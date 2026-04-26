Video Atacul armat de la Casa Albă s-a petrecut în același loc unde Ronald Reagan a fost împușcat în 1981

În urmă cu aproape jumătate de secol, fostul președinte Ronald Reagan a supraviețuit unei tentative de asasinat chiar în același loc unde, sâmbătă, 25 aprilie, s-a petrecut atacul armat din timpul dineului corespondenților de la Casa Albă.

Pe 30 martie 1981, președintele Ronald Reagan părăsea hotelul Hilton din Washington, D.C., unde vorbise în fața a 5.000 de membri ai Federației Americane a Muncii (AFL) și sindicatelor Congresului Organizațiilor Industriale (CIO), când au fost trase mai multe focuri de armă, scrie Ronald Reagan Presidential Library.

John Hinckley Jr. a tras cu un revolver de calibru .22 asupra președintelui și a echipei sale de securitate. Reagan a fost rănit după ce unul dintre gloanțe a ricoșat din limuzină și l-a lovit sub brațul stâng.

Secretarul de presă James Brady, agentul Serviciului Secret Timothy McCarthy și polițistul Thomas Delahanty au fost, de asemenea, răniți în timpul atacului.

Rănile președintelui nu au fost observate imediat, până când acesta a început să tușească sânge. Ulterior, a fost transportat la Spitalul Universitar George Washington.

După douăsprezece zile de spitalizare, s-a întors la Casa Albă, cu o nouă hotărâre de a schimba relația dintre Statele Unite și Uniunea Sovietică.

Sâmbătă, președintele SUA, Donald Trump, și Prima Doamnă, Melania Trump, au fost evacuați de la dineul corespondenților de la Casa Albă, după ce s-au auzit focuri de armă. Autorităţile l-au identificat pe suspectul care a deschis focul ca fiind un bărbat în vârstă de 31 de ani din California.

Cole Allen, suspectul în cazul împuşcăturilor de la dineul corespondenţilor de la Casa Albă, a declarat autorităţilor după arestare că intenţiona să împuşte oficiali ai administraţiei Trump, au declarat două surse pentru CBS News.

Acesta se află în arest și va fi pus sub acuzare în curând, a declarat procurorul general interimar Todd Blanche.

În urmă cu doi ani, Trump a fost lovit de un glonț sau de un fragment al acestuia la mitingul de campanie din Butler, Pennsylvania.