Video Cine este suspectul în atacul de la dineul corespondenților de la Casa Albă. Donald Trump a publicat fotografia lui

Președintele SUA, Donald Trump, a distribuit duminică, 26 aprilie, o fotografie cu suspectul implicat în atacul armat de la Cina Corespondenţilor de la Casa Albă. Potrivit autorităților, acesta era cazat la hotelul Washington Hilton, unde a avut loc evenimentul sâmbătă seara.

„Informaţii preliminare. Credem că a fost oaspete aici, la hotel”, a declarat Jeffery Carroll, şeful interimar al Departamentului de Poliţie Metropolitană, într-o conferinţă de presă sâmbătă seara, scrie News.ro.

Presupusul atacator „era înarmat cu o puşcă de vânătoare, un pistol şi mai multe cuţite” când a „năvălit” asupra unui punct de control al serviciilor secrete.

Acesta adaugă că, în timp ce trecea de punctul de control, „agenţii serviciilor secrete americane l-au interceptat pe acest individ”.

Suspectul şi agenţii „au schimbat focuri de armă”.

„Am securizat o cameră aici, în hotel, şi, din nou, vom urma procedurile corespunzătoare pentru a determina ce se afla înăuntru.”

Carroll a reiterat că poliţia crede că suspectul a acţionat singur.

Potrivit CNN, el se numeşte Cole Tomas Allen şi are 31 de ani. El este din California.

El va compărea luni în fața justiției și va fi acuzat de două fapte: folosirea unei arme de foc în comiterea unei infracțiuni violente și agresarea unui agent federal cu o armă periculoasă, a precizat procurorul capitalei americane, Jeanine Pirro.