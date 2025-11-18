Banalitatea răului. Lista lungă de persoane din cercuri înalte care au apelat la Epstein pentru sfaturi

E-mailurile făcute publice recent de comisia de supraveghere a Camerei Reprezentanților au scos a iveală felul în care Jeffrey Epstein, chiar și după ce a recunoscut că a solicitat servicii de la o prostituată minoră în 2008, a corespondat ani de zile cu directori, reporteri, cadre universitare și actori politici, care au apelat la el pentru sfaturi, relatează The Guardian.

De la membri ai familiei regale britanice la consilieri informali ai Casei Albe, de la un investitor din Silicon Valley la un academician de stânga, conexiunile și influența erau moneda de schimb supremă pentru Jeffrey Epstein.

Moartea lui Epstein – care a fost acuzat de trafic sexual în 2019 și s-a sinucis în închisoare o lună mai târziu – a fost mult vreme un magnet pentru teoriile conspirației, însă documentele publicate recent scot la iveală mai puțin o cabală obscură, cât o rețea de putere care operează la vedere, indiferentă față de fapte condamnabile.

E-mailurile lacunare ale lui Epstein, pline de greșeli de ortografie și gramatică, trimise între 2009 și 2019, nu conțin dovezi care să ateste vreo implicare a contactelor sale – inclusiv Donald Trump – în activități infracționale. Însă arată o oarecare susținere din partea unor cunoștințe în periada în carwe s-a confruntat cu problemele legale, în timp ce altele au încercat să obțină o intrare sau sfaturi despre orice, de la întâlniri la prețurile petrolului.

Tonul lor glumeț și frivol sugerează că Epstein s-a simțit probabil în continuare binevent în societatea înaltă, din partea căreia nu a primit nicio presiune pentru a-și schimba comportamentul. Departe de a fi ostracizat ca infractor sexual, comportamentul său a fost normalizat.

Schimb de mesaje cu Steve Bannon

Mai multe mesaje din 2018 arată că l-a consiliat pe Steve Bannon, aliatul de lungă durată al lui Trump, în turneul său politic în Europa din acel an. Bannon i-a trimis lui Epstein o știre video care relata că presa germană îl „subestimează” pe Bannon, pe care îl descrie „la fel de periculos ca întotdeauna”

„Îmi place la nebunie”, a răspuns Epstein.

Epstein a scris că tocmai ce a vorbit cu „unul dintre liderii țării despre care am discutat” și că „ar trebui să elaborăm un plan strategic... ce distractiv”.

Câteva luni mai târziu, Epstein a venit cu un sfat: „Dacă vei juca aici, va trebui să investești timp, Europa nu funcționează la distanță.”

„Este realizabil, dar consumă mult timp”, a continuat Epstein într-un e-mail ulterior, „există mulți lideri de țări pe care îi putem organiza pentru ca voi să aveți întâlniri individuale.” Bannon a răspuns: „Sunt 100% de acord. Cum fac asta???”

Condilierul de serviciu

Când fizicianul Lawrence Krauss s-a confruntat cu acuzații de hărțuire sexuală, i-a trimis un e-mail lui Epstein pentru ai- cere sfaturi despre cum să gestioneze ancheta unui jurnalist. După ce s-a interesat dacă Krauss a întreținut relații sexuale cu persoana în cauză, Epstein l-a sfătuit să nu-i răspundă jurnalistului.

Larry Summers, fost secretar al trezoreriei în timpul mandatului lui Bill Clinton și ulterior președinte al Universității Harvard, a discutat despre interacțiunile sale cu o femeie, iar Epstein i-a oferit îndrumări, scriind: „Ai reacționat bine... enervarea arată grija... Faptul că nu te-ai văicărit a arătat putere”.

Într-un alt e-mail, Summers a opinat: „Încerc să înțeleg de ce elitele americane cred că dacă îți ucizi copilul prin bătaie și abandon, asta ar trebui să fie irelevant pentru admiterea ta la Harvard, dar a te da la câteva femei în urmă cu 10 ani înseamnă că nu poți lucra într-o rețea sau un grup de experți.

Summers nu a fost singurul democrat din cercul lui Epstein. Kathryn Ruemmler, fost consilier al Casei Albe în timpul mandatului lui Barack Obama, i-a trimis un mesaj în care îl caracteriza pe Trump „atât de scârbos”. O parte din mesaj a fost redactată, dar Epstein a răspuns: „mai rău în viața reală și de aproape”.

În alte e-mailuri cu aceasta, Epstein a enumerat o serie de persoane cunoscute pe care le-a întâlnit, le-a găzduit sau cu care a vorbit în acea săptămână, inclusiv un ambasador, un gigant tehnologic, oameni de afaceri străini, cadre universitare și un regizor de film. „Sunteți un oaspete binevenit la oriicare”, a scris el.

Într-un mesaj, Ruemmler și-a exprimat disprețul față de locuitorii din New Jersey în timp ce plănuia o excursie cu mașina la New York: „Cred că o să conduc. Apoi mă voi opri ...să alimentez la o stație pe autostrada din New Jersey, voi observa toți oamenii de acolo care au cel puțin 45 de kilograme în plus, voi avea un mic atac de panică ca urmare a observației și apoi voi decide că nu voi mai mânca nicio îmbucătură pentru tot restul vieții mele de teamă că voi ajunge ca unul dintre acești oameni.”

Documentele pun, de asemenea, la îndoială relatarea oficială a fostului prinț Andrew despre relația sa cu Epstein și acuzatorii săi. Un e-mail din martie 2011 arată un contact neîntrerupt la patru luni după ce Andrew a susținut public că a pus capăt relației. Într-un mesaj către Epstein și Ghislaine Maxwell cu privire la acuzații, Andrew a scris: „Nu mai pot suporta așa ceva.”

Un alt e-mail pare să confirme celebra fotografie a lui Andrew cu Virginia Giuffre, care i-a adus ulterior acuzații. Epstein a scris: „Da, ea a fost în avionul meu și da, a fost fotografiată alături de Andrew, așa cum au făcut mulți dintre angajații mei.” Acest lucru contrastează cu speculațiile publice ale prințului într-un interviu din 2019, conform căruia fotografia ar fi putut fi un fals,

Jurnalistul Michael Wolff apare în numeroase mesaje, adesea în calitate de consilier informal al lui Epstein în ceea ce privește relația sa cu Trump. În 2015, Wolff l-a sfătuit pe Epstein să „îl lase [pe Trump] să se spânzure” dacă Trump ar fi întrebat despre relația lor în timpul unei apariții la CNN, sugerând că o negare din partea lui Trump i-ar oferi lui Epstein „o relație publică valoroasă și o monedă politică”.

Cu puțin timp înainte de alegerile din 2016, Wolff i-a scris lui Epstein: „Există o oportunitate de a ieși public săptămâna aceasta și de a vorbi despre Trump într-un mod care să vă atragă multă simpatie și să ajute la terminarea lui. Sunteți interesat?”

E-mailurile arată că rolul lui Epstein în rețeaua sa a depășit cu mult simple conversații. El a fost privit ca un consiliar de încredere, un intermediar a cărui judecată în chestiuni de politică, scandal și viață personală era solicitată în mod activ de cei mai puternici oameni.

Informații despre Trump

El a încercat până și să modeleze politica externă. În perioada premergătoare întâlnirii bilaterale din 2018 între Trump și Vladimir Putin, Epstein a propus ca Serghei Lavrov, ministrul de externe al Rusiei, să apeleze la el pentru a căpăta o persepctivă asupra președintelui american.

„Cred că i-ați putea sugera lui Putin că Lavrov poate obține informații vorbind cu mine”, i-a scris Epstein lui Thorbjørn Jagland, fostul prim-ministru norvegian care conducea Consiliul Europei la acea vreme.

Epstein a susținut că discutase anterior despre Trump cu Vitali Ciurkin, ambasadorul Rusiei la ONU, înainte de moartea lui Ciurkin în 2017. „Ciurkin a fost grozav”, a scris Epstein. „L-a înțeles pe Trump după conversațiile noastre. Nu este complex. Trebuie întâlnit pentru a obține ceva - este atât de simplu.”

În ianuarie 2010, investitorul de capital de risc în biotehnologie Boris Nikolic participa la Forumul Economic Mondial anual de la Davos, Elveția, când a primit un e-mail de la Epstein: „Vă distrați?”. Nikolic a răspuns că s-a întâlnit cu „prietenul tău” Bill Clinton , precum și cu președintele francez de atunci, Nicolas Sarkozy, și cu „celălalt prieten al tău”, Andrew, „deoarece are niște întrebări legate de Microsoft”.

Mai târziu, acesta i-a scris lui Epstein că „ar fi minunat să fii aici”. A menționat și că a flirtat cu o femeie de 22 de ani. „Se pare că este cu soțul ei. Nu am avut ocazia să-l văd. Dar, așa cum spus, orice lucru bun este luat;)”.

În e-mailurile trimise lui Sultan Ahmed bin Sulayem, un om de afaceri din Emiratele Arabe Unite, Epstein l-a complimentat pe Bannon, în 2018: „Am devenit prieteni, vă va plăcea de el”.

„Trump nu-l place”, a răspuns Sulayem.

Cu un an mai devreme, Sulayem îl întrebase pe Epstein despre un eveniment la care Trump urma să fie prezent: „Credeți că va fi posibil să dau mâna cu Trump?”

„Sunați pentru a discuta”, a răspuns Epstein.

O listă lungă de contacte

Lista de contace era lungă și variată. În 2011, Epstein i-a cerut publicistei Peggy Siegal să o contacteze pe antreprenoarea media Arianna Huffington pentru a „vorbi despre pericolele acuzațiilor false” și a o investiga pe acuzatoarea Virginia Giuffre. Siegal a calificat cererea drept „idioată”.

Într-un e-mail din 2015, Epstein i-a oferit lui Noam Chomsky, lingvist la Institutul de Tehnologie din Massachusetts și activist politic, opțiunea de a folosi reședințele sale din New York și New Mexico. Schimbul lor de mesaje a acoperit, de asemenea, subiecte precum prăbușirea monedei și știința comportamentală.

Artistul Andres Serrano a discutat cu el despre alegerile din 2016, scriind că a fost atât de „dezgustat de indignarea provocată de declarația lui Trump „Grap them by the pussy” încât s-ar putea să-i dau votul meu de simpatie”.

Epstein s-a aflat în contact și cu Peter Thiel, un investitor din Silicon Valley și aliat al lui JD Vance. Epstein i-a trimis lui Thiel un e-mail în 2014: „A fost distractiv, ne vedem în 3 săptămâni”. Patru ani mai târziu, Epstein l-a întrebat pe Thiel dacă îi place în Los Angeles și, după ce acesta i-a spus că nu se poate plânge, i-a oferit o invitație: „Dec, vizitează-mă în Caraibe”. Nu este clar dacă Thiel a răspuns.

Jamie Raskin, cel mai important democrat din comisia judiciară a Camerei Reprezentanților, a declarat: „Presupun că tipul ăsta acesta a făcut donații uriașe colegiilor și universităților, inclusiv Harvard și MIT, iar astfel de donații îți pot cumpăra multă monedă de schimb și acces în diferite cercuri de elită.”

„Oamenii vor dori să știe în ce măsură toți acești diferiți actori au înțeles ce se întâmplă. Este posibil ca oamenii cu care a interacționat la MIT sau Harvard să nu fi avut același grad de conștientizare ca Prințul Andrew sau Donald Trump, dar tuturor ar trebui să li ceară să spună ce știe.”