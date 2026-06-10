Fosta asistentă a lui Jeffrey Epstein audiată în Congresul SUA: „A fost un maestru al manipulării”

Lesley Groff, asistenta personală care a lucrat timp de 18 ani pentru Jeffrey Epstein, a fost audiată cu ușile închise de Comisia de Supraveghere a Camerei Reprezentanților din SUA. Potrivit unor surse din cadrul comisiei, aceasta a negat că ar fi avut cunoștință de infracțiunile cu caracter sexual comise de fostul finanțator, descriindu-l pe acesta drept un „maestru al manipulării”.

Groff, care a gestionat agenda și deplasările lui Epstein între anii 2001 și 2019, a susținut în declarația sa inițială că a crezut în permanență că programările pentru masaje pe care le efectua pentru acesta implicau terapeuți autorizați și nu minore sau victime ale abuzurilor.

Declarațiile din cadrul audierilor

În textul declarației obținute de presă, Groff a afirmat că cel care a angajat-o s-a dovedit a fi „un monstru” care și-a separat complet viața legitimă de activitățile sale secrete. Aceasta a precizat în fața congresmanilor că apelurile telefonice pentru stabilirea programărilor durau doar câteva secunde și că nicio persoană nu i-a comunicat vreodată că ar fi fost minoră sau abuzată.

De asemenea, Groff a menționat că, înainte ca Donald Trump să devină președinte, a intermediat mai multe convorbiri telefonice între acesta și Epstein, precizând însă că aceste contacte nu erau frecvente. Reprezentanții Casei Albe au reacționat public, reiterând că președintele Trump a întrerupt orice legătură cu Epstein cu mulți ani în urmă și că administrația sa a cooperat pe deplin cu ancheta Congresului.

Scepticism din partea victimelor și a membrilor comisiei

Apărarea fostei asistente a fost primită cu un puternic scepticism atât din partea supraviețuitoarelor, cât și a unor membri ai comisiei din Camera Reprezentanților. Sharlene Rochard, una dintre victimele lui Epstein, a declarat că afirmațiile conform cărora persoanele din imediata apropiere a finanțatorului nu au văzut nimic nu corespund realității.

Deputatul democrat Stephen Lynch a catalogat drept „inconsecventă” poziția asistentei, punând la îndoială veridicitatea afirmațiilor acesteia, având în vedere că Epstein era înregistrat oficial ca infractor sexual în perioada în care aceasta continua să îi organizeze întâlnirile. Întrebată de ce nu a demisionat, Groff a susținut că Epstein a convins-o că acuzațiile din trecut au fost rezultatul unui șantaj.

Președintele comisiei, republicanul James Comer, a descris-o pe Groff ca fiind „deschisă” în cadrul interviului de câteva ore, dar a adăugat că mărturia ei conține elemente care contrazic declarațiile victimelor, motiv pentru care comisia va analiza documentele în vederea organizării unei audieri publice viitoare.

Lesley Groff nu a fost pusă sub acuzare de autoritățile federale, iar avocații săi au subliniat anterior că aceasta a făcut parte dintr-un personal administrativ extins și nu a fost martoră la nicio activitate ilegală.