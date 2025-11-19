Dosarele Epstein vor fi desecretizate. Senatul SUA a dat undă verde, după un vot covârșitor în Camera Deputaților: „Poporul american a așteptat destul”

Senatul a acționat marți pentru a aproba legislația care ar obliga la publicarea documentelor de investigație legate de Jeffrey Epstein, la doar câteva ore după ce proiectul de lege trecuse aproape în unanimitate de Camera Reprezentanților.

Prin consimțământ unanim, senatorii au fost de acord să adopte măsura imediat ce aceasta va ajunge oficial din Cameră, care o aprobase covârșitor marți, cu un scor de 427-1. Odată transmisă Senatului, legea va fi automat aprobată și trimisă pentru promulgare. Președintele, care a renunțat la opoziție când a devenit clar că proiectul va trece, a declarat că îl va semna, scrie The Guardian.

„Poporul american a așteptat destul. Victimele lui Jeffrey Epstein au așteptat destul”, a spus liderul democrat din Senat, Chuck Schumer, într-un discurs de la tribună. „Lăsați adevărul să iasă la lumină. Lăsați transparența să triumfe.”

Senatul nu primise încă proiectul de lege de la Cameră în momentul suspendării ședinței de marți seară.

Deși Trump a respins luni valul de indignare privind modul în care guvernul a gestionat cazul Epstein, numindu-l o „farsă democrată”, în cele din urmă a cedat și și-a semnalat sprijinul pentru proiectul Camerei în weekend, permițând republicanilor să voteze pentru măsura cerută insistent de o mare parte dintre alegătorii lor.

Vot covârșitor în Camera Deputaților

Marți dimineață, președintele Camerei, republicanul Mike Johnson, a anunțat că va vota pentru proiect, asigurând practic adoptarea acestuia.

Democrații, împreună cu supraviețuitorii lui Epstein și avocații acestora, prezenți în balconul Camerei, au izbucnit în aplauze după vot. Singurul vot „împotrivă” a venit de la republicanul Clay Higgins din Louisiana, care a spus că îi este teamă ca legea să nu facă publice detalii de identificare ale martorilor, suspecților potențiali și altor persoane implicate în anchetă.

Mai mulți aliați ai președintelui care au votat pentru proiect au făcut-o abia după ce l-au criticat de la tribună, susținând că democrații ar fi neadevărați în intenții, dar că „nu mai putem pierde timp” pe acest subiect.

„Așa cum a spus președintele Trump, nu avem nimic de ascuns, nimic de ascuns aici”, a afirmat congresmanul republican Troy Nehls. „Votez pentru desecretizarea dosarelor ca să putem merge mai departe și să punem capăt campaniei de denigrare inventate de democrați. Dumnezeu să-l binecuvânteze pe Donald J. Trump!”

Jim Jordan, președintele republican al Comisiei Juridice din Cameră, a argumentat că democrații ar fi putut cere desecretizarea dosarelor în timpul administrației Biden. „De ce acum, după patru ani în care nu au făcut nimic? Pentru că a-l ataca pe Donald Trump este obsesia lor.”

Chiar și în timp ce își anunța sprijinul, Mike Johnson a criticat legea, susținând că nu protejează suficient victimele lui Epstein, un finanțator care a murit în 2019, moarte catalogată drept sinucidere de anchetatori, în timp ce se afla în arest, în așteptarea procesului pentru acuzații de trafic sexual.

„Toți republicanii vor să fie consemnați că susțin transparența totală, dar vor să sublinieze și că cerem corectarea unor aspecte înainte ca legea să meargă mai departe și să fie finalizată”, a spus Johnson.

Orice modificare adusă proiectului de către Senat ar impune revenirea lui în Cameră, ceea ce ar întârzia aplicarea.

Chuck Grassley, președintele republican al Comisiei Juridice din Senat, a scris pe X că militează „pentru transparență totală în cazul Epstein încă din 2019” și că Senatul ar trebui să voteze legea „cât mai repede”.

Cazul Epstein reaprinde disputa politică

Cazul Epstein a revenit în forță în atenția publică în luna iulie, când Departamentul de Justiție și FBI au transmis că nu mai au nimic de făcut public în legătură cu investigația — o poziție contrazisă de declarațiile făcute anterior de Trump și oficiali de rang înalt, care sugeraseră că vor desecretiza mai multe informații despre infracțiunile lui Epstein și legăturile sale cu elite globale odată ajunși în funcție.

La scurt timp, patru republicani disidenți din Cameră s-au aliat cu toți democrații pentru a forța un vot privind desecretizarea dosarelor, în ciuda obiecțiilor lui Johnson.

Liderii acestei inițiative au salutat votul iminent, congresmanul democrat Ro Khanna numind marțea „prima zi a adevăratei reckoning pentru clasa Epstein”.

„Pentru că supraviețuitorii au vorbit, datorită curajului lor, adevărul va ieși în sfârșit la iveală. Și când va ieși, America va avea o adevărată confruntare morală. Cum am putut permite să se întâmple așa ceva?”, a spus Khanna într-o conferință de presă, adăugând că acest caz este „unul dintre cele mai oribile și dezgustătoare scandaluri de corupție din istoria țării noastre.”

Prietenia lui Trump cu Epstein continuă să reverbereze în politica americană, întrucât fostul finanțator discreditat avea legături cu numeroase figuri influente din SUA și din străinătate. Schimbarea dramatică de atitudine a președintelui a venit după ce a devenit evident că proiectul va trece de Camera controlată de republicani, cel mai probabil cu sprijin substanțial din partea propriului partid. În ultimele zile, Trump a trecut de la opoziție deschisă la declarații de indiferență.

„NU-MI PASĂ!”, a scris el într-o postare pe rețelele sociale duminică. „Tot ce mă interesează este ca republicanii să revină LA SUBIECT.”

Vorbind din Biroul Oval luni, Trump a spus că nu vrea ca scandalul Epstein să „deturneze atenția” de la realizările administrației sale și a catalogat cazul drept „o farsă” și „o problemă a democraților”.