Donald Trump, cu gândul la Orientul Mijlociu după atentatul de la Casa Albă: „Asta nu mă va face să renunţ la câştigarea războiului din Iran”

Preşedintele american Donald Trump a asigurat, sâmbătă seară, că focurile de armă trase la gala presei de la Washington nu îl vor face să renunţe la războiul împotriva Iranului, chiar dacă el consideră că incidentul nu are nicio legătură cu criza internaţională.

„Asta nu mă va face să renunţ la câştigarea războiului din Iran”, a declarat preşedintele american.

„Nu ştiu dacă a avut vreo legătură cu asta, dar, pe baza informaţiilor de care dispunem, nu cred”, a estimat el, scrie News.

El a adăugat că anchetatorii investighează motivele presupusului autor al focurilor de armă, care a fost arestat şi pe care l-a calificat drept „lup singuratic”.

Cina anuală a corespondenţilor de la Casa Albă a fost întreruptă brusc de explozii puternice sâmbătă seara, la Washington.

Cei aproximativ 2.600 de invitaţi, precum şi Donald Trump şi soţia sa, Melania, au fost puși la adăpost. Preşedintele şi soţia sa au fost evacuaţi de urgenţă de agenţii secreţi după ce un bărbat a deschis focul. Potrivit autorităților, acesta era cazat la hotelul Washington Hilton, unde a avut loc evenimentul sâmbătă seara.

Presupusul atacator „era înarmat cu o puşcă de vânătoare, un pistol şi mai multe cuţite” când a „năvălit” asupra unui punct de control al serviciilor secrete.

Potrivit CNN, el se numeşte Cole Tomas Allen şi are 31 de ani. El este din California.

El va compărea luni în fața justiției și va fi acuzat de două fapte: folosirea unei arme de foc în comiterea unei infracțiuni violente și agresarea unui agent federal cu o armă periculoasă, a precizat procurorul capitalei americane, Jeanine Pirro.