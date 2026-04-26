Documente lăsate în camera de hotel de atacatorul de la Casa Albă. Donald Trump evocă un „manifest anticreştin”

Poliţia americană examinează documente manuscrise abandonate de către presupusul atacator la Dineul Corespondenţilor de la Casa Albă, la Hotelul Hilton, în camera sa de la acest hotel.

Potrivit postului de televiziune, atacatorul a trimis înscrisuri mai multor membri ai familiei sale înainte să treacă la fapte, în care se exprimă împotriva lui Donald Trump şi este ostil creştinilor.

Preşedintele american Donald Trump a evocat, la Fox News, un „manifest anticreştin”, care ar fi fost lăsat în urmă de către suspect, scrie News.

„Atunci când îi citeşti manifestul, el detestă creştinii, asta nu ridică nicio îndoială”, a declarat Trump într-un interviu la telefon la Fox News. El a evocat o persoană ”vizibil foarte deranjată„. „El detestă creştinii, avea o ură profundă”, a adăugat preşedintele american

Cina anuală a corespondenţilor de la Casa Albă a fost întreruptă brusc de explozii puternice sâmbătă seara, la Washington.

Cei aproximativ 2.600 de invitaţi, precum şi Donald Trump şi soţia sa, Melania, au fost puși la adăpost. Preşedintele şi soţia sa au fost evacuaţi de urgenţă de agenţii secreţi după ce un bărbat a deschis focul. Potrivit autorităților, acesta era cazat la hotelul Washington Hilton, unde a avut loc evenimentul sâmbătă seara.

Presupusul atacator „era înarmat cu o puşcă de vânătoare, un pistol şi mai multe cuţite” când a „năvălit” asupra unui punct de control al serviciilor secrete.

Potrivit CNN, el se numeşte Cole Tomas Allen şi are 31 de ani. El este din California.