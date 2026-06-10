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Video Cel puțin 12 morți într-un atac armat în Africa de Sud. Focurile de armă au durat mai bine de o oră

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Cel puțin 12 persoane au fost ucise și alte nouă au fost rănite într-un atac armat produs la est de Johannesburg, în Africa de Sud.

Sursa video: Timothy Bernard via X / @IOL

Poliția sud-africană a anunțat că agenții au găsit la fața locului, în Cleveland (Johannesburg), mai multe persoane cu multiple plăgi prin împușcare. Opt bărbați și trei femei au fost declarați decedați la fața locului, iar un alt bărbat a murit ulterior la spital din cauza rănilor. Cel puțin alte nouă persoane au fost rănite și transportate la diverse unități medicale, potrivit Sky News.

Potrivit poliției din Africa de Sud, peste 10 bărbați înarmați au atacat așezarea informală Jumpers din Cleveland, în jurul orei 23:10, marți seară.

„Se presupune că peste 10 suspecți au fost lăsați dintr-un Toyota Quantum alb, în apropierea unei benzinării din Cleveland. Suspecții ar fi intrat în așezarea informală prin ambele intrări și s-au deplasat prin zonă, deschizând focul asupra locuitorilor și membrilor comunității în mai multe puncte, după care au fugit de la fața locului cu același vehicul”, a transmis poliția într-un comunicat.

„Focurile de armă au durat mai bine de o oră”

Un locuitor a declarat pentru rețeaua de știri sud-africană eNCA că schimburile de focuri au durat mai bine de o oră în noaptea respectivă. Acesta a spus că incidentele armate din zona așezării informale Jumpers, din suburbia Cleveland a Johannesburgului, au devenit frecvente, menționând că în luna mai a fost ucis un lider comunitar.

„Locul acesta este foarte periculos. Nu vreau să spun prea multe, pentru că mâine s-ar putea să fiu eu următorul. Este cu adevărat dureros că oamenii au fost uciși ca niște câini”, a declarat o membră a comunității din acea zonă pentru eNCA.

Atac armat în Africa de Sud FOTO: Timothy Bernard via X / @IOL
Imaginea 1/3: Atac armat în Africa de Sud FOTO: Timothy Bernard via X / @IOL
Atac armat în Africa de Sud FOTO: Timothy Bernard via X / @IOL
Atac armat în Africa de Sud FOTO: Timothy Bernard via X / @IOL
Atac armat în Africa de Sud FOTO: Timothy Bernard via X / @IOL

Ea a precizat că atacul ar fi fost, cel mai probabil, legat de un conflict pentru controlul minelor ilegale, potrivit sursei citate.

Așezările informale din Africa de Sud sunt zone rezidențiale neplanificate, formate de obicei din barăci sau structuri similare. Acestea sunt adesea asociate cu violența de tip cartel, inclusiv grupuri implicate în mineritul ilegal din jurul Johannesburgului.

Cleveland, zona în care a avut loc atacul de noaptea trecută, este cunoscută pentru activități legate de mineritul ilegal.

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