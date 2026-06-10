Un bărbat este acuzat că organiza tombole ilegale pe internet cu premii în mașini și bani. Ce taxe percepea

Un bărbat din județul Constanța este cercetat penal după ce ar fi organizat, fără autorizație, jocuri de noroc de tip tombolă pe o rețea de socializare, percepând de la participanți sume între 100 și 200 de lei pentru fiecare „bilet”. Suspectul promitea câștiguri constând în autoturisme, bani și alte premii.

Anchetatorii au stabilit că acesta ar fi pus la dispoziția participanților până la 300 de bilete, fără a deține licență sau autorizație pentru astfel de activități, potrivit Agerpres.

„Din cercetările efectuate de către polițiști a reieșit faptul că, în cursul anului 2025, un bărbat ar fi desfășurat activităţi din domeniul jocurilor de noroc, respectiv ar fi organizat jocuri de noroc de tip 'tombolă', în mediul online (pe o rețea de socializare), oferind autoturisme, sume de bani şi alte premii, obținând, anterior, sume de bani cuprinse între 100 şi 200 de lei/participant, cu titlu de 'bilet'", precizează IPJ Constanţa.

În cadrul anchetei, polițiștii au efectuat o percheziție la domiciliul bărbatului din localitatea Deleni, în dosarul ce vizează organizarea ilegală a jocurilor de noroc.

Prejudiciul urmează să fie stabilit.

Cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Medgidia, în cadrul Operațiunii Jupiter, derulată la nivel național.

Amintim că, anul trecut, un bărbat din Prahova a fost prins de polițiști după ce a organizat tombole false pe Facebook, oamenii plătind „taxa de participare” fără să primească premii.

Tot în 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) – Serviciul Teritorial Pitești, împreună cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Pitești, au efectuat luni, 10 noiembrie 2025, patru percheziții domiciliare în județul Argeș, într-un dosar care vizează constituirea unui grup infracțional organizat, camătă și desfășurarea de jocuri de noroc fără licență sau autorizație.