a subliniat contribuția semnificativă a lui Trump la stabilitatea și cooperarea din regiune. „Datorită eforturilor sale neobosite, preşedintele Trump nu numai că a contribuit la repatrierea celor dragi, dar a şi pus bazele unei noi ere în Orientul Mijlociu, bazată pe securitate, cooperare şi speranţa reală într-un viitor paşnic”, a declarat liderul israelian, citat de News.ro.

De asemenea, Herzog a lăudat sprijinul neclintit al liderului american față de Israel, implicarea sa în promovarea Acordurilor Abraham, care au dus la normalizarea relațiilor dintre Israel și trei state arabe (Bahrain, Emiratele Arabe Unite și Maroc), precum și decizia administrației Trump de a autoriza bombardamente asupra unor centre-cheie ale programului nuclear iranian în iunie.

O distincție pentru contribuții excepționale

Medalia președintelui israelian este cea mai înaltă distincție civilă din Israel și se acordă persoanelor sau organizațiilor care au adus contribuții excepționale statului sau umanității, prin talentul ori serviciile lor.

Printre personalitățile care au mai primit această medalie se numără și fostul președinte american Barack Obama, căruia i-a fost conferită în 2013 de către președintele Shimon Peres, pentru „contribuția sa unică și semnificativă la consolidarea statului Israel și a securității locuitorilor săi”.