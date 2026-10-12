 De ce apelează SUA la Rusia pentru motorină, în ciuda sancțiunilor: miza lui Donald Trump | adevarul.ro
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De ce apelează SUA la Rusia pentru motorină, în ciuda sancțiunilor: miza lui Donald Trump

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Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat un acord cu Rusia pentru livrarea unor cantități de motorină, în încercarea de a reduce prețurile carburanților pe piața americană.

Vladimir Putin și Donald Trump
Vladimir Putin și Donald Trump Foto: EPA-EFE

Analiștii au declarat însă pentru Al Jazeera că acordul va avea, cel mai probabil, un efect redus asupra crizei energetice globale, în timp ce țările europene ar putea refuza în totalitate să cumpere combustibili din Rusia.

Acordul vine în ciuda sancțiunilor impuse Rusiei de mai mulți ani din cauza războiului din Ucraina. 

Vineri seară, 9 octombrie, Trump anunța că, în urma unei discuții cu președintele rus, Vladimir Putin, s-a convenit ca Rusia să livreze „imediat” peste 300.000 de tone de motorină către SUA și pe piața mondială. Alte 500.000 ar urma să fie puse la dispoziție în noiembrie, iar încă un milion de tone la o dată ulterioară, a declarat Trump.

Trump a susținut că această măsură, împreună cu ceea ce a descris drept „controlul total” exercitat de SUA asupra Strâmtorii Ormuz, va duce la scăderea prețurilor motorinei în SUA și în restul lumii.

„Prețurile mai mici pentru americani, în special pentru marii noștri fermieri, crescători de animale și transportatori rutieri, reprezintă cea mai mare prioritate a mea”, a scris el într-o postare pe platforma Truth Social.

Întrebat de jurnaliști vineri, în fața Casei Albe, el a declarat: „Sincer, avem cantități uriașe de petrol care intră în țara noastră, iar motorina este ceea ce ne dorim”.

Putin a afirmat, la rândul său, într-o declarație de vineri, că Rusia „și-a confirmat disponibilitatea de a furniza petrol și produse petroliere pieței americane și piețelor globale în general”.

Prețurile carburanților au crescut puternic pe fondul războaielor din Orientul Mijlociu și Ucraina, al blocării Strâmtorii Ormuz și al atacurilor asupra infrastructurii energetice din regiune.

Prețurile carburanților, o miză înaintea alegerilor din noiembrie

Rezervele mondiale s-au redus, iar motorina a atins niveluri record în SUA și Europa în septembrie.

Săptămâna trecută, statele G7 au convenit să elibereze 100 de milioane de barili de petrol și motorină din rezervele de urgență, însă economiștii avertizează că măsura va avea efecte temporare și nu va rezolva deficitul de aprovizionare.

Creșterea puternică a prețurilor motorinei în SUA a dus la atingerea unui nivel record al mediei naționale, de 1,72 dolari pe litru, în septembrie. Prețul era de peste două ori mai mare decât în urmă cu un an.

În prezent, media națională este de 1,64 dolari pe litru, potrivit Asociației Americane a Automobiliștilor (AAA).

Rezervele americane de motorină au scăzut sub nivelurile normale, în ciuda creșterii producției. În septembrie, Trump și parlamentarii americani au luat în calcul limitarea exporturilor pentru a reduce prețurile.

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Totodată, Trump i-a cerut președintelui Volodimir Zelenski să oprească atacurile asupra industriei petroliere ruse, acuzând Ucraina că provoacă o penurie, fără să adopte o poziție similară față de atacurile Rusiei asupra infrastructurii energetice ucrainene.

Președintele american este preocupat în mod special de reducerea prețurilor motorinei înaintea alegerilor parlamentare de la jumătatea mandatului, programate în noiembrie.

Războiul din Iran este deja profund nepopular în SUA, iar numeroși proprietari de mici afaceri din baza sa de susținători MAGA depind de menținerea motorinei la prețuri accesibile.

Cel mai recent sondaj realizat de Centrul de Cercetare Pew arată că economia este cea mai importantă problemă pentru 84% dintre alegătorii înregistrați.

State precum Iowa și Kansas, care au votat pentru Trump și susțin, de regulă, candidații Partidului Republican sunt considerate acumesențiale în alegerile din 3 noiembrie. Acest lucru exercită presiuni asupra lui Trump, care încearcă să evite o înfrângere a republicanilor.

Cum se împacă acordul cu sancțiunile impuse Rusiei

SUA au interzis importurile de petrol și gaze naturale din Rusia în 2022, în timpul administrației lui Joe Biden, ca răspuns la invazia Ucrainei din februarie același an.

O lege amplă privind sancțiunile împotriva Rusiei, adoptată de Congres luna trecută și promulgată de Trump, vizează și țările care cumpără petrol și gaze naturale rusești. Legea a extins sancțiunile existente și urmărește să exercite presiuni asupra lui Putin prin măsuri care vizează oficiali, bănci și petroliere din așa-numita „flotă fantomă”, care facilitează comerțul cu energie al Rusiei.

Legea i-a acordat lui Trump puterea de a impune tarife de 100% celor mai mari cinci importatori de petrol și gaze naturale rusești.

După anunțul făcut vineri de Trump, Departamentul Trezoreriei SUA a transmis că Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) „emite imediat o licență generală temporară care să permită furnizarea de motorină rusească pe piața mondială”.

Analiștii se îndoiesc că Rusia va putea livra cantitățile de motorină promise de Trump, în condițiile în care exporturile rusești au scăzut puternic în acest an, iar Moscova a interzis livrările externe pentru a acoperi cererea internă.

„Pe termen foarte scurt, este greu de imaginat cum ar putea Rusia să livreze volumele despre care se vorbește în acord fără să afecteze aprovizionarea pieței interne”, a spus Neil Atkinson, fost șef al diviziei pentru industria petrolieră și piețele de profil din cadrul Agenției Internaționale pentru Energie (AIE).

Exporturile rusești de motorină au scăzut de la 850.000 de barili pe zi în primul trimestru la 190.000 în al treilea, pe fondul atacurilor ucrainene asupra infrastructurii energetice și al restricțiilor impuse de Moscova pentru a acoperi cererea internă.

Criza a fost atât de gravă, încât Rusia a ajuns să importe carburanți.

Deși autoritățile iau în calcul reluarea parțială a exporturilor în cazul unei supraproducții, este incert dacă Rusia va putea livra volumele anunțate de Trump.

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