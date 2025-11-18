Preşedintele Donald Trump a fost filmat în timp ce a răbufnit împotriva unei jurnaliste care îi pune întrebări incomode despre dosarul Epstein.

Sursă video: YouTube

La întoarcerea sa la Washington, la începutul acestei săptămâni, Donald Trump a fost întâmpinat, ca de obicei, de jurnalişti, printre aceştia numărându-se şi reporterul de la Bloomberg, care l-a întrebat de ce nu vrea să facă publice toate dosarele referitoare la pedofilul Jeffrey Epstein.

Vizibil iritat de întrebare, preşedintele american a îndreptat degetul arătător spre ea şi i-a strigat: „Liniște, liniște, purcelușo!”, momentul fiind surprins pe camerele de filmat. Imaginile au devenit imediat virale în mediul online, iar ieşirea necontrolată a lui Donald Trump a fost sancţionată cu un val de critici.

Organizația politică de stânga Occupy Democrats a transmis un mesaj dur, alături de videoclipul în care liderul de la Washington o numeşte pe jurnalista de la Bloomberg „purceluşă”.

„Acesta este președintele Statelor Unite. Așa vorbește el cu presa și cu alți adulți pe care ar trebui să-i conducă. America poate face mult mai bine!”, este mesajul Occupy Democrats, care însoţeşte imaginile.

La rândul său, Really American afirmă că ceea ce a făcut Donald Trump este „dezgustător” și îl califică pe acesta drept „un tip nesimțit și nepotrivit”.

„Este vorba despre președintele Statelor Unite, care este el însuși supraponderal, și care numește o altă persoană «porcușor»”, a scris un utilizator pe X, ataşând la postarea sa un GIF cu Miss Piggy, personajul iconic din Muppet.

„Imaginați-vă doar că ORICE ALT președinte ar spune asta unei jurnaliste într-o conferință de presă”, a scris altcineva.

Incidentul survine după ce în repetate rânduri Donald Trump s-a dezis de prietenia cu Jeffrey Epstein şi a negat de fiecare dată că ar fi ştiut despre infracţiunile comise de acesta în ceea ce priveşte prostituţia, traficul de persoane şi pedofilia, în ciuda mai multor e-mailuri publiate în presa de peste Ocean, chiar săptămâna trecută, în care Epstein scria că Donald Trump „știa despre fete” și că petrecea „ore întregi” la el acasă, împreună cu Virginia Giuffre.

De altfel, în ultima săptămână au fost publicate informaţii din mai multe dosare în care este implicat miliardarul pedofil Jeffrey Epstein, iar marţi, 18 noiembrie, Camera Reprezentanților din SUA urmează să voteze dacă se vor face publice şi restul dosarelor Epstein.

Deşi iniţial Donald Trump s-a opus acestei măsuri, duminică s-a răzgândit, declarând că este de acord cu aceasta, pentru că „nu are nimic de ascuns”.

În ceea ce priveşte ieşirea sa faţă de jurnalista de la Bloomberg, aceasta nu este singulară, el apostrofându-i şi cu alte ocazii pe reporterii acestei publicaţii. „Mă lași să-mi termin declarația? Ești cel mai rău. „Ești de la Bloomberg, nu? Ești cel mai rău. Nu știu de ce te mai țin acolo”, i-a spus el săptămâna trecută unui alt gazetar.

Potrivit presei americane, Donald Trump ar fi folosit acelaşi ternem ofensator şi în trecut faţă de Alicia Machado, o tânără în vârstă de 19 care a câştigat una dintre ediţiile Miss Univers pe vremea când el era coproprietar al francizei care organiza concursul de frumuseţe.

„Era copleșitor, mi-era atât de frică de el”. (...) Țipa la mine tot timpul. Îmi spunea «Ești urâtă» sau «Ești grasă». Uneori se juca cu mine și îmi spunea: «Bună, Miss Piggy»” declara Alicia Machado în timpul campaniei prezidențiale a lui Trump din 2016.