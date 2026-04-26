search
Duminică, 26 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Atentat la Casa Albă. Donald și Melania Trump au fost evacuați de urgență după ce s-au tras focuri de armă la dineul corespondenţilor

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Donald şi Melania Trump sunt „în siguranţă”, a anunţat sâmbătă Serviciul Secret american după ce i-a evacuat pe preşedinte şi pe Prima Doamnă de la cina corespondenţilor de la Casa Albă, unde s-au auzit focuri de armă. Autorităţile l-au identificat pe suspectul care a deschis focul ca fiind un bărbat în vârstă de 31 de ani din California.

Familia prezidențială americană, la dineul corespondenților
Familia prezidențială americană, la dineul corespondenților

UPDATE Suspectul a recunoscut că intenționa să împuște oficiali SUA

Cole Allen, suspectul în cazul împuşcăturilor de la dineul corespondenţilor de la Casa Albă, a declarat autorităţilor după arestare că intenţiona să împuşte oficiali ai administraţiei Trump, au declarat două surse pentru CBS News.

Cina anuală a corespondenţilor de la Casa Albă a fost întreruptă brusc de zgomote puternice sâmbătă seara, la Washington.

Cei aproximativ 2.600 de invitaţi, precum şi Donald Trump şi soţia sa, Melania, s-au pus la adăpost. Preşedintele şi soţia sa au fost evacuaţi de urgenţă de agenţii secreţi.

Ulterior, întreaga sală a fost evacuată, la fel şi membrii guvernului american, de la şeful Pentagonului, Pete Hegseth, până la şeful diplomaţiei americane, Marco Rubio și vicepreședintele JD Vance.

Poliţiştii au înconjurat zona, iar elicopterele au survolat centrul capitalei americane.

Donald Trump a afirmat că un agent al Serviciului Secret a fost împuşcat de la o distanţă foarte mică în timpul incidentului de la Cina Corespondenţilor, dar a fost salvat de vesta sa antiglonţ.

Impresia mea este că a fost un nebun, un lup singuratic”, a spusTrump despre suspect.

Suspectul, care se află în arest, va fi pus sub acuzare în curând, a declarat procurorul general interimar Todd Blanche. Autoritățile l-au identificat ca fiind un bărbat de 31 de ani din California, au declarat oficialii din domeniul aplicării legii pentru CNN.

Conform preşedintelui SUA, incidentul a fost o „experienţă destul de traumatizantă” pentru Prima Doamnă.

„Deci era foarte departe de cameră”, a declarat Trump, încercând să sublinieze că zona în care se afla nu a fost direct vizată.

În ciuda panicii create, președintele a insistat că măsurile de securitate au funcționat:

„Camera era foarte, foarte sigură”, a spus el, lăudând intervenția agenților de securitate.

Din imagini de vede că primul care a fost evacuat a fost vicepreședintele american JD Vance, apoi trupele de securitate au pătruns în sală și l-au evacuat pe Donald Trump și Melania.

Efectul atentatului asupra lui Trump explicat de profesorul Mișcoiu: „Se va victimiza și mai mult”

FBI: „Nicio informație nu este de prisos”

Între timp, ancheta este în plină desfășurare. Directorul FBI, Kash Patel, a făcut apel la public pentru a furniza orice detalii relevante.

Nicio informație nu este de prisos, nicio informație nu este inadecvată. Vom evalua totul.”

Potrivit acestuia, anchetatorii analizează balistica și arma folosită la fața locului și desfășoară interviuri cu martorii.

„Vom realiza interviuri cu cei care au fost prezenți și, dacă vreuna dintre aceste persoane are informații, o rugăm să se adreseze forțelor de ordine — FBI-ului, Departamentului de Poliție Metropolitană.”

Patel a precizat că autoritățile vor examina „amănunțit” trecutul suspectului, pentru a înțelege motivele și eventualele conexiuni.

Ancheta continuă

Incidentul, petrecut la unul dintre cele mai importante evenimente politico-mediatice din SUA, ridică întrebări serioase privind breșele de securitate și modul în care un individ înarmat a putut ajunge atât de aproape de participanți.

În urmă cu doi ani, DonaldTrump a fost lovit de un glonț la mitingul de campanie din Butler, Pennsylvania.

loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Irina Columbeanu, apariție de revistă la New York. La 19 ani, fiica Monicăi Gabor seamănă tot mai mult cu celebra ei mamă
image
Ce poți face cu bidoanele de cinci litri? Nu se reciclează prin sistemul SGR

OK! Magazine

image
Cealaltă Meghan Markle. Destinul crud al femeii care l-a "furat" pe Regele Angliei, după o viață trăită în lux și scandaluri

Click! Pentru femei

image
Șocant! Soția lui Tom Hanks, Rita Wilson, a aflat că tatăl ei a avut o a doua familie în Bulgaria!

Click! Sănătate

image
Ce vezi prima dată în această imagine îți dezvăluie frica ta ascunsă